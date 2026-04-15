Sold out in un'ora Milano Linate Runway Run

Sold out

A differenza del 2024 dove si era registrato il tutto esaurito dopo due settimane, le iscrizioni hanno preso subito ‘il volo’. Ci è voluta poco più di un’ora infatti ieri martedì 14 aprile dalle ore 15 per completare le iscrizioni e registrare il sold out immediato di Milano Linate Runway Run.

Era davvero forte l’attesa per il 19 giugno per una notte speciale ed unica nel suo genere in cui la pista dell'Aeroporto di Milano Linate diventerà un tutt’uno con i runner. Niente voli in partenza o in arrivo, nessun passeggero: solo tremila persone, le luci a terra della pista,l’hangar illuminato e l'adrenalina di correre dove di solito si vola.

Il viaggio

I runner hanno scelto la propria classe di viaggio e nella serata di venerdì 19 giugno, una volta raggiunto l’Aeroporto internazionale di Milano Linate, riceveranno la carta d'imbarco al posto del classico pettorale. Passati i controlli al metal detector raggiungeranno il gate dedicato. Nell'hangar, che sarà trasformato per l'occasione in una grande area festa, musica, animazione e riscaldamento ci sarà l’attesa dell'atterraggio dell'ultimo volo della giornata. Da qui inizierà il viaggio dei runner con la pista tutta per loro. Tremila paia di scarpe sull'asfalto di uno degli aeroporti internazionali più trafficati d'Italia, tra gli aerei in sosta notturna e le luci che disegnano la rotta.

Start alle ore 23:30 di venerdì 19 giugno.

Economy Class- la formula essenziale per salire a bordo.

Business Class- con fast track al ritiro pettorale e late check-in fino alle 23:15.

First Class - riservata a 200 iscritti: accesso alla VIP Lounge, fast track e late check-in esclusivo.

Ultima chiamata

A partire dalla prossima settimana, grazie a Cisalfa, partner dell’evento, sarà disponibile un numero limitato di pettorali acquistabili direttamente presso gli store di Milano Arona e Curno.

Ulteriori dettagli sulle modalità di acquisto e attivazione saranno comunicati a breve sui canali social ufficiali dell’evento e sul sito runwayrun.it.

PARTNER - Milano Linate Runway Run è possibile grazie al supporto importante di: Mizuno, WeRoad, Cisalfa, Barilla, Ventura, Dole e Areas.

La partenza del volo della Milano Linate Runway Run è prevista alle ore 23:30 di venerdì 19 giugno.