Terza edizione di StaiSano! RUN, la corsa dell’Università degli Studi di Milano

MILANO – C’è un appuntamento che, anno dopo anno, sta diventando il cuore pulsante della primavera milanese per chi ama il benessere: è la StaiSano! RUN, la corsa non competitiva giunta alla terza edizione. Questa domenica 10 maggio 2026, nella suggestiva cornice dell’Idroscalo, con StaiSano! RUN si vivrà ancora una giornata piena di energia, sorrisi e voglia di stare insieme.

L’iniziativa, fortemente voluta nel 2024 dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano con il supporto della Scuola di Scienze Motorie, si avvale del patrocinio di Comune di Milano, Regione Lombardia e CONI Comitato Regionale Lombardia.

“StaiSano!RUN nasce come un’iniziativa speciale in occasione del centenario dell’Ateneo, ma nel corso degli anni ha saputo crescere e consolidarsi fino a diventare un appuntamento stabile e riconoscibile del nostro modo di intendere la Terza Missione. Oggi il progetto esprime in modo chiaro l’identità della Statale: un’Università aperta, impegnata nel dialogo con la cittadinanza e capace di trasferire conoscenze e competenze scientifiche attraverso linguaggi accessibili, partecipati e inclusivi. La terza edizione della StaiSano!RUN conferma il ruolo centrale del progetto come azione concreta di promozione della salute, della prevenzione e del benessere, rafforzando il legame tra l’Ateneo e il territorio. In un anno particolarmente significativo come quello delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, iniziative come StaiSano!RUN assumono un valore ancora più rilevante, contribuendo a diffondere una cultura della salute che mette al centro le persone, i corretti stili di vita e il benessere lungo tutto l’arco della vita”, dichiarano gli organizzatori Prof.ssa Claudia Dellavia, Prof.ssa Gaia Pellegrini, Prof.ssa Chiara Mandò, Prof. Matteo Bonato, Prof. Cristina Gervasini, Prof.ssa Daniela Carmagnola.

La preparazione della corsa con StaiSano! TRAINING

L’evento del 10 Maggio è il momento conclusivo di un percorso iniziato molto tempo fa grazie agli studenti delle Scienze Motorie coordinati dal Prof. Matteo Bonato che ha organizzato un ciclo di sette incontri gratuiti, ogni sabato mattina tra febbraio e aprile, trasformando così Corso Sempione in una palestra a cielo aperto. Grazie alla sinergia tra i docenti della Statale e l'esperienza del negozio specializzato Why Run, i partecipanti hanno potuto allenarsi in gruppi divisi per livello. Un’iniziativa aperta a tutti che ha permesso sia ai neofiti che ai runner più esperti di prepararsi al meglio, seguiti passo dopo passo da professionisti del settore.

La StaiSano! RUN

La StaiSano! RUN è un invito a muoversi, a prescindere dal proprio ritmo di corsa o camminata, preparazione ed esigenze. I runner domenica 10 maggio, a partire dalle ore 10, saranno pronti a sfidarsi sui 12,4, mentre i meno allenati e i camminatori potranno godersi il panorama nei 6,2 km previsti. L'obiettivo finale sarà sempre lo stesso: celebrare la salute e l'inclusione.

Il Villaggio della Salute

Il Villaggio della Salute sarà il cuore pulsante della giornata, luogo in cui i docenti dell’Ateneo, enti e associazioni territoriali offriranno consulenze e consigli pratici. Focus su temi cruciali per il benessere della famiglia: dall'alimentazione alla prevenzione oncologica, dalla salute digitale alla gestione dello stress, fino alla corretta igiene e alla cura posturale. Il Villaggio della Salute valorizza i sani stili di vita e la sana alimentazione come fondamento per la salute, temi molto importanti per l’Ateneo che vengono portati avanti grazie anche alla continuativa collaborazione con Esselunga.

Jacopo Luchini Campione Paralimpico

Uno dei protagonisti di StaiSano! RUN sarà Jacopo Luchini, vincitore di una storica medaglia d’oro nel Banked Slalom (cat. SB-UL) conquistata ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. L’atleta toscano, simbolo di resilienza e successo sportivo, parteciperà alla manifestazione portando la sua testimonianza di campione oltre ogni barriera. Appassionato di snowboard, Jacopo Luchini ha trasformato il divertimento in una carriera di alto livello. Nato senza la mano sinistra, ha conquistato più podi in Coppa del Mondo e rappresentato l’Italia ai Giochi Paralimpici di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022.

A Milano-Cortina 2026 ha realizzato il suo sogno, vincendo la medaglia d’oro nello snowboard. Oggi è uno dei simboli del movimento paralimpico sulla neve

Il nuovo Youth Village

Un’area interamente dedicata ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni. Così mentre i genitori saranno impegnati nel percorso, i giovani partecipanti potranno cimentarsi in attività motorie guidate dai coach della Scuola di Scienze Motorie, in totale sicurezza.

Ritiro Pettorali

Mercoledì 6 maggio dalle 11.00 alle 19.00 nella sede centrale della Statale, in via Festa del Perdono, 7 a Milano.

Sabato 9 maggio dalle 10.00 alle 18.00, al Villaggio StaiSano! RUN, all’Idroscalo, Ingresso Porta Maggiore.

Domenica 10 maggio dalle 8.00 alle 9.00, al Villaggio StaiSano! RUN, all’Idroscalo, Ingresso Porta Maggiore.

Iscrizioni

È possibile iscriversi online fino all’8 maggio entro le ore 18.00 e, solo in caso di disponibilità di pettorali, sabato 9 maggio dalle 10.00 alle 18.00 presso il Villaggio della Salute, che sarà allestito alla partenza della StaiSano! RUN, all’Idroscalo, Ingresso Porta Maggiore.

Per informazioni ed iscrizioni: https://staisano.unimi.it/attivita/staisano-run/