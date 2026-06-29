Lorenzo Barbieri e Sarah Giomi vincono la 49^ PistoiAbetone Ultramarathon

PISTOIA - Si è svolta in una splendida e caldissima giornata di sole la 49^ edizione della PistoiAbetone Ultramarathon con la vittoria di Lorenzo Barbieri e Sarah Giomi sulla distanza regina dei 50km. La gara era inserita nel calendario FIDAL (Bronze Label) e IUTA di Ultramaratona e gode del IAU BRONZE LABEL da parte dell'Associazione Internazionale delle Ultramaratone.

Per la 30km Pistoia-San Marcello hanno vinto Lorenzo Castro e Linda Grazzini; al traguardo intermedio competitivo del 14km a Le Piastre a tagliare per primi il traguardo sono stati Abdelouahed Lablaida e Andrea Bernardita Salas. Grande partecipazione per la non competitiva Free Walking 22km, San Marcello-Abetone e grande emozione per la inclusiva Quarto Traguardo 3km, Le Regine-Abetone.

L’evento è stato organizzato da A.S.D. “SILVANO FEDI” PISTOIA ed è stato coadiuvato dalla Provincia di Pistoia e dai Comuni di Pistoia, San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano e gode del Patrocinio della Regione Toscana.

Alla partenza, in rappresentanza della Regione Toscana e del Presidente Eugenio Giani, il Sottosegretario alla Presidenza, Bernard Dika: “Grazie a tutti i partecipanti che hanno scelto di correre a Pistoia e nella sua montagna, grazie alle donne ed agli uomini della Silvano Fedi e a tutti i volontari che con la loro partecipazione a questa corsa storica hanno reso l’evento impeccabile in ogni chilometro. Mi auguro che il prossimo anno, alla 50^ edizione della PistoiAbetone Ultramarathon, ci sia una maggiore rilevanza di partecipazione internazionale”.

Presente anche il Sindaco di Pistoia, Giovanni Capecchi: “E’ una iniziativa bellissima che si ripete ogni anno, con partenza dal cuore di Pistoia, in piazza Duomo, che è una delle piazze più bella di Italia, per poi raggiungere la montagna con i differenti traguardi prestigiosi. Tra tutti ci tenevo a ricordare il Quarto Traguardo 3 km- Le Regine- Abetone, come esempio importante del valore dello sport e di inclusività. Appuntamento al prossimo anno con la 50^ edizione della PistoiAbetone Ultramarathon”.

All’Abetone presente un emozionato Gabriele Bacci, Sindaco di Abetone Cutigliano.“È una festa meravigliosa che ti prende dall’interno perché esiste la realtà sportiva che ci insegna quanta dedizione occorra per fare una manifestazione del genere e per arrivare in cima e poi c’è l’aspetto del volontariato che, lungo la strada coccola e custodisce questi splendidi atleti. Il Quarto Traguardo parla da solo, è una emozione enorme da pelle d’oca solo a citarla, perché rende questo mondo sportivo accessibile a tutti ed è questo davvero il traguardo più bello che si possa avere”.

Così Guido Amerini Presidente A.S.D. Silvano Fedi: “È stata una 49esima straordinaria e siamo già pronti per la 50esima dell’anno prossimo. Abbiamo notato che si tratta di una gara che è sempre più sentita dalla Regione, dalla Provincia e dalla città e dai cittadini, ma anche da tutti i Comuni attraversati dall’evento. Sicuramente è una manifestazione cresciuta soprattutto con tanti atleti provenienti dall’estero. Siamo orgogliosi di questo perché siamo, è bene ricordarlo, un gruppo di volontari, con tantissima passione nell’organizzare questa manifestazione”.

"Siamo pienamente soddisfatti di questa 49^ edizione della PistoiAbetone - ha sottolineato Alfio Casagrande, del Consiglio direttivo A.S.D. Silvano Fedi -, gli atleti hanno con fatica ed entusiasmo affrontato i 50 chilometri di dura salita partendo da Piazza del Duomo, non vediamo l’ora di organizzare la prossima e 50^ edizione”.

Il sapore della sfida - 50km

A tagliare per primo il traguardo è stato Lorenzo Barbieri (Atl. V.C.A Milano) con 3h027’54”, registrando il settimo miglior tempo di tutta la storia della PistoiAbetone, nonostante la giornata particolarmente calda. Secondo, dopo un lungo inseguimento fino al 30km, Julien Gueydon (Menton Marathon) con 3h32’03” mentre è ben distaccato il terzo classificato, Francesco Vigo (Atl. Ceriale San Giorgio SV) con il tempo di 3h58’56”.

Così il sorprendente Lorenzo Barbieri, vincitore di questa edizione: “La mia prima 50km perché ho sempre corso la distanza minore e basta, ma diciamo che la salita è davvero il mio terreno. Ho cercato di riposarmi correndo fino al 30° km con il francese Julien Gueydon ma ero sempre io a dettare il ritmo. I primi 8km lo avevo lasciato andare riprendendolo poi su Le Piastre; successivamente abbiamo corso assieme ma poi ad un certo punto ho visto che ha mollato ed ho pensato che fosse il momento giusto per allungare la distanza. Sono davvero contento e volevo dedicare la mia vittoria alla mia compagna Alessia, che mi ha sempre sostenuto, ed al nostro piccolino Samuel di 3 anni. Volevo fare i complimenti agli organizzatori e a tutti i volontari gentilissimi lungo il percorso e ai punti ristoro”.

50km femminile

Prima in assoluto, tornando alla vittoria dopo due anni, Sarah Giomi (Atl. Castello) 4h15’25” seguita, a tre minuti di distanza, da Federica Moroni (Atl. Rimini Nord Santarcangelo) di poco dietro con 4h18’11”. Federica Moroni era già stata vincitrice nel 2023 e nel 2022 e ancora seconda nel 2019 e 2024. A completare il podio Ilaria Bergaglio (Atl. Novese) coll tempo di 4h24’17”, seconda classificata nel 2024.

“È stata tosta causa il grande caldo. Sono solita buttarmi tantissima acqua in testa per diminuire il calore ma oggi ho sofferto parecchio. Speravo in un pochino di ombra però poi per fortuna la gara è stata ben pensata perché più si sale più arriva la vegetazione che rinfresca tutto e tutti. Sono contentissima e soddisfatta di essere arrivata prima, ci speravo moltissimo” ha immediatamente dichiarato al traguardo la vincitrice Sarah Giomi.

30km maschile Pistoia - San Marcello

A tagliare per primo il traguardo è stato Lorenzo Castro (Maiano G.S) con 1h59’53”, secondo, a meno di cinque minuti, Alessandro Tartaglini (G.P. Parco Alpi Apuane) registrando 2h04’50”. A completare il podio, ancora cinque minuti dopo, Mirko Tondini (Silvano Fedi A.S.C.) con 2h09’16”.

“Soddisfatto del mio risultato in questa giornata decisamente molto calda. Ringrazio l’organizzazione impeccabile e tutti i volontari gentilissimi sul percorso” ha detto Lorenzo Castro dopo aver tagliato il traguardo.

30km femminile

Prima in assoluto Linda Grazzini (G.P. C.A.I. Pistoia) con 2h23’12”, a meno di un minuto la seconda classificata Ioana Lucaci (ASD Atletica Vinci) registrando 2h24’00”. Terzo gradino del podio la sorella gemella Andreea Lucaci (ASD Atletica Vinci) con 2h28’09”.

Le parole della vincitrice Linda Grazzini.“In una giornata decisamente calda sono riuscita a portare a termine questa impresa. Sono davvero soddisfatta, ringrazio tutti i volontari e l’organizzazione impeccabile”.

Il trofeo FRATRES

L'edizione 2026 ha avuto una grande novità: il ritorno del traguardo intermedio de «Le Piastre» (al 14° km), situato al termine di una delle ascese più iconiche del tracciato, a 760 m s.l.m. Un traguardo storico tornato protagonista grazie alla collaborazione con l'Associazione di Donatori di Sangue FRATRES, organizzazione di volontariato di ispirazione cristiana.

14km Le Piastre - classifica maschile

A tagliare per primo il traguardo è stato l’atleta del Marocco Abdelouahed Lablaida per il G.S Maiano con 58’43”, secondo, a pochi secondi di distanza, l’italiano Massimo Mei, Atletico Castello con 58’55” e Simone Gamenoni (Pod. La Stanca) a completare il podio con il tempo di 1h05’14”.

“Il caldo si è fatto sentire in questo percorso stupendo, sono contentissimo di essere arrivato primo perché mi ero preparato molto per completare questo mio obiettivo” ha spiegato il vincitore Abdelouahed Lablaida

14km Le Piastre - classifica femminile

Prima in assoluto Andrea Bernardita Salas (Parco Alpi Apuane) con 1h17’13”, a poco più di un minuto di distanza, Beatrice Macelloni (Atl. Castello) con 1h18’38”, terza Romina La Gorga (Atl. Campi Bisenzio) segnando 1h26’03”.

“Desideravo moltissimo questo risultato e mi sono allenata duramente per raggiungere questo obiettivo. Un ringraziamento agli organizzatori ed ai volontari presenti sul percorso, per la loro incredibile gentilezza” le parole della vincitrice Andrea Bernardita Salas al traguardo.

Trofei e memorial

Tanti i trofei che assegnati al termine della manifestazione: Memorial “Artidoro Berti” alla società Montecatini Marathon (PT) con il maggior numero di iscritti, 28; Memorial “Sergio Pozzi” al primo uomo classificato, Lorenzo Barbieri; Memorial “Lucia Prioreschi”,alla prima donna classificata, Sarah Giormi; Memorial “Roberto Argentieri” al 1° Veterano, Federico Badiali; Memorial “Fiorello Maestripieri” al 1° Veterano Argento, Daniele Giusti; Memorial “Alessandro Del Cittadino” al 1° atleta M/F tesserato per società Pistoiesi a Jacopo Tonio e Szilvia Fischer; Memorial “Tiziano Spampani” al 1° atleta M/F tesserato per società Toscane a Patrizio Bartolini e Sarah Giomi.