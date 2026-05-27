Correre in Calabria: sabato 13 giugno 2026 torna la Capocolonna-Crotone

Una colonna millenaria affacciata sul mare fa da testimone silenzioso a una delle corse più suggestive del Sud Italia.
Sabato 13 giugno 2026 torna la Capocolonna-Crotone, appuntamento clou del podismo calabrese giunto alla sua XII edizione.
La manifestazione, organizzata dall'A.S.D. Milonrunners Crotone, è valida come tappa del Campionato Regionale di Corsa su Strada FIDAL e si sviluppa su un percorso in linea di 10 km che unisce il fascino della Magna Grecia alla bellezza della costa ionica.
Lo start avverrà all'interno del Parco Archeologico di Capocolonna, proprio ai piedi dell'unica colonna superstite del tempio di Hera Lacinia, costruito oltre 2500 anni fa. All'uscita dal museo, i runner dovranno subito affrontare un lungo e temuto falsopiano in salita. Superato questo tratto impegnativo, una discesa tecnica si aprirà sul Mar Ionio, regalando un panorama mozzafiato che accompagnerà gli atleti per tutta la seconda metà di gara sul lungomare cittadino.
Il livello agonistico si preannuncia altissimo, con i migliori atleti regionali pronti a darsi battaglia. Riflettori puntati su Andrea Pranno, detentore del record maschile in 31:38, su Danilo Ruggiero, vincitore delle ultime due edizioni e sulla runner Francesca Paone, dominatrice della categoria femminile con ben cinque successi consecutivi.