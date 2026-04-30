Stramilano 2026, domenica 3 maggio attesi Badr Jaafari e Jedidah Chepkemoi Sang

Milano è pronta a correre! Domenica 3 maggio la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la 53ª edizione della Stramilano , la corsa più amata dagli italiani, capace da oltre mezzo secolo di unire sport, partecipazione e voglia di stare insieme. Piazza Duomo e Piazza Castello torneranno a essere il cuore pulsante della manifestazione, da cui prenderà il via una giornata che promette emozioni ed entusiasmo. Runner esperti, appassionati, famiglie e bambini riempiranno le vie più iconiche del centro, dando vita a un fiume colorato che attraverserà Milano nel segno dello sport e della condivisione.

Madrina della manifestazione quest’anno sarà la pattinatrice di velocità italiana Francesca Lollobrigida, atleta del Centro sportivo dell’Aeronautica Militare, fresca vincitrice di due medaglie d’oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina e una delle più grandi atlete nella storia degli sport invernali azzurri che darà il via alle 3 gare.

Ad aprire la giornata sarà la Stramilano Half Marathon, con partenza alle 8:30 da Piazza Castello: 21,097 km dedicati ai corridori più esperti che, dopo aver attraversato la città, taglieranno il traguardo ai piedi del Castello Sforzesco. Un format ormai consolidato che registra il tutto esaurito, con oltre 10.000 iscritti, confermando il crescente successo della gara.

Tra gli uomini sulla linea di partenza ci sarà Badr Jaafari, classe 1998, campione italiano in carica di mezza maratona: sta vivendo un ottimo periodo di forma e la Stramilano rappresenterà per lui un banco di prova importante in vista dei prossimi impegni con la nazionale; osservati speciali anche i keniani Philemon Kiplimo Kimaiyo, il miglior atleta accreditato (58.11!) e Cosmas Mwangi Boi, vincitore della Stramilano 2023.

Tra le donne spicca la keniana Jedidah Chepkemoi Sang, atleta con un personale di 69.00 sulla distanza di mezza maratona, alle prime esperienze internazionali; la giovanissima etiope Yergaalem Kidane Teklehaymanot, classe 2006 al suo debutto in una 21km e la danese Nanna Bove.

Alle 10:00 da Piazza Duomo sarà la volta della Stramilano 10 km, la corsa non competitiva aperta a tutti: un percorso che si snoda tra luoghi simbolo come San Babila, Corso Venezia e Piazza XXIV Maggio.

Mezz’ora dopo, alle 10:30, sempre da Piazza Duomo, partirà la Stramilanina 5 km, pensata per i più piccoli e le loro famiglie: un’esperienza giocosa e coinvolgente nel cuore di Milano, perfetta per avvicinare i bambini allo sport in modo naturale e divertente.

L’edizione di quest’anno riserva una piacevole sorpresa: nella quota d’iscrizione di un genitore che parteciperà alla Stramilano 10/5 km con il proprio figlio di età compresa tra 0 e 4 anni sarà inclusa una t-shirt extra misura baby.

L’arrivo delle corse non competitive sarà all’Arco della Pace, dove ad attendere i partecipanti ci sarà una vera e propria area di festa: medaglia per tutti, animazione e DJ set.

Domenica 3 maggio non sarà solo una corsa, ma una giornata speciale per Milano, una festa collettiva che racconta una città viva, attiva e aperta, capace di ritrovarsi nelle strade per sprigionare energia e sorrisi all’insegna dello sport.