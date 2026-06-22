Tre mesi al 5^ CMP Venice Lido Beach Trail

Venezia - Domenica 20 settembre si torna a correre sulla sabbia con la quinta edizione del CMP Venice Lido Beach Trail , il suggestivo trail di 5 e 11 chilometri che si disputa tra spiaggia, dune di sabbia, pineta e diga, organizzato da Venicemarathon in collaborazione con il Comune di Venezia e Venezia Spiagge.

A tre mesi dal via, è tempo di presentare la canotta ufficiale e la medaglia ricordo dell’evento.

La grafica della canotta, capo tecnico di altissima qualità firmato dal title & technical sponsor CMP, è stata scelta nei giorni scorsi direttamente dagli utenti, attraverso i social network della manifestazione. La preferenza è ricaduta sulla proposta più colorata, la cui trama è composta da tanti piccoli rombi che sfumano nelle tonalità dell’azzurro, verde, arancione e giallo. Al centro, il logo dell’evento con gli elementi più iconici del Lido di Venezia, come il mare, la spiaggia, il sole e il faro di San Nicolò.

Molto sgargiante è anche la medaglia, realizzata con un legno al 95% riciclato e con colori stampati a zero emissioni, grazie ad un’avanzata tecnologia UV.

Tornando alla manifestazione, oltre alle distanze di 5 e 11 chilometri, il trail proporrà come sempre anche la Alì Family Run di circa 1 chilometro, dedicata soprattutto a famiglie, bambini e accompagnatori al seguito, che si svolgerà interamente sulla battigia. La partecipazione ad Alì Family Run sarà ad offerta libera e l’intero ricavato devoluto alla Associazione di Volontariato Nucleo Protezione Civile Lido di Venezia.

Quartier generale dell’evento sarà come sempre lo stabilimento balneare Blue Moon, dove sorgerà il CMP Venice Lido Beach Village, davanti al quale verranno allestite la start & finish line e che al termine accoglierà il Pasta Party finale per tutti.

Le iscrizioni sono aperte e maggiori informazioni disponibili sul sito

www.venicelidobeachtrail.it.