L’attesa è finita: si torna a volare con la Milano Linate Runway Run il 19 giugno

Presentata oggi presso lo scalo di Milano Linate, la Milano Linate Runway Run è molto più di una gara: è un evento che unisce sport, musica e intrattenimento che trasforma uno degli scali più importanti d'Italia nel palcoscenico più insolito della stagione podistica. Organizzata da MG Sport in collaborazione con SEA Milan Airports, la 10 km non competitiva accoglierà fino a 3.000 partecipanti, limite dettato dalle esigenze logistiche e di sicurezza di un’infrastruttura normalmente dedicata al traffico aereo.

L'edizione 2024 andò esaurita in due settimane. Runner da 33 Paesi e da tutte le 19 regioni italiane si diedero appuntamento sulla pista di Linate. Poi l'attesa. Adesso il volo riprende.

Il viaggio

Partecipare alla Milano Linate Runway Run non significa semplicemente iscriversi a una corsa. Significa imbarcarsi. Dal momento dell'iscrizione ogni runner sceglie la propria classe di viaggio, riceve la carta d'imbarco al posto del classico pettorale, passa i controlli al metal detector e raggiunge il gate dedicato. Nell'hangar, trasformato per l'occasione in una grande area festa, musica, animazione e riscaldamento accompagnano l'attesa fino al momento più atteso: l'atterraggio dell'ultimo volo della giornata. Poi il via libera, e la pista è tutta loro. Tremila paia di scarpe sull'asfalto di uno degli aeroporti internazionali più trafficati d'Italia, tra gli aerei in sosta notturna e le luci che disegnano la rotta.

Start previsto alle ore 23:30 di venerdì 19 giugno.

Iscrizioni limitate

I posti sono 3.000 e - come insegna l'edizione 2024 - non durano a lungo. Al momento dell'iscrizione i runner scelgono tra tre classi:

Economy Class - la formula essenziale per salire a bordo.

Business Class - con fast track al ritiro pettorale e late check-in fino alle 23:15.

First Class - riservata a 200 iscritti: accesso alla VIP Lounge, fast track e late check-in esclusivo.

Iscrizioni aperte su runwayrun.it.

I protagonisti

Alla presentazione sono intervenuti Armando Brunini (Amministratore Delegato, SEA Milan Airports), Nicoletta Angioni (Head of Corporate and Business Communication, SEA Milan Airports) e Andrea Trabuio (Direttore Generale, MG Sport).

"Desidero ringraziare quanti collaborano alla riuscita di questa Milano Linate Runway Run, un evento la cui realizzazione è piuttosto delicata svolgendosi in un aeroporto completamente attivo. Quando abbiamo iniziato a pensare a questa gara ci siamo resi conto di quante siano gli aspetti su cui lavorare, essere qui significa aver avviato i motori e questo grazie alla straordinaria collaborazione di SEA Milan Airports e a tutti gli Enti aeroportuali necessari per i dovuti permessi e la sicurezza. Un grazie anche alla condotta e sensibilità dei runner, che già due anni fa ci hanno dimostrato di rispettare l'ambiente in cui si svolge la gara, siamo sicuri che quest'anno sarà tutto ancora più bello. Questo tipo di evento è dedicato a chi voglia vivere un'esperienza immersiva, è adatto sia ai runner evoluti che a quanti vogliano semplicemente divertirsi, tra musica e animazioni e poi fare anche una corsa in compagnia. Per questa edizione, i runner avranno in dotazione nel pacco gara anche una luce frontale così il colpo d'occhio e l'atmosfera saranno ancora più speciali. Grazie a tutti i partner che collaborano e che stanno già dimostrando di credere in un evento diverso e speciale, è il momento di scaldare i motori per il decollo" ha detto Andrea Trabuio Direttore Generale MG Sport.

PARTNER - Tra le novità di questa edizione il supporto di: Mizuno, WeRoad, Cisalfa, Barilla, Ventura, Dole e Areas.

La partenza del volo della Milano Linate Runway Run è prevista alle ore 23:30 di venerdì 19 giugno.