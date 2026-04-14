La maglia ufficiale della 40^ Wizz Air Venicemarathon si ispira al Leone Alato di San Marco  

Venezia - Il filo conduttore della 40esima edizione della Wizz Air Venicemarathon del prossimo 25 ottobre, come già annunciato, sarà il Leone Alato di San Marco , detto anche ' Leone Marciano ': il secolare simbolo della Repubblica Serenissima di Venezia e di tutte le città che sono state sotto il dominio della Repubblica Veneta.

Il Leone Marciano, che solitamente compare su bandiere, gonfaloni, stemmi, statue e monete, diventa quest'anno fonte di ispirazione anche della maglia ufficiale della Wizz Air Venicemarathon, realizzata dallo sponsor tecnico Joma e che tutti gli iscritti riceveranno in omaggio assieme al pacco gara.

Emblema universale di forza, coraggio e maestosità, il Leone Alato disegnato sulla maglia assume un aspetto fiero, solenne e viene rappresentato mentre si erge sulle quattro zampe (può assumere anche forme e pose diverse). Dal punto di vista cromatico, i colori dominanti che ben si abbinano sono quelli del title sponsor Wizz Air, ovvero il rosa e il blu.

Una vera e proprio opera d’arte, che renderà la maglia ufficiale un pezzo da collezione per runners di tutto il mondo.

Caratteristiche Tecniche della Maglia Joma:

“La t-shirt realizzata da Joma per la 40^ edizione della Venicemarathon è un capo progettato per portare le prestazioni dei runner a un livello superiore, unendo innovazione e funzionalità in ogni dettaglio. Con un design versatile e una costruzione di assoluta qualità, la t-shirt della prossima Wizz Air Venicemarathon 2026 è il capo ideale per la maratona.

Realizzata con materiali di ultima generazione, la t-shirt della 40^ edizione della Venicemarathon è stata progettata appositamente per ottimizzare velocità e comfort durante la competizione. La sua struttura innovativa massimizza la traspirabilità e la libertà di movimento, garantendo ai runner una sensazione di freschezza anche nei tratti più impegnativi.

Sviluppata con passione e orientata alle alte prestazioni, la maglia ufficiale della Venicemarathon combina comfort e tecnologia in un unico capo. È una maglia ultraleggera e altamente traspirante, progettata per ottimizzare le prestazioni. È caratterizzata da un tessuto molto leggero ed elastico, per permettere ai runners di concentrarsi solo sui propri obiettivi. Il modello con maniche raglan permette di avere un’ergonomia ottimale e una maggiore libertà di movimento. La Tecnologia Micro-Mesh System è in grado di regolare la sudorazione e migliorare la traspirabilità, per una sensazione di pelle sempre asciutta. Le cuciture sono termosaldate per eliminare i punti di attrito e prevenire possibili sfregamenti sulla pelle, offrendo così un comfort superiore”.

Nel frattempo, crescono vorticosamente i numeri della tanto attesa edizione del quarantennale. Gli iscritti totali ad oggi sono già 15.000, più del doppio di quelli dello scorso anno nello stesso periodo, con una percentuale di stranieri che supera il 50%. Ricordiamo che la maratona quest’anno avrà il numero chiuso alzato per l'occasione ad un massimo di 10.000 iscritti.

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e su tutti gli altri servizi proposti da Venicemarathon sono disponibili sul sito ufficiale www.venicemarathon.it