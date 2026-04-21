Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, un sold out che sa di festa per oltre 6.500 runners.

Restano ancora aperte le iscrizioni alla 2^ Rollerblade® Moonlight Half Marathon e alla 6^ Alì Family Run.
2 min
15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, un sold out che sa di festa per oltre 6.500 runners.

Venezia - Tutto esaurito per la 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K che si correrà a Jesolo nella serata di sabato 16 maggio, con partenza alle 19.30 circa da Piazza Milano.

La suggestiva corsa su strada al ‘chiaro di luna’, che offre ai partecipanti un percorso  suggestivo e ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro come il fiume, la pineta, il lungomare e la spiaggia, come già preannunciato nei giorni scorsi chiude con largo anticipo le iscrizioni ad entrambe le distanze (mezza maratona e 10 chilometri) per il raggiungimento dei 6.500 posti messi a disposizione dall’organizzazione. 

La Longato Jesolo Moonlight Half Marathon &10K è un appuntamento sportivo molto apprezzato dai runners di tutto il mondo, che colgono l’occasione della gara per abbinare un weekend di mare, sole e relax, in una delle località turistiche e balneari più rinomate d’Italia. Il 15% degli atleti è infatti rappresentato da stranieri, provenienti principalmente da Austria, Germania, Ungheria, Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna, solo per citarne alcuni.  

Proseguono a gonfie vele anche le iscrizioni alla Rollerblade® Moonlight Half Marathon, la prova di inline skating  a carattere ludico motorio che si svilupperà lungo il percorso della mezza maratona e la 6^ Alì Family Run, la corsa-camminata solidale di circa 3 chilometri dedicata a famiglie, bambini, accompagnatori, turisti. E’ possibile iscriversi attraverso il sito www.moonlighthalfmarathon.it

La 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K è organizzata da Venicemarathon in collaborazione con la Città di Jesolo e Jesolo Turismo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tuttorunning

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS