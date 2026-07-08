Correre al lago: cinque itinerari per l'estate

Sai già che questa estate correrai. Magari non hai ancora deciso dove, ma una cosa è certa: avrai più tempo da dedicare a te stesso, ai tuoi allenamenti e alla voglia di scoprire luoghi nuovi passo dopo passo. È proprio da questa idea che nasce la nostra serie di proposte: percorsi provati sul campo, scelti da chi ama davvero correre. Perché conosciamo la fatica, quella sotto il sole di luglio come quella sotto un acquazzone improvviso. E sappiamo che, quando le gambe iniziano a farsi sentire e la testa continua a spingere nella stessa direzione, ogni chilometro diventa un'esperienza da ricordare. Pochi consigli, ma mirati. Viaggia leggero, datti un obiettivo e porta sempre con te qualche spicciolo: al termine dell'allenamento potresti concederti una colazione vista lago come meritato premio. Cerca di partire presto, quando l'aria è ancora fresca e le temperature permettono di correre con maggiore comfort. E non dimenticare un berretto da running leggero e traspirante: d'estate è un piccolo accessorio che può fare una grande differenza. Ora resta solo da scegliere la direzione. Dove hai deciso di trascorrere le tue vacanze o anche solo un fine settimana di relax? Noi ti suggeriamo cinque itinerari, ma se il tuo preferito non è tra questi raccontacelo. Siamo runner come te, ma il dono dell'ubiquità ancora non l'abbiamo conquistato. Si parte di corsa e si torna di corsa. Dosa le energie, calcola bene i chilometri e, soprattutto, allaccia con cura le scarpe. Si parte.

Il percorso che non ti aspetti: Lago di Lugano – Da Porto Ceresio a Lavena Ponte Tresa

Il Ceresio è spesso associato alla Svizzera, ma il suo versante italiano regala uno degli allenamenti più piacevoli del Nord Italia. Da Porto Ceresio si corre costeggiando il lago fino alla frontiera di Lavena Ponte Tresa, senza mai oltrepassare il confine. L'itinerario è lineare, con pochi saliscendi e continui scorci sull'acqua e sui paesi della sponda opposta. È il classico percorso da affrontare al mattino presto, quando il lago è ancora immobile e il traffico quasi assente. Un lungo che scorre via senza accorgersene.

Il classico: Lago d'Iseo – Da Riva di Solto a Costa Volpino

È uno dei tratti più iconici del Sebino. Si corre con il lago sempre accanto, attraversando piccoli centri abitati e godendo di panorami che cambiano a ogni curva. Questo tratto richiama il fascino della Sarnico-Lovere Run, una delle gare su strada più amate dagli appassionati. Il fondo regolare permette di trovare facilmente il proprio ritmo e trasformare un semplice allenamento in una corsa da ricordare.

Il panoramico: Lago Maggiore – Da Stresa a Feriolo

Le Isole Borromee fanno da sfondo per quasi tutto il percorso, rendendo ogni chilometro un piccolo viaggio. Il lungolago è curato, scorrevole e perfetto per chi cerca una corsa rilassante senza rinunciare alla qualità del panorama. Da queste parti transitano anche la Lago Maggiore Marathon e la mezza maratona, eventi che ogni anno attirano runner da tutta Europa.

Tra Umbria e Toscana

Qui il tempo sembra rallentare. Il percorso alterna sentieri, strade bianche e brevi tratti asfaltati, offrendo un contatto autentico con la natura tra Toscana e Umbria. Ogni anno il Giro del Lago di Chiusi richiama tanti appassionati, ma anche lontano dalla gara questo anello è perfetto per chi cerca tranquillità e chilometri immersi nel verde.

Il lago che non ti aspetti: Lago di Baratz – Sardegna

È l'unico lago naturale della Sardegna e rappresenta una vera sorpresa per chi corre anche durante le vacanze. Il giro completo può essere ripetuto oppure ampliato raggiungendo la pineta e la zona di Porto Ferro, costruendo allenamenti più lunghi senza perdere il contatto con una natura ancora selvaggia. Qui il silenzio è parte integrante dell'allenamento e rende ogni uscita diversa dal solito.

Il bello della corsa è anche questo

Ogni lago racconta una storia diversa. C'è chi preferisce il fascino discreto del Ceresio, chi il panorama del Lago Maggiore, chi i borghi del Sebino o la quiete di Chiusi. E poi c'è la Sardegna, capace di sorprendere anche lontano dal mare. Qualunque sia la tua scelta, ricordati che il percorso migliore è sempre quello che ti lascia la voglia di tornare a correrlo.

Se conosci un itinerario che merita di essere scoperto, raccontacelo. I chilometri più belli, spesso, sono quelli suggeriti da altri runner.

