Yeman Crippa a Parigi per la “On Track Nights” di sabato 27 giugno

Il format

Gli atleti gareggeranno sull’iconica pista dello Stade Émile Anthoine, sullo sfondo la Torre Eiffel completamente illuminata per la gara serale e circondata da illuminazione interattiva, sound design e installazioni immersive. Sviluppato in stretta collaborazione con la comunità locale e i pionieri della cultura, l’evento è profondamente radicato nella scena podistica e creativa contemporanea di Parigi.

A curare il programma ufficiale dell’evento, Distance, il rinomato negozio di articoli per la corsa e punto di riferimento della comunità. La serata presenterà una line-up esplosiva di formati di gara: i runner si daranno battaglia in prove a cronometro a squadre, batterie adrenaliniche e finali agguerrite.

La novità è nel tocco d'élite, in campo nelle gare degli amatori sulla distanza di 1000 m ci saranno alcuni degli atleti professionisti On, tra cui spiccano talenti come l’azzurro plurititolato e primatista nazionale di mezza maratona Yeman Crippa (GS Fiamme Oro Padova), che qui a Parigi torna dopo la gloriosa vittoria dell’ultima maratona, i francesi Fabien Palcau e Nicolas Navarro, la tedesca plurimedagliata Alexandra Burghardt e le sue connazionali Smilla Kolbe e Gesa Krause.

Arte oltre lo sport

Per unire il mondo dello sport e quello della vita notturna, lo studio creativo parigino Like Fire curerà l'intrattenimento. Alla guida della direzione artistica dell'evento, dell'integrazione musicale e delle iniziative culturali, Like Fire ha messo insieme una line-up musicale di prim'ordine per accompagnare la serata.

In collaborazione con Rinse France, la programmazione musicale presenta un ricco roster di artisti underground che saliranno in cabina con i loro team di DJ all-star, tra cui ICYKOF

(Rave Nuit), Cezaire (Roche Musique) e Mayou Picchu (Very Disco), culminando in un set da headliner del leggendario Teki Latex. Insieme, offriranno un'esperienza uditiva ad alta energia progettata per fondere il ritmo della cultura della corsa con la vita notturna parigina.

Il programma

● Data: sabato 27 giugno 2026

● Orario: dalle 17:00 alle 22:30

● Luogo: Stade Émile Anthoine, 2 Av. de Suffren, 75015 Parigi, Francia

● Biglietti: l'ingresso è gratuito. I fan possono trovare gli ultimi aggiornamenti sull'evento e le informazioni sul sito on.com/it-it/explore/events/on-track-nights, mentre tutti i biglietti sono disponibili esclusivamente e gratuitamente su dice.fm/ontracknights.