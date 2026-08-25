RunCzech e World Athletics Labels – Amore a prima vista

La storia

RunCzech ha ottenuto questo riconoscimento già nel suo primo anno di attività per due dei suoi eventi principali: la Maratona Internazionale di Praga e la Mezza Maratona di Praga. Data la necessità di confermare, edizione dopo edizione, gli standard di qualità, e grazie alla graduale espansione in altre città e paesi nel corso degli anni, RunCzech si è ormai affermata come leader mondiale per numero totale di riconoscimenti ottenuti (109) nei 18 anni già trascorsi, fino al 2026.

Le certificazioni

RunCzech ha già ottenuto ben 47 certificazioni d’oro, 13 d’argento e 2 di bronzo, oltre a 16 certificazioni Elite e 31 World Athletics, a seguito della transizione del 2021 dalla scala gerarchica a tre livelli (oro, argento, bronzo) alla nuova struttura (platino, oro, Elite e World Athletics). Su scala internazionale, nessun altro singolo organizzatore di gare può eguagliare lo stesso numero di eventi certificati, nelle ultime diciannove stagioni.

Un primato mondiale

Nel 2026, RunCzech è l’unico organizzatore indipendente a livello mondiale con un parterre di 8 gare ad aver ottenuto questi prestigiosi riconoscimenti in un unico anno solare. RunCzech è dunque al primo posto, sia per il numero storico di label ottenute (109), sia per il numero di gare con label organizzate nel 2026 (8), un primato che racconta l’alta qualità organizzativa, l’attenzione ed il rispetto dei più rigorosi standard internazionali.

Runner e spettatori possono contare su un’esperienza sportiva e organizzativa di livello mondiale, su un percorso misurato con precisione e certificato per i record ufficiali, su un supporto medico e logistico di prim’ordine per migliaia di corridori amatoriali, rigorosi controlli antidoping, la presenza garantita di atleti d’élite di livello mondiale, montepremi uguali per uomini e donne e trasmissioni internazionali in diretta.

“Nel 2008 sono stato tra i primi grandi sostenitori della certificazione internazionale delle gare su strada. Quando abbiamo iniziato, molti non riuscivano a immaginare fino a che punto potesse arrivare un progetto come questo. Oggi RunCzech occupa un posto unico sulla scena mondiale e organizza con costanza eventi di livello mondiale. I marchi World Athletics attirano ogni anno migliaia di corridori da ogni angolo del pianeta, dando impulso all’economia locale e rafforzando il nostro prestigio internazionale - afferma Carlo Capalbo, presidente del Comitato Organizzatore di RunCzech e di Napoli Running, società organizzatrice della Coelmo Napoli City Half Marathon. “Credo fermamente che in futuro porteremo la qualità dei nostri eventi a livelli ancora più alti e continueremo a offrire esperienze sportive indimenticabili sia ai corridori che agli appassionati” – ha aggiunto. “RunCzech si impegna a migliorare continuamente la propria qualità organizzativa e si sforza di introdurre costantemente innovazioni utili e all’avanguardia nel settore”, ha concluso.