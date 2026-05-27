Torino City Marathon e FIAT: la corsa continua

TORINO – Torino City Marathon e FIAT corrono insieme per il secondo anno consecutivo. Il brand automobilistico conferma la sua presenza come title sponsor dell’evento, ribadendo un legame che va oltre la sponsorizzazione. Dietro c’è una visione condivisa che le porta, naturalmente, a percorrere la stessa strada: sono nate entrambe nel capoluogo piemontese e condividono la stessa vocazione al movimento e un’idea di Torino come simbolo di innovazione e futuro.

Apripista d’eccezione

Come nella scorsa edizione, domenica 29 novembre 2026, l’auto apripista sarà la nuova Fiat 500 Hybrid, perfetta sintesi dello stile, della cultura e della creatività torinese. Infatti, Fiat 500 Hybrid è progettata presso il Centro Stile di Torino e prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori e si distingue per le sue dimensioni compatte, le linee iconiche e le tecnologie intelligenti, caratteristiche che la rendono la compagna ideale per la mobilità urbana quotidiana, capace di coniugare stile, efficienza e attenzione all’ambiente. Elementi fondamentali per guidare simbolicamente migliaia di runner verso il traguardo sia della FIAT Torino City Marathon sia della FIAT Torino City Half Marathon.



«Vedere FIAT ancora al nostro fianco per il secondo anno consecutivo ci riempie di soddisfazione – dichiara Alessandra Viano del comitato organizzatore –. Non è solo una conferma commerciale: è la dimostrazione che questa partnership ha radici vere, che affondano nella storia di una città che entrambi, a modo nostro, raccontiamo ogni anno. Il percorso della maratona tocca Mirafiori: non potrebbe esserci cornice più naturale per correre insieme.»

Il trend di crescita continua

La corsa verso un nuovo record è già partita. A sei mesi dall’evento sono già circa 1.500 i runner iscritti alla maratona e più di 500 alla mezza maratona, un segnale che conferma l’entusiasmo crescente intorno alla manifestazione. L’obiettivo degli organizzatori è ambizioso ma fondato: 5.000 partenti alla 42,195 km e 6.000 alla 21,097 km.



Guardando ai numeri delle scorse edizioni non potrebbe essere diversamente. Nel 2022 i finisher della maratona erano 829; nel 2025 3.156, quasi quattro volte tanto in quattro anni. Un percorso di crescita costante che ha portato la Torino City Marathon a essere la quinta maratona più partecipata d'Italia, con il 28% di atleti stranieri e una ricaduta economica sull'area metropolitana stimata tra i 2,4 e i 2,8 milioni di euro.

Iscrizioni

C’è ancora tempo per approfittare delle tariffe esclusive. Chi si iscrive entro il 30 giugno alla FIAT Torino City Marathon e alla FIAT Torino City Half Marathon può farlo a un prezzo speciale. Tutte le informazioni su www.torinocitymarathon.it