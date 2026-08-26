Spartan Misano 2026: la Beast entra nel Misano World Circuit per un weekend di sport, sfida e community

La grande novità dell’edizione 2026 sarà l’ingresso del Misano World Circuit Marco Simoncelli nel percorso della Spartan Beast, la distanza più iconica e impegnativa del format Spartan con i suoi 21 km e 30 ostacoli. Per la prima volta gli atleti affronteranno una parte della loro sfida all’interno di uno dei circuiti più prestigiosi del motorsport internazionale, creando un incontro inedito tra due mondi accomunati dagli stessi valori: performance, resistenza e determinazione.

Inaugurato nel 1972 alla presenza di Enzo Ferrari, il Misano World Circuit Marco Simoncelli è oggi uno dei simboli della Motor Valley italiana e un punto di riferimento internazionale per il motorsport. Con oltre 50 anni di storia, una struttura capace di ospitare grandi eventi sportivi e centinaia di migliaia di appassionati ogni anno, il circuito rappresenta la location ideale per accogliere una sfida Spartan di questa portata.

“Siamo lieti di accogliere all’interno del nostro circuito una manifestazione iconica come la Spartan Race – le parole del Manging Director del Misano World Circuit Andrea Albani -. Il connubio, tra un circuito automotoristico e una corsa ad ostacoli può apparire strano, ma è il naturale risultato di un percorso che ha visto il Misano World Circuit trasformarsi, negli ultimi anni, in un grande parco del motorsport vocato alla polifunzionalità, in grado di assicurare servizi ed esperienze di qualità”.

Spartan Italy National Series: a Misano la sfida per il titolo nazionale

Oltre alla grande novità del percorso Beast, Misano sarà anche il palcoscenico della finale della Spartan Italy National Series 2026, il circuito competitivo che riunisce i migliori atleti OCR italiani che si sfidano in Elite e gli appassionati che scelgono di mettersi alla prova nelle categorie Age Group.

La Spartan Super (10K, 25 ostacoli) rappresenterà l’ultimo appuntamento della stagione e decreterà i campioni nazionali della Series, dopo un percorso fatto di costanza, tecnica e resilienza. Ogni ostacolo, ogni metro e ogni sforzo saranno decisivi per conquistare il podio finale.

Una sfida per tutti: dalla prima Spartan alla gara dei più piccoli

Accanto alle distanze più impegnative, Spartan Misano 2026 offrirà un’esperienza adatta a ogni livello di preparazione, confermando la vocazione inclusiva del format Spartan.

La Sprint (5K, 20 ostacoli) troverà a Misano la location ideale per chi sceglie di affrontare per la prima volta la sfida Spartan. Con il suo ambiente unico tra mare, sport e accoglienza, Misano rappresenta il punto di partenza perfetto per entrare nel mondo delle obstacle course race: un percorso accessibile ma coinvolgente, pensato per vivere l’emozione della prima linea di partenza Spartan e scoprire lo spirito della community.

Anche i più giovani saranno protagonisti grazie alla Spartan Kids, pensata per avvicinare bambini e famiglie allo spirito Spartan attraverso gioco, movimento e collaborazione. In perfetta sintonia con la tradizione della Riviera Romagnola, da sempre una delle destinazioni italiane più amate dalle famiglie grazie alla sua vocazione all’accoglienza e alla ricchezza dei servizi dedicati, Misano si prepara ad accogliere un intero weekend da vivere insieme, dentro e fuori dal percorso.

Non solo una gara: un intero weekend alla portata di tutti

Spartan Misano 2026 sarà molto più di una competizione. Dal venerdì alla domenica, la Festival Area sarà il cuore pulsante dell’evento, uno spazio aperto e coinvolgente dove atleti, accompagnatori e community potranno vivere pienamente lo spirito Spartan.

Il weekend sarà arricchito da attività, challenge, momenti di intrattenimento e attivazioni pensate per coinvolgere tutti i partecipanti, creando un punto di incontro tra sport, divertimento e condivisione.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sull’evento saranno disponibili sui canali ufficiali Spartan Italy.

Dalla linea di partenza al traguardo, fino ai momenti vissuti fuori dal percorso, Spartan Misano vuole offrire un’esperienza completa capace di unire la sfida individuale al senso di appartenenza che da sempre caratterizza la community Spartan.

Con la combinazione unica tra una location iconica, una competizione di alto livello e un programma dedicato alla community, Spartan Misano 2026 conferma la volontà del brand di creare eventi capaci di superare il concetto tradizionale di gara, unendo performance, territorio e spirito Spartan in un’unica esperienza.

Ulteriori informazioni su iscrizioni, dettagli degli eventi e biglietti saranno disponibili all'indirizzo: https://it.spartan.com/en e sui canali social instagram e facebook