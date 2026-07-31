Sabato 28 novembre la 3x7k Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon  

FIRENZE – Cento anni di Fiorentina , un secolo di orgoglio, di appartenenza, di passione per la maglia viola e per tutti gli atleti che hanno scritto pagine indimenticabili allo stadio Artemio Franchi . Tra successi e delusioni, storie e aneddoti che hanno accompagnato generazioni di tifosi, in cento anni il nostro patrimonio sportivo e umano ha sempre avuto un filo conduttore: l'amore per Firenze .

Questo anniversario importante merita di essere celebrato insieme a tutta la città, trasformando questa ricorrenza in un'occasione di solidarietà e vicinanza a chi vive situazioni di maggiore fragilità, con lo spirito e la forza di chi sa fare squadra.

3x7 Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon è la corsa in programma per sabato 28 novembre per festeggiare insieme alla città il centenario della Fiorentina. Inserita nel calendario della 42ª Estra Firenze Marathon, in programma domenica 29 novembre, l'iniziativa nasce dalla volontà di consolidare la collaborazione tra Maratona di Firenze SSDRL e ACF Fiorentina, due realtà sportive che rappresentano un'eccellenza per il territorio. Un sodalizio che si traduce nella promozione di eventi capaci di coniugare sport, partecipazione e solidarietà, rispondendo concretamente ai bisogni della comunità.

Fulcro della manifestazione è infatti il sostegno al programma charity della Estra Firenze Marathon: ogni squadra, composta da tre partecipanti chiamati a percorrere sette chilometri ciascuno, unisce le proprie forze per un unico traguardo, la raccolta fondi. Al momento dell'iscrizione, ogni team può destinare parte della quota a un progetto o a un'organizzazione benefica, contribuendo concretamente a sostenere il territorio. Tra i punti di forza dell'iniziativa anche la sua vocazione internazionale, elemento distintivo e valore condiviso da entrambe le realtà promotrici, con l'obiettivo di far crescere ulteriormente la partecipazione nelle prossime edizioni.

L’intesa tra Maratona di Firenze SSDRL e ACF Fiorentina ha trovato un ulteriore trait d’union nel comune partner tecnico, Joma, vicino ad entrambe le realtà sportive e attraverso la cui collaborazione si garantisce qualità tecnica dell’abbigliamento.

“Siamo felici di sostenere questo appuntamento e di legare il centesimo anniversario dalla fondazione del Club a una manifestazione sportiva di cui condividiamo i valori e i tratti distintivi: una corsa aperta a tutti e nata per sostenere i più fragili nella nostra comunità” ha commentato il Direttore Generale di ACF Fiorentina, Alessandro Ferrari.

“Siamo orgogliosi di associare il nome della nostra manifestazione a quello della ACF Fiorentina, ancora di più perché quest’ultima sposa una causa solidale, un valore morale e sportivo al quale siamo particolarmente legati, per le ricadute concrete che genera sul territorio”, ha esordito Fabio Burchi, Presidente di Maratona di Firenze SSDRL. “A bordo con noi, in questa nuova avventura, anche il comune partner tecnico Joma, garanzia di qualità ed affidabilità. Da qui, dunque, parte un progetto di grande potenzialità per il futuro di entrambe le realtà sportive”, ha concluso.

“Il progetto staffetta è nato per supportare in modo concreto tutte le associazioni charity del nostro territorio, e non solo, garantendo loro uno strumento per propria raccolta fondi. Questa la dichiarazione di Diego Petrini, Direttore Generale Maratona di Firenze SSDRL. Il nostro obbiettivo è poter far crescere i numeri di partecipazione, e quindi il ricavato delle donazioni, ed è per questo che pensiamo che il connubio con la Fiorentina darà sicuramente un boost positivo alla promozione ed allo sviluppo di tale evento.”

Iscrizioni

Le iscrizioni alla 3x7K Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon sono aperte sul sito.



Ph: LorenzoShots