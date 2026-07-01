Francesco Puppi d'argento alla Western States Endurance Run 2026

Si è da poco conclusa la Western States 100-Mile Endurance Run 2026 , evento sponsorizzato da HOKA, nella quale ha trionfato il campione UTMB 2024 Vincent Bouillard, stabilendo il nuovo record di 13:46:15. Alle sue spalle Francesco Puppi , in una gara combattuta e dai ritmi serrati dall’inizio alla fine,

Entrambi gli atleti hanno indossato calzature HOKA Tecton, un prototipo per Bouillard e la Tecton X3 per Puppi. In un esordio alla Western States di grande livello, la prestazione di Puppi ha rappresentato un traguardo fondamentale nella sua carriera e ne ha ulteriormente dimostrato il talento all’interno del roster HOKA.

L’evento riveste un significato profondo per HOKA: furono proprio gli ultrarunner tra i primi ad abbracciare le calzature max-cushion del brand, contribuendo a ridefinire l’approccio degli atleti alle performance nel trail di lunga distanza. Quest’anno HOKA ha preso parte alla WSER con uno dei roster più competitivi e in forma dell’intero settore, con prestazioni di rilievo nelle gare di avvicinamento.

Credits: HOKA