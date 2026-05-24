51^ 100 km del Passatore tra conferme e record

La 51esima edizione della 100 km del Passatore passerà alla storia come una delle gare più caratteristiche e pionieristiche della manifestazione. Un successo sotto tutti i punti di vista reso possibile dal lavoro instancabile di migliaia di persone. Per la prima volta in assoluto le immagini della gara sono state trasmesse in diretta continuativamente e per un lasso di tempo consistente anche nel Passo della Colla di Casaglia, storicamente deserto per quanto concerne la copertura internet.

A vincere la 51esima Firenze-Faenza il friulano Alessio Milani dell’Atletica Monfalcone bloccando il crono in 6 ore, 47 minuti e 42 secondi. Milani non solo ha bissato il successo ponendosi come nuovo credibile campione del ‘Passatore’ ma si è anche migliorato rispetto al debutto. Alessio è anche vincitore del campionato italiano 100 km su strada seguito da Bartolotti e Colgan.

Tornando alla classifica assoluta della ‘Cento’, distanziato di circa 8 minuti dal battistrada è giunto al traguardo il faentino Enrico Bartolotti (pettorale numero 4) della Liferunner SSDARL, quarto assoluto lo scorso anno.

A chiudere il podio il francese Julien Nison residente a Landrecies nella Regione dell’Alta Francia. Non nuovo al podio poiché, lo scorso anno, Nison chiuse il ‘Passatore’ in seconda posizione assoluta.

Dalla quarta posizione alla decima troviamo David Colgan (4°), Danilo Brambilla (5°), Pierpaolo Pio Bovenzi (6°), Nikolina Sustic (7^), Andrea Macchi (8°), Stefano Meroni (9°) e Paolo Vecchione (10°).

La croata Nikolina Sustic, tornata dopo 7 anni al ‘Passatore’ è la vincitrice in campo femminile con il tempo finale di 7 ore, 28 minuti e 20 secondi. ‘Regina’ Nikolina ha migliorato il record della categoria femminile della Firenze-Faenza peraltro già appartenente a lei di oltre due secondi e mezzo. Il record resisteva dall’ormai lontanissimo 2019, anno pre Covid che ha dato il via ad un lustro estremamente complicato per tutto il mondo.

Ad oltre 25 minuti di ritardo da Sustic Daniela Valgimigli (14^assoluta) della Liferunner SSDARL e, a chiudere il podio femminile, Sarah Giomi dell’Atletica Castello (17^ assoluta).

Le statistiche

Romagnoli e faentini

Prestazioni di tutto rispetto per i romagnoli nell’edizione 2026 del ‘Passatore’. Il faentino Enrico Bartolotti, pettorale 4, ha vinto sia la classifica dei romagnoli che quella degli atleti faentini giunti al traguardo. Per quanto concerne la classifica dei romagnoli al secondo posto troviamo il faentino dell’Atletica Avis Castel San Pietro Massimiliano Montanari che ha ottenuto il tempo di 7 ore, 52 minuti e 56 secondi. A chiudere il podio dei romagnoli Daniela Valgimigli (pettorale 10) della Liferunner SSDARL avendo bloccato il crono in 7 ore, 55 minuti e 32 secondi.

In ambito faentino a seguire il competitivo Bartolotti sempre Max Montanari e Alessandro Benerecetti che ha siglato il tempo di 7 ore, 565 minuti e 27 secondi.

In ambito femminile Patrizia Badiali (183^ finale) dell’Atletica Avis Castel San Pietro ha primeggiato nella classifica Faentini con il crono di 10 ore, 14 minuti e 16 secondi. A completare questo podio Elisa Benedetti della Pol. Dil. Santa Lucia (Le Linci) e la compagna di squadra Silvia Zoli (250^ assoluta).

Toscani e fiorentini

Quanto ai toscani, Patrizio Bartolini della Filirun team Asd ha vinto la speciale classifica con il crono di 7 ore, 50 minuti e 28 secondi. In seconda posizione Claudio di Pietro (8 ore, 8 minuti e 1 secondo) e terzo Simone Zaccone del Trail Running Project Asd (8 ore, 15 minuti e 15 secondi). La classifica dei fiorentini vede Domenico Mirko Alagna dell’Attraverso Running Asd in prima posizione con il tempo di 9 ore, 43 minuti e 24 secondi. A seguire il compagno di squadra Matteo Novelli in 9 ore 57 minuti e 39 secondi e Lorenzo Faeti della Polisportiva Ellera Asd con il crono di 10 ore, 20 minuti e 41 secondi.

La prima fiorentina al traguardo è stata Silvia Cellai della Polisportiva Ellera Asd con il tempo di 11 ore, 19 minuti e 47 secondi. A seguire Azzurra Agosti e Rebecca Milner.

Migliori esordienti

La Classifica dei Migliori esordienti vede Danilo Brambilla del team Falchi-Lecco, grande protagonista della gara, in prima posizione con il crono di 7 ore, 11 minuti e 45 secondi. Il secondo classificato tra i debuttanti, Stefano Meroni dell’Asd Corro Ergo Sum ha rimediato un ritardo da Brambilla di 45 secondi. A chiudere il podio dei debuttanti Paolo Vecchione dell’Asd Swatt Club con il crono di 7 ore, 42 minuti e 48 secondi. La palma di miglior debuttante femminile è andata a Sarah Giomi. Seconda Veronica Maran del team SkyRunners Le Vigne Vicenza, terza Chiara Bertino dell’Asd Equilibra Running Team.

Team e gruppi sportivi

757 team hanno tagliato il traguardo alla 51^ Firenze-Faenza. La squadra che ha totalizzato più atleti all’arrivo è la LBM Sport con 55 runner. Ad ottenere il miglior tempo come team è stato Liferunner Ssdarl con un tempo medio sui primi 6 di 8 ore, 43 minuti e 04 secondi.

Trittico di Romagna

Quanto al Trittico di Romagna, il vincitore è Enrico Bartolotti (12 ore, 41 minuti e 27 secondi), seguito da David Colgan (12 ore, 46 minuti e 47 secondi) e da Massimiliano Montanari (14 ore, 2 minuti e 13 secondi).

In ambito femminile nel Trittico di Romagna a primeggiare è Daniela Valgimigli con un totale di 14 ore, 34 minuti e 31 secondi. Al secondo posto Larreca Rodriguez della Filirun Team Asd con il crono di 15 ore, 9 minuti e 6 secondi. A chiudere il podio Esterlina Deyanira con il tempo di 16 ore, 3 minuti e 19 secondi.

Stranieri

Centinaia di atleti provenienti da oltre 40 nazioni straniere alla ‘Cento’ numero 51. Il più veloce è stato, come lo scorso anno, Julien Nison (2° assoluto) giungendo al traguardo in 6 ore, 57 minuti e 35 secondi. La croata Nikolina Sustic è arrivata a 40 secondi dal francese. A chiudere il podio degli stranieri il francese Quentin Bourdon della Fiamma Rossa Palermo con un’ora e 22 secondi di distacco dal connazionale Nison.

Nordic Walking

Emanuele Soccini è il vincitore del Nordic Walking con il tempo di 2 ore, 11 minuti e 12 secondi. A completare il podio della specialità Claudio Solaroli -eguagliando il risultato del 2025- (2 ore, 12 minuti, 58 secondi) e Andrea Valacchi (02h20’53’’).

Curiosità

Matias Brange, classe 2006, è il runner più giovane giunto al traguardo in 18 ore, 33 minuti e 58 secondi. La ragazza più giovane è Alice Abbatangelo, classe 2003, con il crono di 17 ore, 23 minuti e 24 secondi.

L’atleta maschile più anziano a concludere la corsa è Giuseppe Zonta, classe 1941, con il tempo di 16 ore, 31 minuti e 49 secondi.

Tra i decani della corsa Marco Gelli ha completato per 50 volte la 100 km del Passatore raggiungendo un invidiabile primato.

Quanto alla donna più anziana a raggiungere il traguardo, si tratta di Marina Mocellin, classe 1951, con il tempo di 17 ore, 39 minuti e 57 secondi.

Tra le curiosità, il recordman della ‘Cento’ Giorgio Calcaterra ha concluso la 51esima edizione 83esimo in 9 ore 20’ 58’’.

L’assessore allo sport di Faenza, Martina Laghi, tra i partenti della Cento ha completato il Passatore in 18 ore, 4 minuti e 52 secondi.

Premi

Come sempre sono numerosi i premi assegnati in occasione della Firenze-Faenza. Per quanto riguarda l’edizione numero 51 il primo classificato, Alessio Milani, ha ricevuto la Targa del Tribunato di Romagna. A Milani e a Sustic (primo runner maschile e prima runner femminile al traguardo) è stato consegnato inoltre un piatto di ceramica in ricordo di Pietro “Pirì” Crementi, venuto a mancare nel dicembre ‘21. Alla 51esima edizione sono stati consegnati premi sia alle società sportive che hanno avuto il maggior numero di atleti giunti a Faenza, sia a quelle di cui i primi sei atleti al traguardo hanno ottenuto i migliori tempi complessivi.

In occasione della ‘Cento’, come da tradizione, è stato assegnato anche il Gran Premio della Montagna: il primo uomo a transitare sul Passo della Colla di Casaglia (913 metri slm, al 48° km), Alessio Milani, ha ricevuto il premio intitolato a Francesco Calderoni mentre, la prima donna a transitare sul Passo della Colla, Nikolina Sustic, quello dedicato ad Angela Bettoli.

Il Trofeo Elio Assirelli, istituito alla memoria del presidente dell’Associazione scomparso nel 2009, è stato assegnato a Daniela Valgimigli, seconda donna al traguardo.

New entry nel 2026 il trofeo dedicato a Giovanni Assirelli riservato al miglior gruppo romagnolo a punteggio. Ad aggiudicarsi il riconoscimento Liferunner.

Diretta integrale seguitissima

A partire dalle ore 11 di sabato mattina, tutto il weekend del Passatore è stato raccontato in diretta streaming per 24 ore sul canale Youtube di Sport2U: in studio Franco Bragagna e Daniele Menarini, che hanno coordinato i contributi di Carlo Carotenuto da Firenze, Andrea Accorsi dalla testa della corsa, Alessandro Galli in esterna a Faenza. A mezzanotte entrerà poi in scena Rosanna Massari, che dal traguardo del Passatore in Piazza del Popolo intervisterà coloro che arriveranno nella notte e di domenica mattina. Regia di Franco Culcasi.

Le voci del Passatore: a Faenza, in Piazza del Popolo, il pubblico ha seguito il commento della voce della Romagna, Danny Frisoni, in coppia con l’animatore-speaker Alessandro Galli. Da Firenze il via dell’interminabile ondata dei 3.500 ultrarunner è stata gestita da Carlo Carotenuto con coordinamento lungo il percorso di Fabio Fiaschi e Stefano Giovannetti, che poi hanno garantito la cronaca e l’animazione rispettivamente a Borgo San Lorenzo e al Passo della Colla.