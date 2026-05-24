Gare serrate e vittorie emozionanti, a Šamorín, la Championship del Challenge incorona Palmer e Pohle

Cronaca gara – uomini

Nella gara maschile, il tedesco Hannes Butters ha preso subito il comando in acqua, creando rapidamente un distacco significativo tra sé e il resto del gruppo. Dietro di lui, un folto gruppo di inseguitori composto da oltre 15 atleti. Al momento dell'uscita dall'acqua, gli inseguitori erano riusciti a ridurre il distacco a meno di 10 secondi. Butters è uscito in 21:48 con il britannico Kieran Lindars secondo in 21:53 insieme al tedesco Jannik Schaufler, il portabandiera nazionale Michele Sarzilla, il danese Valdemar Solok e l’estone Henry Räppo, tutti impegnati in un a testa a testa.

Il primo a uscire dalla zona di transizione è stato Solok che ha preso subito il comando, raggiungendo velocità fino a 60 km/h e, all’intertempo del 30° km, aveva più di un minuto di vantaggio sul secondo classificato Räppo, oltre che su Butters e Schaufler. Il folto gruppo di inseguitori, composto da nove atleti, guidato da Palmer, includeva anche l’austriaco Kurt McDonald, il neozelandese Ivan Abele, i britannici Kieran Lindars e Malachi Cashmore ed il tedesco Florian Angert.

Più staccati Frederic Funk (GER) e Will Draper (GBR), che hanno accumulato un ritardo di oltre tre minuti nella frazione di nuoto.

A metà percorso, Solok aveva portato il suo vantaggio a due minuti. Dietro di lui il gruppo degli inseguitori si era consolidato a 14 atleti, distesi su 300 m sulle lunghe strade rettilinee lungo il Danubio mentre pedalavano a 20 m di distanza l'uno dall'altro secondo le regole anti-scia della Challenge Family. Al chilometro 60, Solok aveva ulteriormente aumentato il suo vantaggio portandolo a 2:30, mentre dietro di lui i primi inseguitori Lindars, Abele, Palmer, Schaufler, Räppo e Butters guidavano il gruppo degli inseguitori.

Negli ultimi 10 km della frazione in bici, il gruppo degli inseguitori ha iniziato a frammentarsi.

Mentre Solok entrava nella T2 con un tempo parziale in bici di 1:52:52, gli inseguitori, guidati da Räppo insieme a Butters, Palmer, Lindars, Abele e Schauffler, erano indietro di ben 3:11. Un minuto più indietro c'erano Funk, Draper, Bjerkeset e Angert e la scena era pronta per assistere ad una frazione di corsa emozionante.

Con così tanti protagonisti in gara, nessuno è stato più impressionante di Palmer, che ha immediatamente iniziato a ridurre il vantaggio di Solok. A metà percorso, il distacco si era ridotto a soli 1:27 e al 17° km ha sferrato l'attacco, portandosi in testa a un giro dalla fine. Dietro di lui, il più grande protagonista è stato Draper, che ha inseguito per tutta la giornata: dal 22° posto all'uscita dall'acqua, al 9° alla fine della frazione in bici, fino ad assicurarsi il terzo posto a pochi chilometri dall'arrivo.

Harry Palmer ha tagliato il traguardo conquistando la vittoria più importante della sua carriera con un tempo di 3:31:55, mentre Solok si è aggiudicato il secondo posto in 3:32:29 e Draper ha completato il podio al terzo posto con 3:33:59.

«È stata una giornata tosta!», ha dichiarato Palmer. «Sono uscito dall’acqua in una posizione non proprio ottimale e pensavo che la mia giornata fosse già finita prima ancora di iniziare! Quando sono arrivato al punto di svolta in bici mi sono reso conto di essere più vicino alla testa della corsa di quanto pensassi, quindi mi sono detto: ok, si parte, andiamo! Durante la corsa mi sembrava di gareggiare per il secondo posto, dato che Valdemar era tre minuti davanti a me, ma ho recuperato lentamente e alla fine tutto è andato per il meglio. È la mia terza volta al The Championship ed è fantastico venire qui e vincere; mi sembra davvero un ottimo passo avanti per la mia carriera e testimonia il mio progresso.”

Per l’Italia, chiude in 16^ posizione assoluta maschile Michle Sarzilla (DDS Triathlon) che completa la sua prova in 3.41:42.

Cronaca gara – donne

Nella gara femminile, la britannica Sophia Green si è dimostrata dominante ed è uscita dall’acqua in 23:20, ma aveva Meissner e Sanchez alle calcagna. Una volta in sella alla bici, Sanchez ha subito preso il comando, ma non è riuscita a scrollarsi di dosso Pohle, Meissner e Green. La situazione è cambiata a metà percorso, quando Pohle ha deciso di prendere il comando, distanziando rapidamente la seconda classificata Meissner, mentre Green e Sanchez seguivano al terzo e quarto posto. Pohle ha continuato ad aumentare il suo vantaggio, ma Sanchez ha lavorato sodo per limitare il distacco, vista la forza di Pohle nella corsa.

Tuttavia, Pohle ha dimostrato tutta la sua forza ed è entrata nella T2 in 2:02:42, battendo il record del percorso in bici di tre minuti e con un vantaggio di 2:39 su Meissner e Sánchez.

La corsa e il caldo hanno messo alla prova anche le migliori. Pohle ha mantenuto il comando, ma è stata costantemente minacciata da Meissner, che sembrava meno risentita del caldo. Dietro di loro, Sánchez è partita forte, ma anche lei sembrava soccombere alle difficili condizioni.

È bastato arrivare al chilometro 7 perché Katrine Græsbøll Christensen dimostrasse la sua eccezionale forma nella corsa e si portasse al terzo posto. Mentre i distacchi continuavano a ridursi nel resto della corsa, non ci sono stati ulteriori cambiamenti nelle posizioni e Pohle ha conquistato un'emozionante vittoria in 3:34:23, con Meissner che ha tagliato il traguardo in 3:36:01 e Græsbøll Christensen che ha conquistato l'ultimo posto sul podio in 3:37:35.

“Finalmente ho vinto qui, è una delle mie gare preferite”, ha dichiarato Pohle al traguardo. “Oggi sono davvero felice e orgogliosa di me stessa. Ho spinto al massimo in bici: ero frustrata dopo la frazione di nuoto; quindi, ho dato il massimo in bici. Ora ho trovato la mia pace interiore con questa gara, sono così felice e ora è il momento di guardare a Roth.”

Per l’Italia, sono 4^, 6^ e 13^, rispettivamente, Elisabetta Curridori (Club Nataciò Banyoles), Francesca Crestani (Jesolo Team) e Lilli Gelmini (Team Revelo ASD), al traguardo in 4:01:43, 4:03:45 e 4h19:43.

Le altre gare

Già dal venerdì, al via alle 18.30 la Charity Run lungo la sponda del Danubio, in un contesto paesaggistico e climatico entusiasmante grazie al tifo di tanti accorsi al passaggio dell'evento.

Sabato mattina i Triathlon Sprint e Olimpico ai quali hanno preso parte tantissimi atleti, tra questi una nutrita delegazione di Special Olympics, giunti da tantissime nazioni per festeggiare una grande giornata di sport.

Sabato pomeriggio la festa dei bambini prima di partecipare al ricchissimo Pasta Party pensato proprio per il "carico di carboidrati" pre-gara.

La Location

X-Bionic Sphere, Šamorín è un resort sportivo e ricreativo che offre condizioni ideali per lo sport, sia a livello professionale che amatoriale, ma anche per piacevoli momenti di relax, un'ottima gastronomia e la possibilità di trascorrere il tempo libero in modo appagante. Adatto anche alle famiglie, è il paradiso per chi voglia pratica sport presso il centro olimpico.

Risultati

Per le classifiche qui Challenge Championship @ UltimateLIVE

Prossimi appuntamenti

Il circuito Challenge Family dà appuntamento a St Pölten (Austria) domenica 31 maggio. Informazioni e iscrizioni sul sito challengefamily.com

Credit: Activ'Images