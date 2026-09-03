In 70mila al sorteggio per la Generali Prague Half Marathon di sabato 3 aprile 2027

A mezzanotte di mercoledì 12 agosto, Generali Prague Half Marathon ha scritto un nuovo capitolo della sua storia quando, alla chiusura delle pre-iscrizioni per il sorteggio, sono arrivate oltre 70mila registrazioni .

Buona, anzi stellare la prima del sorteggio di una delle gare più prestigiose al mondo, la Generali Prague Half Marathon, manifestazione che vanta la prestigiosa World Athletics Elite Label della Federazione Internazionale di Atletica Leggera, e che rientra nel circuito della SuperHalfs, le mezze maratone europee di calibro mondiale.

Nuovo sistema = pari opportunità

Per la 27ª edizione della Generali Prague Half Marathon, che si terrà sabato 3 aprile 2027, gli organizzatori hanno abbandonato il precedente principio secondo cui era determinante la velocità di iscrizione, sostituendolo con un sistema di selezione casuale. Il sistema di sorteggio è uno standard consolidato a livello mondiale e rappresenta in genere una risposta alla domanda estrema, nonché uno sforzo per creare condizioni eque per tutti. Durante il periodo di iscrizione di tre settimane, iniziato martedì 21 luglio, il sistema ha accettato oltre 70.000 richieste, permettendo agli organizzatori di poter contare su un numero di richieste sei volte la capienza della gara.

Dopo aver completato la procedura di sorteggio, tutti i partecipanti sono stati informati via email dell’esito

I numeri e le curiosità

All’impressionante numero di pre-iscrizioni, si è aggiunto il dato che la stragrande maggioranza delle richieste è arrivata da runner extra Repubblica Ceca. Circa il 77%, infatti, sono state le richieste di iscrizione da parte di stranieri con un totale di 161 nazionalità capitanate da Gran Bretagna e Germania, seguiti da altre nazioni tradizionalmente legate alla manifestazione come Spagna, Polonia, Portogallo, Italia e Francia.

Non solo Europa, ben 1.300 brasiliani e più di 700 cittadini statunitensi hanno messo nel mirino la Generali Prague Half Marathon.

Altro dato di rilievo è che la percentuale di donne sia stata quasi la metà e che abbiano presentato richiesta di iscrizione diversi veterani: tra gli uomini, il più «maturo» è un runner di 87 anni, mentre tra le donne è una 77enne. La fascia d’età più rappresentata è quella dei corridori tra i 26 (21 per le donne) e i 45 (40 per le donne) anni.

Ben 45% delle richieste è arrivato da runner che stanno completando il circuito SuperHalfs.

Una seconda possibilità per chi non è stato sorteggiato

I corridori che non sono stati sorteggiati possono ancora sperare di partecipare, alcuni pettorali sono stati riservati ai fedelissimi degli eventi RunCzech, alle agenzie di viaggio ufficiali e ai partner solidali ufficiali della gara, offrendo ai runner, con quest’ultima opportunità, anche la possibilità di sostenere una buona causa. Maggiori dettagli sui programmi di solidarietà saranno comunicati ai partecipanti nel mese di settembre via e-mail oppure attraverso i canali social.