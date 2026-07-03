Aperte le iscrizioni della Padova Marathon, si corre domenica 18 aprile 2027

PADOVA - La macchina organizzativa della Padova Marathon si mette in moto con largo anticipo. Assindustria Sport ha infatti definito il posizionamento in calendario della prossima edizione e, contestualmente, ha dato il via ufficiale alle iscrizioni. L’appuntamento per appassionati e professionisti è fissato per domenica 18 aprile 2027. La scelta di aprire le procedure d’iscrizione a quasi dieci mesi dallo sparo dello start nasce dalla volontà di andare incontro alle sollecitazioni già pervenute alla società e di permettere ai podisti di pianificare al meglio il proprio calendario di allenamenti e trasferte.

L’obiettivo per il 2027 è consolidare e superare la crescita registrata nell’ultima edizione, capace di stabilire un nuovo primato con oltre 6.000 atleti iscritti alle prove agonistiche – facendo segnare un eccezionale sold out nella mezza maratona – e di richiamare circa 40 mila partecipanti alle Stracittadine, tra cui più di 1.600 alla 10Crono, la Stracittadina cronometrata.

Per inaugurare la nuova campagna d'iscrizione, Assindustria Sport ha attivato una prima finestra promozionale valida per tutte le adesioni perfezionate entro il 30 settembre 2026, con quote agevolate fissate a 49 euro per la maratona e a 32 euro per la mezza maratona. Restano confermate, inoltre, le consuete agevolazioni dedicate alle donne e ai gruppi sportivi, nell’ottica di favorire e incentivare la partecipazione collettiva delle società.

In questa fase ciascun atleta potrà riservare il proprio pettorale per la prova principale - con partenza dall’area dello Stadio Euganeo - o per la mezza maratona - al via da Abano Terme - direttamente sul portale ufficiale www.padovamarathon.com. Successivamente saranno a disposizione anche altre modalità di iscrizione, con la possibilità di inviare la propria documentazione via email a iscrizioni@padovamarathon.com, oppure recandosi di persona presso gli uffici di Assindustria Sport alla sede dello Stadio Daciano Colbachini (Piazza Azzurri d’Italia 10, Padova).

Con l’apertura delle iscrizioni si avvia ufficialmente il percorso verso un evento di caratura internazionale, in grado di coniugare l’alto livello agonistico alla valorizzazione del territorio e della comunità locale. La Padova Marathon si proietta così verso la sua nuova edizione, confermandosi uno degli appuntamenti podistici più attesi.

Credits: Videoe20