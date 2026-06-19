Ufficiale: London Marathon sarà doppia. 100mila al via  

Londra non lascia, anzi, raddoppia. Da tempo girava voce che la maratona di Londra con ben 1,3 milioni di richieste di partecipazione nel ballottaggio avrebbe potuto far disputare anche due maratone in un singolo fine settimana. Bene, il momento è arrivato, la conferma è ufficiale e definitiva: nel 2027 la London Marathon sarà un evento di due giorni . Si correranno così i 42,195 km sia sabato 24 che domenica 25 aprile.

Un grande 'doppio' evento per quella che era già la numero uno del mondo con i suoi 59.830 finishers nello scorso aprile, nessuno come la città inglese e ora, ovviamente, il doppio formato permetterà di avere un totale di 100mila persone che taglieranno il traguardo.

100mila partecipanti, qualcosa di unico e spettacolare, solo per un anno a quanto affermano oggi gli organizzatori ma chissà, magari diventerà una consuetudine nella città dove si è anche corso il nuovo record del mondo e in un evento dove la parola solidarietà la fa da padrona.

Sabato 24 correranno le élite donne, la prima ondata amatoriale e i top runners uomini, mentre la seconda metà dei partecipanti, gli altri 50mila, vivranno la loro maratona la domenica.

Ancora nessuno sa se potrà partecipare, i risultati del sorteggio saranno annunciati nei primi giorni di luglio con l'assegnazione dei posti tramite estrazione completamente casuale, sabato e domenica compreso.

La solidarietà

Da sempre la TCS London Marathon ha un fine solidale molto forte. Con la versione 'Double 2027' vi sarà una celebrazione della città e dello sport, con tanta musica e tanti partner di beneficenza. Obiettivo sarà quello di ispirare e supportare la prossima generazione, così ogni scuola di Londra riceverà due iscrizioni assicurate per insegnanti o personale, riconoscendo che la passione per l'attività fisica spesso nasce in classe.

Inoltre tutti i proventi generati dall'aspetto solidale saranno distribuiti dalla London Marathon Foundation a progetti che promuovono l'attività fisica tra bambini e ragazzi a Londra e in tutto il Regno Unito.

Per far sì che le comunità locali partecipino sicuramente sono state sono state assegnate iscrizioni garantite a ogni distretto londinese che si trova lungo il percorso, consentendo a gruppi e associazioni di base di partecipare e beneficiare dell'evento che sarà addirittura doppio.

I diversi eventi

La Double sarà solo il culmine di una intensa settimana che inizierà con un TCS London Marathon Running Show con anche la TCS London Marathon & Friday Night Lights 5K.

Durante la settimana prevista anche la TCS Mini London Marathon, la più grande maratona cronometrata di un solo giorno per bambini al mondo. Data prevista venerdì 23 aprile 2027 con oltre 20mila giovani partecipanti.

