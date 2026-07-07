Sabato 22 maggio 2027 la 16^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, apertura iscrizioni

La spettacolare gara in notturna, che parte con le luci del tramonto e finisce al chiaro di luna, sviluppandosi lungo un tracciato scenograficamente ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro come fiume, pineta, lungomare e spiaggia, sarà anche quest’anno a numero chiuso con a disposizione 4.500 posti per la mezza maratona e 3.000 nella 10K.

Completerà il ricco programma la 7^ Alì Family Run, la corsa-camminata solidale di circa 3 chilometri dedicata a bambini, famiglie e accompagnatori che avrà luogo nel pomeriggio di sabato 22 maggio e farà respirare a grandi e piccini l'atmosfera del grande evento.

Le iscrizioni alla 16^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K sono disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it