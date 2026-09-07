40^ Wizz Air Venicemarathon: nasce il premio solidale ‘Alex Zanardi’  

Venezia - La 40^ Wizz Air Venicemarathon che si correrà a Venezia domenica 25 ottobre con il record e sold out di 23.000 iscritti , ricorderà il grande campione e amico Alex Zanardi con uno speciale premio legato alla solidarietà, ovvero il Venicemarathon Charity Program di cui Zanardi è stato testimonial, assieme ai suoi atleti di Obiettivo3 , fino al giorno del suo incidente.

Gli organizzatori, in collaborazione con la piattaforma italiana di crowdfunding Rete del Dono, hanno deciso di istituire un riconoscimento da destinare all’associazione no profit o all’ente del terzo settore che realizzerà la miglior campagna di raccolta fondi, all'interno del Venicemarathon Charity Program.

Un gesto simbolico che vuole premiare persone che con tenacia e generosità trasformano la competizione sportiva in un atto d’amore e altruismo verso chi soffre o è in difficolta.

Gli altri premi

Oltre al premio ‘Alex Zanardi’, Rete del Dono riconoscerà premi in denaro ai primi tre enti del terzo settore che avranno superato i 25.000 euro di raccolta fondi e verranno inoltre riconosciute le tre miglior raccolte fondi individuali, di gruppo e la miglior raccolta aziendale.

Si conferma così la forte vocazione solidaristica di Venicemarathon che, sin dalle sue prime edizioni, ha creduto nella possibilità di rendere la corsa anche un gesto di generosità.

Le associazioni

Quest'anno sono 25 le associazioni aderenti al Venicemarathon Charity Program, ognuna con un proprio progetto da finanziare e uno specifico budget da raggiungere. Vediamole nel dettaglio: Aclicoop, Africa Mission, Afro Med, Aido, Anfass Treviso, Anfass Venezia, Associazione Piccoli Punti, Atletica Amatori Chirignago, Avapo Mestre, Care to Action Onlus, Disabili No Limits, Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), Fond. Banca degli Occhi, Fondazione Solo per Te, Fondazione Salus Pueri, Fondazione Italiana Diabete, 100 del Dono, Il Granello di Senape, Mary’s Meals, Raccontiamo con Francesca, Fondazione Rotary Italia Nord Est, Sport Senza Frontiere, LC Venezia-Marghera, Città della Speranza, Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera.

Madrina della manifestazione sarà anche quest’anno l’atleta paralimpica Giusy Versace che parteciperà al Charity Program con l’associazione da lei fondata nel 2011, la Disabili No Limits, impegnata a raccogliere fondi per donare ausili all'avanguardia che il Sistema Sanitario Nazionale non copre, come sedie a rotelle ultraleggere e protesi in fibra di carbonio.

La 40^ Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K è una manifestazione organizzata da Venicemarathon e supportata da prestigiose aziende e brand.

Nella foto Alex Zanardi e Giusy Versace posano assieme agli atleti di Obiettivo3 e Disabili No Limits e agli organizzatori di Venicemarathon.