Spartan Race Italia 2026: gli spartani alla conquista delle Dolomiti

BELLUNO - NEVEGAL – Novità assoluta: Spartan Race arriva per la prima volta a Nevegal con vista mozzafiato sulle Dolomiti. Sabato 27 e domenica 28 giugno, lo splendido scenario naturale dell'altopiano del Nevegal località conosciuta come il “ Terrazzo sulle Dolomiti ” si trasformerà nel teatro di un fine settimana epico. L'evento è dedicato a migliaia di “spartani” pronti a mettersi alla prova con determinazione, forza fisica e la resilienza mentale tra fango, boschi e prove leggendarie con vista mozzafiato sulle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Si tratta di un debutto storico che vede Spartan Race scegliere Belluno - Nevegal per una nuova tappa montana, in grado di offrire un'esperienza immersiva nella natura incontaminata, in collaborazione con il Comune di Belluno e We Love Nevegal. Durante il week end, atleti e spettatori potranno godersi la sfida dall’area festival in piazzale Nevegal o dall'alto, scegliendo la vista dai rifugi pronti ad ospitare migliaia di partecipanti e i loro accompagnatori.

"Le Dolomiti rappresentano da sempre uno scenario naturale straordinario per la pratica degli sport all’aria aperta e il Nevegal, con le sue caratteristiche uniche, ne è una delle espressioni più belle”, spiega il Sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin. “Ospitare una manifestazione internazionale come la Spartan Race significa confermare la vocazione di Belluno a essere una città sempre più legata allo sport, capace di accogliere eventi di alto profilo e di trasformarli in occasioni di crescita per il territorio. Lo sport è un potente strumento di scoperta e valorizzazione delle nostre montagne, permette a migliaia di persone di conoscere luoghi straordinari e diventa una vetrina importante per tutto il Bellunese. Accogliere atleti provenienti da oltre trenta nazioni significa promuovere le nostre bellezze paesaggistiche, la nostra ospitalità e la qualità della vita che il nostro territorio sa offrire. È una direzione sulla quale stiamo investendo con convinzione, perché crediamo che Belluno abbia tutte le potenzialità per consolidare il proprio ruolo di città dello sport e della montagna".

"La Spartan Race rappresenta una grande occasione di visibilità internazionale per Belluno e per il Nevegal, un luogo particolarmente caro ai bellunesi che, grazie alla sua conformazione e ai suoi panorami, si presta in modo ideale a ospitare eventi sportivi di questa portata”, sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Belluno, Paolo Luciani. “Manifestazioni come questa hanno un valore che va ben oltre l’aspetto agonistico: generano flussi turistici, portano presenze nelle strutture ricettive, coinvolgono attività commerciali e pubblici esercizi e contribuiscono concretamente a muovere l’economia locale. La presenza di migliaia di partecipanti e accompagnatori provenienti dall'Italia e dall'estero consentirà a molti di scoprire il Nevegal e Belluno per la prima volta, creando un'opportunità preziosa per promuovere il territorio e rafforzarne l'attrattività come destinazione per il turismo sportivo durante tutto l'anno".

Numeri da record

Saranno oltre 4.000 gli atleti pronti a sfidarsi alla Spartan Race di Belluno - Nevegal, in un mix di energia, determinazione e spirito di conquista. Ben 600 sono gli atleti (divisi nelle categorie Elite ed Age Group) che si sfideranno nella seconda tappa delle Italy National Series sulla distanza Beast (20 km), oltre al National Team Italia presente alla Start Line.

Il 35% dei partecipanti è rappresentato da donne, mentre si registra un’età media di 37 anni, segno di una community matura determinata e in continua crescita. Il Veneto, regione ospitante, guida la classifica delle presenze, seguito da Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.

Sarà soprattutto la presenza internazionale a dare forza all’evento: oltre 30 le nazioni rappresentate, con atleti in arrivo da tutto il mondo. I contingenti più numerosi arrivano da Germania, Austria, Stati Uniti, Francia, a testimonianza di un evento capace di attrarre una community globale pronta a sfidarsi.

La tappa bellunese rappresenta un appuntamento cruciale della stagione, offrendo la formula Trifecta Weekend. Questa speciale combinazione permette ai partecipanti più audaci di completare i tre formati principali d'azione (Sprint, Super, Beast) nell'arco di soli due giorni, conquistando così l'ambita medaglia combinata. I percorsi strutturati dagli organizzatori si adattano a ogni livello di preparazione fisica.

I più forti al via

Gli atleti e le atlete del National Team Italia sono pronti a rappresentare i colori azzurri in una delle competizioni più attese della stagione, portando in gara il massimo livello tecnico della disciplina e puntando alle posizioni di vertice nelle rispettive categorie.

La selezione italiana schiererà al via, in campo femminile, Claudia Bongiovanni, Cecilia Catolla, Marta Marraghini, Viviana Marri, Ilaria Paltrinieri e Federica Toni; in campo maschile Andrea Riva, Manuel Moriconi, Giulio Nulli, Matteo Pelizza e Loris Schina.

Adrenalina pura a Belluno - Nevegal gare e distanze

Sabato 27 giugno e domenica 28 giugno

BEAST: valida per la National Series, si sviluppa su un tracciato di 20 km con un dislivello positivo di 1499 metri e oltre 30 ostacoli. Il punto più alto del percorso raggiunge i 1760 metri con il raggiungimento del Col Visentin, punto che tocca l'intero comprensorio del Nevegal passando tra i vari rifugi vicino ai quali sono disposte alcune prove. Uno dei passaggi più scenografici è senza alcun dubbio quello sulle Creste del Nevegal dalla quale, in una giornata nitida, si può osservare da un lato la catena delle Dolomiti dall’altra il campanile di Venezia.

SUPER: prevede una distanza di 11.2 km con un dislivello positivo di 805 metri ed il punto più alto del percorso raggiunge i 1667 metri. Come nella Beast, uno dei passaggi più scenografici è senza alcun dubbio quello sulle Creste del Nevegal dalla quale, in una giornata nitida, si può osservare da un lato la catena delle Dolomiti dall’altra il campanile di Venezia.

SPRINT: con i suoi 660 mt di dislivello positivo la sprint di Belluno-Nevegal rappresenta una vera sfida alpina. Esplosiva e accessibile a tutti con una distanza di 5 km e 20 ostacoli la Sprint rappresenta la porta d’ingresso di chi voglia affrontare il mondo Spartan

KIDS RACE: percorsi ridotti e ostacoli a misura di bambino e ragazzi (4-14 anni), per promuovere lo spirito di squadra e il superamento delle paure.

FAST ON THE PEAK: Tutti gli atleti si cimenteranno nel famigerato muro della Grava; un tratto cronometrato per il quale verranno premiati gli atleti più veloci Age Group /Elite.

Programma ed orari

Venerdì 26 giugno - Apertura registrazioni e Shake Out Run: il weekend prenderà il via venerdì con l’apertura del check-in e delle registrazioni in Piazza dei Martiri a Belluno dalle ore 15.

A seguire, spazio a uno degli appuntamenti più coinvolgenti del programma: il tradizionale Workout Tour si trasforma in Shakeout Run. Più di una semplice corsa, sarà un’esperienza aperta a tutti, atleti e accompagnatori, che permetterà di scoprire in una veste inedita alcuni dei luoghi più iconici del centro storico di Belluno al calare della sera. Lungo il percorso, i partecipanti avranno inoltre l’opportunità di cimentarsi con prove e attrezzature tipiche del mondo Spartan, vivendo un assaggio dell’esperienza di gara in un contesto divertente e accessibile. La quota di partecipazione include la maglietta ufficiale dell’evento e un aperitivo finale, momento perfetto per condividere la passione per lo sport, conoscere nuovi compagni di avventura e immergersi nell’atmosfera del weekend Spartan.

Sabato 27 giugno: partenza Beast National Series ore 8:00, Sprint: 13:00 Kids: 16:00 a Pian Longhi.

Domenica 28 giugno: partenza Super ore 9:00 Sprint: ore 12:30.

Il Festival Area: Il cuore dell'evento si svilupperà da Piazzale Nevegal e proseguirà lungo via Faverghera. Gli spettatori potranno raggiungere i punti panoramici del percorso di gara utilizzando la seggiovia locale.

Non solo sport: Spartan Race si pone l'obiettivo per la stagione 2026 di ridurre drasticamente la plastica monouso ed i partecipanti dovranno portare il loro sistema di idratazione lungo il percorso che potranno ricaricare lungo i ristori.

Le prossime tappe:

MISANO ADRIATICO* (19-20 settembre) “Dove il mito continua”. La più veloce del circuito, caratterizzata dai passaggi sulla sabbia e all'interno del celebre Misano World Circuit.

GUBBIO (7-8 novembre) “Dove la storia si consolida”. Percorso considerato uno dei più suggestivi al mondo, capace di fondere lo sforzo atletico in un patrimonio storico unico.

*Tappa della Spartan Italy National Series

Ulteriori informazioni su iscrizioni, dettagli degli eventi e biglietti saranno disponibili all'indirizzo: spartan.com/it

