Maratona di Torino, torna la partenza unica. C'è l'unione con il Politecnico di Torino 

TORINO – La FIAT Torino City Marathon continua a correre a ritmo sostenuto verso l’appuntamento di domenica 29 novembre 2026. A spingerla verso nuovi record è l’entusiasmo costante di maratoneti italiani e stranieri: quando mancano ancora più di tre mesi alla gara, tra maratona e mezza maratona si sfiora già quota 4.000 iscritti.

Maratona e mezza maratona, un unico via

Quest’anno 42,195 km e 21,097 km – entrambe certificate FIDAL – torneranno a condividere la stessa linea di partenza. Una decisione che nasce dal confronto costante con i podisti: accogliendo i feedback raccolti dopo l’edizione 2025, il comitato organizzatore ha lavorato in stretta sinergia con le istituzioni locali e le forze dell’ordine per ridefinire la logistica e rendere possibile il ritorno allo start unificato. Un impegno condiviso che permetterà a tutti i partecipanti di ritrovare fin dal primo metro la carica e l’atmosfera delle grandi occasioni.

La partnership con il Politecnico di Torino

La FIAT Torino City Marathon rafforza il proprio legame con il territorio grazie alla nuova collaborazione con il Politecnico di Torino. Le due eccellenze torinesi dal riconosciuto profilo internazionale uniscono forze e competenze per dare vita a studi, ricerche e progetti volti a valorizzare la città, la mobilità e lo sport urbano.



«L’accordo con il Politecnico di Torino rappresenta per noi un passaggio di straordinario valore – dichiara Alessandra Viano del comitato organizzatore della FIAT Torino City Marathon –. La maratona è una grande festa dello sport ma anche un potente motore di sviluppo per la città.»



«Siamo molto felici di avviare questa collaborazione con la FIAT Torino City Marathon all’insegna dei valori che caratterizzano il nostro ateneo: il benessere della comunità e l’inclusione, anche attraverso l’attività sportiva», dichiara Stefano Sacchi, Vicerettore per la Società, la Comunità e per l’Attuazione del programma del Politecnico di Torino.

I dettagli e le diverse iniziative nate da questa partnership saranno svelati ufficialmente in una conferenza stampa in programma il prossimo 3 ottobre.

Primo appuntamento, la staffetta

A inaugurare il fitto calendario di appuntamenti che avvicineranno alla FIAT Torino City Marathon sarà, sabato 12 settembre, la Grun Madre: la staffetta podistica a coppie messa a punto da Sport Leader SRL (sponsor tecnico della maratona) e dal Karhu Store di via Monferrato 15, con il supporto del comitato organizzatore della 42 km torinese.



La staffetta prenderà il via proprio da via Monferrato con uno start scaglionato a partire dalle 19.45. La manifestazione propone una formula non competitiva pensata per abbinare un pizzico di agonismo al puro piacere di correre insieme in una serata di fine estate.



Un evento aperto a tutti che trasformerà la zona in un grande villaggio in festa fin dal pomeriggio: si inizierà con la Grun Madre Kids per i corridori da 3 a 12 anni, per poi proseguire tra la musica live dei Systema Sutura, l’animazione degli stand partner, l’area food & drink e i DJ set previsti fino a tarda serata.

Per iscrizioni: www.iRunning.it

Iscrizioni e cambio quota

È possibile iscriversi alla FIAT Torino City Marathon e alla FIAT Torino City Half Marathon sul sito ufficiale dell’evento. C’è tempo fino al 30 settembre per registrarsi con la quota attuale, prima del successivo cambio tariffario.



Tutte le informazioni su www.torinocitymarathon.it