Esordio da record per Spartan Italy a Belluno-Nevegal: tre distanze, migliaia di atleti e grande spettacolo  

BELLUNO - NEVEGAL – In una due giorni di sole che ha fatto da cornice agli spettacolari panorami del Nevegal, oltre 4.000 partecipanti provenienti da 30 Nazioni hanno animato la Spartan Race Belluno 2026 . C'è chi è arrivato per conquistare il gradino più alto del podio, chi per superare i propri limiti e chi semplicemente per condividere una giornata di sport e divertimento con amici e famiglia. Con le distanze Beast, Super e Sprint, Spartan ha dimostrato ancora una volta di essere una sfida aperta davvero a tutti.

Grazie anche al Comune di Belluno è stato un fine settimana intenso, già dal venerdì in piazza dei Martiri a Belluno, con l’apertura dei check-in e delle registrazioni e con un appuntamento molto atteso. E’ andata infatti in scena nel pomeriggio il tradizionale Workout Tour che si è trasformato in Shakeout Run. Più di una semplice corsa, un’esperienza aperta a tutti, atleti e accompagnatori, che ha permesso di scoprire in una veste inedita alcuni dei luoghi più iconici del centro storico di Belluno al calare della sera.

Lungo il percorso, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi con prove e ostacoli tipici del mondo Spartan, vivendo un assaggio dell’esperienza di gara in un contesto divertente e accessibile. Dopo la Shakeout Run l’aperitivo finale, momento perfetto per condividere la passione per lo sport, conoscere nuovi compagni di avventura e immergersi nell’atmosfera del weekend Spartan.

Il cuore dell'evento si è sviluppato nella Festival Area, da Piazzale Nevegal proseguendo lungo via Faverghera. Gli spettatori hanno così raggiunto i punti più panoramici del percorso di gara utilizzando la seggiovia locale.

Un successo senza precedenti per Andrea Riva che vince nel week end la Beast (seconda tappa delle Italy National Series) e la Super.

27 giugno: il weekend epico iniziato con la Beast Elite National Series

Ad inaugurare la Spartan Race a Nevegal, Belluno, la Beast, la distanza più lunga e impegnativa del programma Trifecta. Gli spartani sono stati messi alla prova nel tracciato che si è sviluppato tra pendenze estreme, prove al limite ed adrenalina pura.

Nella categoria maschile, la Beast è stata conquistata in poco più di due ore, con un podio tutto italiano. Ad imporsi è stato Andrea Riva che ha chiuso in 2h19’57”, seguito da Loris Schina 2h23’34” e da Stefano Tanghetti terzo in 2h31’39”.

Andrea Riva commenta così a caldo, la vittoria: “è stata una gara durissima a causa del caldo. Ho studiato il percorso e sapevo che dovevo guadagnare bene alla prima salita e che non dovevo sbagliare nulla per raggiungere il primo posto. Mi sono allenato in questi mesi moltissimo in salita. Sono molto contento del risultato ed il posto è bellissimo, con u in na vista mozzafiato sulle Dolomiti”.

Nella gara femminile, la Beast ha regalato una delle sfide più avvincenti del weekend, con continui cambi al comando e una lotta serrata per il podio fino agli ultimi chilometri. A spuntarla è stata l’italiana Marta Marraghini, protagonista di una straordinaria rimonta finale che le ha permesso di superare le avversarie e conquistare la vittoria in 2h58'49", chiudendo la gara sotto la soglia delle tre ore. Alle sue spalle la slovacca Veronika Drinkova, seconda in 3h01'20", e Federica Toni, terza con il tempo di 3h04'47".

Ancora incredula al traguardo, la vincitrice Marta Marraghini ha commentato: «Ancora non ci credo di aver concluso in meno di tre ore. Uno dei momenti più belli del percorso è stato vedere il lago dall’alto: il panorama sulle Dolomiti era davvero mozzafiato».

28 giugno: Spartan Super

La gara da 10 km e 25 ostacoli ha avuto un ruolo importante nel weekend di Belluno- Nevegal: La scelta della domenica non è casuale: il format è pensato per permettere agli atleti di affrontare anche la sfida del Trifecta Weekend, completando Sprint, Super e Beast nell’arco dei due giorni di gara. Un equilibrio tra performance e strategia, che rende la Super un passaggio chiave per chi punta alla classifica nazionale senza rinunciare all’esperienza completa Spartan.

Un percorso unico, tra ostacoli Spartan iconici e prove naturali, reso ancora più suggestivo dallo sfondo mozzafiato del territorio del Nevegal.

A salire sul gradino più alto del podio è stato il recordman del week end, l’italiano Andrea Riva in 1h23’58”, al termine di una gara dal respiro fortemente internazionale e giocata sul filo dei minuti. Alle sue spalle lo slovacco Petr Vinicky secondo in 1h26’25” e Manuel Moriconi che completa il podio in meno di un minuto di distanza in 1h27’10”, confermando la presenza di alto livello anche della rappresentanza italiana.

Nella gara femminile un podio tutto italiano nonostante il confronto si sia confermato di altissimo livello internazionale, con atlete arrivate da tutta Europa a contendersi il podio fino agli ultimi istanti. A imporsi sono state le atlete azzurre Viviana Marri in 1h49’47”, al termine di una prova gestita con grande precisione. Alle sue spalle Antonietta Intana seconda in 1h54’30” seguita da Ilaria Paltrinieri terza in 2h01’44” a completare un podio tricolore.

Spartan Kids

Grande entusiasmo anche a Pian de Longhi, dove i più piccoli sono stati protagonisti della Spartan Kids. Centinaia di bambine e bambini si sono cimentati in percorsi a ostacoli studiati appositamente per le diverse fasce d'età, affrontando fango, salite e prove di abilità con entusiasmo, determinazione e tanto divertimento. Tra il tifo delle famiglie e un'atmosfera di festa, la Spartan Kids ha confermato come lo spirito Spartan possa essere vissuto fin da piccoli, promuovendo i valori dello sport, del gioco e della condivisione.

Spartan Race Italia 2026: prosegue il viaggio nell’Italia dello sport

Dopo il debutto laziale ad aprile ad Orte, Roma ed i percorsi montuosi del Nevegal ,Belluno, Spartan Race riprende la stagione in Italia a settembre proseguendo verso la Riviera Romagnola per chiudere poi il calendario di eventi a Gubbio, nel cuore del Bel Paese.

MISANO ADRIATICO* (19-20 settembre) “Dove il mito continua”. La più veloce del circuito, caratterizzata dai passaggi sulla sabbia e all'interno del celebre Misano World Circuit.

GUBBIO (7-8 novembre) “Dove la storia si consolida”. Percorso considerato uno dei più suggestivi al mondo, capace di fondere lo sforzo atletico in un patrimonio storico unico.

*Tappa della Spartan Italy National Series

Ulteriori informazioni su iscrizioni, dettagli degli eventi e biglietti saranno disponibili all'indirizzo: https://it.spartan.com/it