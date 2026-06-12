Udine: In piazza Libertà anche Nadia Battocletti testimonial della 2^ Friuli DOC RUN « Memorial Lorenzo Parelli»  

UDINE – La notizia arriva come un fulmine e porta con sé una grande energia, quella dell’azzurra, medagliata olimpica e campionessa mondiale, Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre), che rinnova la sua vicinanza alla 2^ Friuli Doc Run «Memorial Lorenzo Parelli» di domani, sabato 13 giugno, in qualità di testimonial.

Una seconda volta che assume i contorni di una tradizione, dopo la partecipazione in qualità di testimonial, durante la prima edizione, «StraordiNadia» ha suggellato la sua amicizia nei confronti degli eventi targati Promorun partecipando anche nell'ottobre scorso nella 9^ Corsa dei Castelli, un cameo arricchito dalla vittoria e condito dal nuovo primato femminile di gara.

Sabato sera sarà presente in piazza Libertà a tifare e gioire insieme a tutto il pubblico in zona partenza e arrivo della 2^ Friuli Doc Run «Memorial Lorenzo Parelli, con la sua presenza alla manifestazione, Nadia, che al momento ha nel mirino i Campionati Europei di Atletica Leggera di Birmingham, in programma questa estate, rappresenterà uno stimolo positivo per tantissimi bambini e ragazzi che da sempre vedono la sua figura come un esempio da cui prendere spunto per perseguire i propri obiettivi agonistici.

"Manca pochissimo, non vedo l'ora di essere lì con voi sabato sera 13 giugno alla 2^ Friuli Doc Run «Memorial Lorenzo Parelli» - il messaggio dedicato via social ai partecipanti e al pubblico dell'evento da Nadia Battocletti -. Vi aspetto lì, in piazza Libertà, nel centro di Udine, meravigliosa città come tutto il Friuli Venezia Giulia. Sarò pronta a tifare tutti voi e sarò lì anche in memoria di Lorenzo Parelli. Sarà una bellissima serata, fatta di sport, socialità, solidarietà, inclusione e con un messaggio importante che porta questa gara: la sicurezza sul lavoro. Organizzata da PromoRun Asd, che organizza competizioni sempre di altissimo livello, sarà anche una gara con grandi campioni di livello internazionale, tifiamo insieme. Vi aspetto".

Nadia Battocletti

Che sia una campionessa lo dice il suo immenso palmares che recita in primis la medaglia d'argento alle Olimpiadi Parigi 2024 nei 10000m e la recente medaglia d’oro ai campionati mondiali indoor 3000m. Sempre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha conquistato un validissimo e storico 4° posto nei 5000. Ancora medaglie importanti sono l'oro ai Campionati Europei nei 5000 e 10000m 2024 oltre al quinto posto ai Campionati Mondiali 5 km 2023 e la medaglia di bronzo e quella di argento ai Campionati Mondiali 5000m e 10000m, rispettivamente.

Nadia inoltre ha vinto ben sei medaglie d'oro ai Campionati Europei di corsa campestre, 2 titoli Assoluti (Senior) nel 2024 e 2025, 2 titoli Under 23 nel 2021 e 2022 e 2 titoli Juniores nel 2018 e 2019. Tanti ovviamente i titoli italiani vinti nelle varie distanze, StraordiNadia vanta anche i primati nazionali 10 km strada (30'08" - Lille 2026), 10000m in pista (30'38"23. - Tokyo 2025), 5 km strada (14'32" - Tokyo 2025), 3000m (8'26"27. - Rabat 2025), 3000m st (8'24"44.- Lievin 2026), 5000 m (14'23"15. - Roma 2025) e 2 miglia (9'32"99. - Roma 2022).

Programma evento

Alle ore 19.00 partirà la Gara dei Piccoli, giovanissimi atleti impegnati sulla distanza di 1 km, cui seguirà, alle 19.30, la partenza della 3 km Family Run non competitiva aperta a runner e camminatori. L’ultima manifestazione non competitiva sarà la 5.5 km, l’atmosfera sarà quindi calda per assistere alle sfide competitive, sulla distanza di 5.5 km per i master, alle 20.30, e 10 km per gli atleti élite o con tempo di accredito di 43’00”, per le donne, e 39’00”, per gli uomini, alle ore 21.30. La cerimonia di premiazione avrà il via dopo le 22.00.

Iscrizioni

Le iscrizioni online sono chiuse. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi sabato 13 giugno presso il centro iscrizioni Friuli Doc Run situato alla Loggia del Lionello in Piazza della Libertà, Udine, dalle ore 17:00 alle ore 18:30 per Family Run e Gara dei piccoli e fino alle 19.30 per tutte le altre gare.

La manifestazione sposa il progetto solidale di Nostra Famiglia di Pasian di Prato, sviluppato in collaborazione con Atl. 2000, per l’acquisto di Frame Runner. Gli atleti potranno donare al momento dell’iscrizione sul posto oppure attraverso bonifico bancario sull’IBAN IT34T0200802230000106191921 intestato a: PROMORUN TRIESTE A.S.D., Causale: Conto solidarietà oppure al ritiro del pettorale.