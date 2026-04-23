Stramilano 2026, con HOKA si “vola”: performance e gioia del movimento al centro della corsa nel cuore di Milano

Milano – Pochi giorni alla Stramilano di domenica 3 maggio , evento che porterà ancora una volta migliaia di partecipanti a correre lungo le vie più rappresentative della città, celebrando una tradizione che unisce performance, partecipazione e spirito di comunità. HOKA® , una divisione di Deckers Brands (NYSE: DECK), rinnova il proprio impegno al fianco della Stramilano come sponsor tecnico ufficiale per il terzo anno consecutivo, confermando la volontà di supportare una delle manifestazioni podistiche più iconiche in Italia e di continuare a ispirare runner di ogni livello attraverso il movimento. Una collaborazione che vede HOKA impegnata nello sviluppo e nel sostegno delle community locali, con l’obiettivo di rendere la corsa sempre più accessibile, inclusiva e orientata al miglioramento personale.

Giunta alla sua 53a edizione, la Stramilano si conferma un punto di riferimento nel panorama italiano degli eventi dedicati alla corsa e all’amicizia, articolandosi come di consueto su tre distanze: 10 km, 5 km (Stramilanina) e Stramilano Half Marathon 21 km. Un format capace di coinvolgere runner esperti e nuovi appassionati, offrendo a ciascuno la possibilità di vivere la corsa secondo il proprio ritmo e i propri obiettivi.

Le attività e la community HOKA

Da sempre orientata all’innovazione e alle performance, HOKA sviluppa prodotti progettati per offrire ammortizzazione, reattività ed efficienza, accompagnando i runner di ogni livello nel raggiungimento dei propri obiettivi, dalla prima corsa fino alla gara.

In occasione dell’edizione 2026, HOKA sarà presente con una serie di attivazioni dedicate alla community, pensate per coinvolgere i partecipanti prima, durante e dopo la gara. Tra queste, dall’1 al 3 maggio ci saranno esperienze rivolte ai runner all’interno del nuovo negozio HOKA, una shakeout run con l’esordio del nuovo HOKA Run Club il 2 maggio mattina durante la quale sarà possibile testare anche le nuove Mach 7 e un “rest party” per recuperare insieme le energie dopo la gara il 3 maggio, presso il negozio HOKA.

Ulteriori informazioni sulla Stramilano sono disponibili su www.stramilano.it.