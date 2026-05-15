Domani sera a Jesolo si corre 'al chiaro di luna' con oltre 8.000 atleti al via!

VENEZIA - Tra poco più di 24 ore la città di Jesolo tonerà ad immergersi nell'atmosfera da 'festival del running' con 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon, la mezza maratona internazionale che quest’anno taglierà l’importante traguardo della quindicesima edizione, alla quale nel tempo si sono aggiunte anche la Moonlight 10K, che per l'esattezza misura 9.930 metri, la 2^ Rollerblade Half Marathon, gara ludico motoria di inline skating e la 6^ Alì Family Run, la corsa-camminata solidale di circa 3 chilometri dedicata a famiglie, bambini, accompagnatori e turisti. Sono attese complessivamente oltre 8.000 persone, nuovo record di iscritti, di cui il 20% rappresentato da stranieri.

La prima gara a partire sarà alle 17.15 la 6^ Alì Family Run, seguita alle ore 18.15 dalla partenza della gara di 10K che avrà sia una versione competitiva che ludico motoria con partenza unica; alle 19.15 verrà invece dato il via alla 2^ Rollerblade Half Marathon e alle 19.30 la tanto attesa partenza della 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon.

I top athletes

Il miglior accreditato è il keniano Vincent Ntabo Momanyi con vanta un personale di 1h02’30” fatto registrare nel 2025 alla mezza maratona di Telese Terme. Vincent sarà in compagnia dei connazionali Mutai Kipkurui e Daniel Lamayian.

In chiave azzurra, occhi puntati sul nuovo pupillo di Venicemarathon Nicolò Petrin e sull’atleta reggiano Patrick Francia. Le protagoniste della gara femminile saranno le etiopi Betelhem Tenawe e Ebste Btaw.

Curiosità iscritti

Saà al via della 10K Salvatore Bettiol, l’ex maratona azzurro vincitore di due edizioni consecutive della Venicemarathon (1986 e 1987). Sempre nella distanza breve correrà anche l’imprenditore Alessandro Benetton e Rossana Zambon, la maratoneta non vedente, portacolori del Running Club Venezia, che sarà accompagnata dalla guida Javier Vilella. Tra gli atleti più maturi spicca ancora una volta il nome di Elio De Bon (classe 1939) iscritto nella 10K ludico motoria e di Maria Teresa Andreos (1953) iscritta nella 21K.

Il villaggio

La grande festa della Moonlight inizierà già oggi, venerdì 15 maggio, in Piazza Milano con l’apertura del Longato Jesolo Moonlight Village che accoglierà il passaggio degli atleti, pubblico e curiosi e sarà animato dalle attività delle aziende sponsor e dalla buona musica di Radio Bellla & Monella e Radio Piterpan.

Oltre a ritirare il pettorale e pacco gara, nel villaggio ci si potrà registrare alla Ali Family Run, prenotare un test drive nello stand di Audi Motorclass, degustare i prodotti Ventura e partecipare al divertente 'challenge di freccette', testare i pattini nello spazio Rollerblade®, curiosare negli stand di Longato, Alì, 1/6H Sport, ProAction, San Benedetto, KC4, Comune di Jesolo, Sport Energia, Centro Riviva, farsi sciogliere i muscoli da Evolution Academy e farsi personalizzare la t-shirt dal Negozietto.

Sul palco centrale verrà inoltre ospitata la presentazione dei dispositivi di cardioprotezione KC4 Saving and Improving Lives, in programma venerdì 15 maggio alle ore 17.30 e sabato alle 11.30.

Nella giornata di sabato 16 è inoltre prevista l’inaugurazione ufficiale del villaggio alle ore 12 e la presentazione dei top runners alle ore 15.30. Dalle 18.45 circa inizierà la diretta streaming degli arrivi sul maxischermo di Piazza Milano.

Pasta&Music Party

La lunga e intensa giornata terminerà a notte fonda al Parco Grifone, a 200 metri dalla finish line, con un eccellente Pasta Party by Sgambaro, birra Bavaria per tutti e tanta buona musica suonata dal dj set di Radio Bellla & Monella e Radio Piterpan.

I numeri

Levento è facilmente intuibile dai numeri che genera: saranno impiegati circa 500 volontari nei servizi in zona partenza e arrivo. Il percorso sarà presidiato dalla Polizia Locale, da una staffetta della Polizia Stradale, dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile di Jesolo. Il servizio sanitario sarà come sempre coordinato dalla Croce Verde di Cavallino (4 ambulanze, 1 moto-medica, 1 postazione medica avanzata e 2 SAP). Saranno distribuite 47.000 bottigliette di acqua San Benedetto e 8.000 di Aquavitamin, 7.000 barrette e 7.000 ProAction, 15.000 lattine di birra Bavaria, 37.000 biscotti Palmisano, 15.000 confezioni di I Bibanesi, 10.000 banane Premium Dole, 8.500 pezzi di mix proteico di frutta secca Madi Ventura, 500 kg di Pasta Sgambaro e 8.000 kit pacco gara e ristoro brandizzati Alì.

La 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon è organizzata da Venicemarathon in collaborazione con la Città di Jesolo e Jesolo Turismo.