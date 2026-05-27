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Torna il CMP Venice Lido Beach Trail del Lido di Venezia

Domenica 20 settembre si rinnova l’appuntamento con la quinta edizione del suggestivo trail sulla spiaggia di 5K-11K & Alì Family Run organizzato da Venicemarathon. Al via il sondaggio sui social per scegliere la canotta ufficiale
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Torna il CMP Venice Lido Beach Trail del Lido di Venezia

Venezia - Dopo il grandissimo successo dell’urban trail notturno veneziano, l’attenzione adesso si sposta sull’altro trail targato Venicemarathon e titolato dal prestigioso brand CMP, che questa volta non si disputerà più tra calli e canali, bensì sulla lunga e dorata spiaggia del Lido di Venezia.

Domenica 20 settembre torna, infatti, il  CMP Venice Lido Beach Trail, il suggestivo trail sulla spiaggia di 5K-11K che si sviluppa lungo un percorso piuttosto tecnico ed impegnativo tra spiaggia, dune di sabbia, pineta e diga, con diverse tipologie di suolo e ostacoli naturali da superare. 

Un evento unico nel suo genere, ospite di un contesto naturalistico molto suggestivo e che lo scorso anno vide al via oltre 2.000 partecipanti, di cui il 10% rappresentato da stranieri.

Le iscrizioni sono già aperte e disponibili sul sito www.venicelidobeachtrail.it

Famiglie, bambini e accompagnatori potranno invece divertirsi con la Alì Family Run, una corsa-camminata di circa 1 chilometro che si si svilupperà completamente sulla spiaggia.

Nel frattempo, è giunto il momento di scegliere la canotta ufficiale firmata CMP, che tutti i partecipanti riceveranno assieme al pacco gara, e che potrà essere votata direttamente dagli atleti sulla pagina Facebook della manifestazione, fino a venerdì 29 maggio alle ore 12. Quattro sono le grafiche proposte e quella che riceverà più voti diventerà la canotta ufficiale 2026.

 

 

 

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