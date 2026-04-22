CONAD nuovo Title sponsor della Notturna di San Giovanni di Firenze

Sono queste le premesse giuste per condividere le emozioni della «86^ Conad Notturna di San Giovanni», al via sabato 20 giugno. L’evento porta la consueta firma di Maratona di Firenze SSDRL ed i patrocini di Regione Toscana, Comune di Firenze, Coni e FIDAL e prevede un percorso competitivo e non competitivo di 9.9 km (circa) oltre ad una manifestazione ludico – motoria sulla distanza di 4 km.

Una delle più importanti novità questa edizione è nella medaglia finisher, che sarà consegnata a tutti i partecipanti.

Al via dal 1938, la 86^ Conad Notturna di San Giovanni è una tradizione che celebra il Santo Patrono di Firenze, portando i partecipanti a sfilare lungo le bellezze di Firenze, a cominciare da partenza e arrivo in Piazza San Giovanni, proseguendo con la maestosità del Duomo, il tutto avvolto dalla magica atmosfera notturna.

Il nuovo Title partner

Conad è il nuovo Title sponsor della Notturna di San Giovanni: una conferma più che un nuovo partner, perché la storicità e la continuità del rapporto è ormai consolidato.

E' così sempre più forte la collaborazione con Conad Nord Ovest, già vicina da tanti anni a Maratona di Firenze SSDRL non solo in occasione della Firenze Marathon, al via domenica 29 novembre 2026 la 42^ edizione, ma anche a supporto delle attività di atletica che hanno il compito di strutturare nei più giovani la passione per lo sport, dando l’opportunità ai più talentuosi di essere individuati da tecnici e professionisti.

Conad Nord Ovest insieme ai Soci del territorio, dunque, sposa e titola la Notturna di San Giovanni, evento che rappresenta in pieno la città di Firenze proprio perché si inserisce nelle commemorazioni del Santo Patrono, firmando, così, una vera e propria alleanza per il territorio.

“La Conad Notturna di San Giovanni, rappresenta un appuntamento ormai immancabile, che incarna i valori dell’aggregazione, dello sport, della partecipazione e della valorizzazione delle tradizioni locali e della Comunità. Con il supporto a questa iniziativa, vogliamo ribadire il nostro impegno nel promuovere uno stile di vita sano e attivo, sostenendo un evento che da decenni è parte integrante della storia e della cultura fiorentina – dichiara Alessandro Bacciotti, Direttore Commerciale di Conad Nord Ovest – Quest’anno siamo orgogliosi di poterci presentare come Title sponsor , proprio a testimonianza del rapporto di fiducia reciproca fra noi e la manifestazione e la città, che in questa occasione coinvolge cittadini, famiglie, sportivi, turisti e appassionati nella bellissima cornice del centro storico di Firenze. Crediamo fortemente nel valore dello sport come strumento di inclusione e crescita, ed è con questo spirito che rinnoviamo il nostro sostegno a manifestazioni che arricchiscono il tessuto culturale e sociale delle nostre comunità."

Il pensiero di Fabio Burchi, Presidente Maratona di Firenze SSDRL: "Con Conad nuovo title sponsor della Notturna di San Giovanni fidelizziamo e confermiamo un ultradecennale rapporto con il marchio Conad. E' ormai un amico più che un partner dei nostri eventi e delle nostre attività, da sempre e ora ancor di più un grande valore aggiunto".

Le gare

L’ultima edizione ha salutato il passaggio di circa 2mila atleti che sono partiti dal sagrato del Duomo a caccia di emozioni e divertimento. Confermata la partenza alle ore 9.00 per la gara competitiva su percorso Fidal di 9,9 km, a seguire, con qualche minuto di distacco, la partenza della non competitiva, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico, sulla stessa distanza.

A testimonianza del fine dell’evento, quello di coinvolgere la cittadinanza, la possibilità di partecipare alla manifestazione su percorso di 4 km, correndo o camminando per ammirare le bellezze del centro storico del capoluogo toscano, nella magica atmosfera serale e tra il tifo del pubblico.

Iscrizioni e ritiro pettorali di gara

Le iscrizioni per la competitiva sono aperte solo in modalità online fino alle 23:59 di mercoledì 17 giugno, alla quota fissa di 20 € (oltre commissioni). Le iscrizioni alle manifestazioni non competitive (9.9 km e 4 km) sono aperte online fino alle 23:59 di mercoledì 17 giugno, alla quota fissa di 20 € (oltre commissioni).

E’ possibile iscriversi alle manifestazioni non competitive, direttamente in Piazza Duomo la sera stessa dell’evento, salvo esaurimento dei pettorali, a partire dalle ore 19.00.

Tutti coloro che si iscrivono online potranno ritirare il pettorale direttamente in Piazza San Giovanni il giorno della gara a partire dalle 18.30. La consegna delle maglie avverrà direttamente in piazza dopo la gara presso un apposito stand situato alle spalle del Campanile di Giotto. Fino alle ore 23.00 sarà attivo il deposito borse presso uno stand dedicato situato alle spalle del Campanile di Giotto.

Per tutte le info tecniche e il regolamento: www.firenzemarathon.it

