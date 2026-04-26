Maratona di Londra: è storia! Record sotto le 2 ore

E' successo, c'è la prima volta di un maratoneta sotto le due ore e lo show si consuma davanti la regalità di Buckingham Palace: al traguardo fissato come da tradizione a The Mall, è il 31enne keniano Sabastian Sawe, quarta 42km in carriera (tutte vinte) che conquista ancora Londra ed entra dalla porta principale nella storia dello sport con la prima 42km maschile conclusa in meno di due ore, 1h59:30 per togliere oltre un minuto al record mondiale del prematuramente scomparso Kelvin Kiptum (2h00:35, Chicago 10 ottobre 2023).

Gara vera, con Sawe e l'etiope Yomif Kejelcha che prendono il largo nell'ultimo quarto di gara su un ritmo già pazzesco imposto dai primi chilometri e l'ugandese Jacob Kiplimo, l'altro favorito della vigilia, che prova a ricucire lo strappo.

Sawe, che ricordiamo vincitore alla Roma-Ostia del 2022 e primo anche alla BoClassic di fine 2023, doma solo all'ultima curva, di fronte a Buckingham Palace, la resistenza di un altrettanto straordinario Yomif Kejelcha, esordiente sulla distanza e anche lui (incredibile!) sotto le due ore in 1h59:41. Terzo, e terzo anche sotto il precedente record mondiale, è l'ugandese Jacob Kiplimo, che in 2h00:28 si deve accontentare "solo" del primato nazionale, così come Kejelcha di quello etiope.

Una classifica mai vista, con il quarto posto dell'altro keniano Amos Kipruto in 2h01:39, in crono che ne avrebbe fatto il terzo performer di sempre fino a ieri. Da segnalare la costruzione del record mondiale di Sawe, oggi 1h00:29 al passaggio di metà gara e stratosferico 59.01 nella seconda parte, per un negative split da record. In 2h02:59 chiude quinto il campione olimpico e mondiale Tamirat Tola. Il miglior europeo è l'irlandese Peter Lynch, nono con il record nazionale di 2h06:08.

Primato mondiale anche per le donne

Nella giornata indimenticabile di Londra cade per il terzo anno consecutivo il primato del mondo in gara "women only". Dopo il 2h16:16 della keniana Peres Jepchirchir nel 2024 e il 2h15:50 di Tigist Assefa un anno fa, è ancora l'etiope Assefa a migliorarsi confermando il successo londinese del 2025 in 2h15:41. Gara entusiasmante con il terzetto delle migliori, Assefa assieme alle keniane Hellen Obiri e Joyciline Jepkosgei, che ha dominato la scena e composto il podio con Obiri seconda con il personale di 2h15:53 (prima volta a Londra) e terza Jepkosgei (cinque podi in altrettante partecipazioni a Londra) in 2h15:55, entrambe vicinissime al vecchio record mondiale di maratona solo femminile.

Sabastian Sawe (foto archivio Roma-Ostia)

La migliore delle europee è la scozzese Eilish McColgan, settima in 2h24:51.

Nelle gare wheelchair vince per l'ottava volta a Londra (la sesta consecutiva) lo svizzero Marcel Hug in 1h24:12 davanti al cinese Luo Xingchuan (1h28:45) e al britannico David Weir (1h29:23) e si riconferma anche l'altra elvetica Catherine DeBrunner (al quarto successo sul Tamigi in 1h38:29) che si aggiudica una maratona incerta fino alla fine con la statunitense Tatyana McFadden seconda in 1h38:33 e un altro podio svizzero con Manuela Schar in 1h35:57 (terza anche nella scorsa edizione).

Nel link allegato i risultati completi e tutti i rilevamenti intermedi della più veloce maratona di sempre.

Le maratone di Sabastian Sawe

2:02:05 (1) Valencia 1-12-2024

2:02:27 (1) Londra 27-4-2025

2:02:16 (1) Berlino 21-9-2025

1:59:30 (1) Londra 26-4-2026

La progressione del record mondiale di maratona maschile negli ultimi 40 anni

2h07:12 Carlos Lopes (POR) Rotterdam 20-4-1985

2h06:50 Belayneh Dinsamo (ETH) Rotterdam 17-4-1988

2h06:05 Ronaldo da Costa (BRA) Berlino 20-9-1998

2h05:42 Khalid Khannouchi (MAR) Chicago 24-10-1999

2h05:38 Khalid Khannouchi (USA) Londra 14-4-2002

2h04:55 Paul Tergat (KEN) Berlino 28-9-2003

2h04:26 Haile Gebrselassie (ETH) Berlino 30-9-2007

2h03:59 Haile Gebrselassie (ETH) Berlino 28-9-2008

2h03:38 Patrick Makau (KEN) Berlino 25-9-2011

2h03:23 Wilson Kipsang (KEN) Berlino 29-9-2013

2h02:57 Dennis Kimetto (KEN) Berlino 28-9-2014

2h01:39 Eliud Kipchoge (KEN) Berlino 16-9-2018

2h01:09 Eliud Kipchoge (KEN) Berlino 25-9-2022

2h00:35 Kelvin Kiptum (KEN) Chicago 8-10-2023

1h59:30 Sabastian Sawe (KE) Londra 26-4-2026

(Fonte Fidal / Marco Buccellato)