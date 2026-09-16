Monza Half Marathon, il 4 ottobre si corre nel Tempio della Velocità   

Numeri e distanze

Il via come sempre dal semaforo ufficiale della partenza delle gare motoristiche sul rettilineo dell'Autodromo, il giro completo tra cordoli, varianti e mitiche curve, i diversi chilometri nel verde del regale Parco di Monza, ingredienti che stanno portando la Monza Half Marathon ancora una volta un gran successo. I dati ad oggi parlano chiaro: iscrizioni quasi sold out con un +60% di iscritti rispetto all'edizione del 2025 e con il 32% di stranieri provenienti da 79 nazioni estere. Ancora, nel raccontare una curiosità, il 36% dei partenti saranno donne, mentre l’età media sarà di 34 anni.

Confermato il format con ben quattro distanze possibili, così che tutti i runner possano trovare la loro gara ideale: 30 km e 21 km competitive, 10 km competitiva e non competitiva e 5 km non competitiva.

Al di là della distanza scelta, il denominatore comune sarà uno scenario difficilmente replicabile: correre dove normalmente sfrecciano le monoposto di Formula 1 e proseguire nel verde di uno dei parchi cintati più grandi d’Europa.

Tutti gli iscritti riceveranno la maglia ufficiale della Monza Half Marathon 2026, mentre al traguardo tutti i finisher conquisteranno la medaglia ufficiale dell’evento.

Monza Half Marathon rappresenta un appuntamento che va oltre la dimensione agonistica. L’evento permette a migliaia di persone provenienti dall’Italia e dall’estero di scoprire in modo originale un patrimonio unico, mettendo in relazione Autodromo Nazionale Monza, Parco di Monza e città.

La manifestazione si inserisce così in una visione nella quale i grandi eventi sportivi diventano strumenti di promozione territoriale, generando movimento turistico e occasioni di partecipazione e contribuendo a raccontare Monza attraverso uno dei linguaggi più universali: lo sport.

La presentazione

La Monza Half Marathon 2026 è stata presentata oggi nella cornice dell’Autodromo Nazionale Monza, alla presenza delle istituzioni, del mondo sportivo, degli organizzatori e dei partner che sostengono l’evento.

Ad aprire l’incontro e portare il saluto della sede ospitante è stato Andrea Cremonesi, National Press Officer dell’Autodromo Nazionale Monza, questo il saluto del Presidente Autodromo Nazionale Monza Giuseppe Redaelli: “Promuovere la buona pratica sportiva significa per Autodromo Nazionale Monza contribuire concretamente al benessere della comunità e rafforzare il legame con il territorio. Significa anche dimostrare che un luogo nato per gli sport motoristici può essere vissuto in molti modi e diventare uno spazio capace di accogliere persone, generazioni e passioni diverse”.

Non è potuta essere presente Federica Picchi, Sottosegretario con delega allo Sport e Giovani di Regione Lombardia ma ha lasciato comunque un messaggio esprimendo la sua vicinanza all’evento:

“Porto con piacere il saluto di Regione Lombardia alla Monza Half Marathon, un grande evento di partecipazione che valorizza uno dei luoghi simbolo della Lombardia, l’Autodromo Nazionale Monza, e mette in relazione sport, territorio e comunità. Correre nel Tempio della Velocità, dove “i motori lasciano spazio ai runner” , significa offrire a migliaia di persone un’esperienza unica, capace di unire emozione sportiva e scoperta del patrimonio del Parco e della città. I numeri confermano la forza di questa manifestazione: iscrizioni quasi sold out, un +60% di partecipanti rispetto al 2025 e oltre 30% di runner stranieri provenienti da decine di Paesi . Dati che testimoniano come la Monza Half Marathon sia diventata un appuntamento di riferimento nel calendario nazionale e internazionale del running. Regione Lombardia sostiene con convinzione la Monza Half Marathon, riconoscendone il valore sportivo, identitario e turistico. Eventi come questo generano movimento, promuovono stili di vita attivi, rafforzano la vocazione internazionale della Lombardia e contribuiscono a raccontare il territorio attraverso uno dei linguaggi più universali: lo sport. La Monza Half Marathon rappresenta pienamente la visione di Regione Lombardia: grandi eventi sportivi come strumenti di crescita, partecipazione e identità, capaci di generare benefici concreti per le comunità e di proiettare la Lombardia nel panorama internazionale con energia, bellezza e competenza”.

Per il Comune di Monza è intervenuta Viviana Guidetti, Assessore allo Sport: "Monza Half Marathon è una delle manifestazioni top delle attività podistiche in Monza tanto da far parte degli eventi racchiusi nel Trofeo Monza Corre, insieme agli eventi sportivi 10Kappa, MONZA MONTEVECCHIA e MONZA RESEGONE. Ognuna di queste corse ha delle sue caratteristiche peculiari e quella della Monza Half Marathon è di svolgersi all'interno del parco in particolare partendo dal nostro Tempio della Velocità. Ogni anno il numero dei partecipanti è in crescita e ci auguriamo che anche in questo siano in moltissimi a partecipare e a poter godere del contesto naturalistico unico."

Per il CONI è intervenuto Ennio Marchesin, membro della Giunta CONI Lombardia in quota Tecnici e presidente della Commissione Impresa & Sport: «Dal CONI Lombardia e la Delegazione CONI Monza _ Brianza un caro saluto agli organizzatori e atleti. Il motto Olimpico “ Più Veloce _ Più in alto _ Più Forte - Insieme “ è perfettamente rappresentato nella Half Marathon. L’attività sportiva svolta nel territorio è frutto di una grande lavoro, in sinergia, fatto da persone che fanno la differenza. Le Federazioni oggi la FIDAL con sistema, metodo e regole e la MG Sport con Follow Your Passion creano l’evento sportivo. Evento sicuro , inclusivo, sostenibile e che valorizza il territorio. Gli atleti con la prestazione sportiva, agonistica e amatoriale, diventano attori in una location emozionale. Il CONI Lombardia affianca il mondo sportivo per alimentare il valore di base , la passione , dalla quale parte il sogno olimpico di ognuno di noi. Un grande ringraziamento a tutti».

Il punto di vista della Federazione Italiana di Atletica Leggera è stato affidato a Luca Barzaghi, Presidente del Comitato Regionale FIDAL Lombardia: «La Monza Half Marathon esprime bene la capacità della corsa di unire agonismo e partecipazione. Le quattro distanze, con prove competitive e non competitive, permettono a persone con preparazione e obiettivi diversi di condividere la stessa giornata di sport. La crescita delle iscrizioni e la presenza di tanti partecipanti dall’estero sono segnali positivi per l’atletica lombarda e per un territorio che trova nell’Autodromo e nel Parco di Monza una cornice di grande richiamo. Come FIDAL Lombardia, vogliamo che questo entusiasmo trovi continuità: una manifestazione può diventare lo stimolo per allenarsi con regolarità, avvicinarsi alle società sportive e fare dello sport un’abitudine di benessere e socialità. È anche attraverso questi appuntamenti che possiamo far crescere la nostra comunità sportiva. Ringrazio MG Sport, le istituzioni, i giudici e i volontari per il lavoro che rende possibile l’evento e auguro a tutti i partecipanti di raggiungere il proprio traguardo».

Per MG Sport è intervenuto Andrea Trabuio, Direttore Generale, che ha presentato la crescita e gli obiettivi della Monza Half Marathon all’interno del progetto FollowYourPassion: «La Monza Half Marathon sta crescendo e i numeri di questa edizione lo dimostrano: siamo quasi al sold out, con un incremento del 60% degli iscritti rispetto al 2025 e oltre il 32% di partecipanti provenienti dall’estero. È una crescita che ci rende particolarmente orgogliosi, perché significa che Monza e il suo territorio stanno diventando sempre più riconoscibili anche oltre i confini nazionali. Ma la crescita di un evento, per noi, non si misura soltanto nei partecipanti: si misura anche nella capacità di coinvolgere le persone e le realtà del territorio. Quest’anno abbiamo coinvolto 80 studenti degli istituti Mapelli e Hensemberger e oltre 350 volontari di associazioni di Monza e della Brianza, comprese realtà impegnate quotidianamente nell’inclusione e nella disabilità. Sono loro, insieme agli atleti, alle istituzioni e ai partner, a costruire davvero la Monza Half Marathon. Perché il nostro obiettivo è che questa non sia semplicemente una gara che passa da Monza, ma un grande evento di Monza, capace di crescere insieme alla città e di lasciare ogni anno qualcosa in più al territorio.».

A chiudere la parte tecnica della presentazione Luca Lamera, Direttore di Gara della Monza Half Marathon, che ha illustrato percorso, servizi e organizzazione della giornata di gara: «Abbiamo costruito i percorsi per offrire un’esperienza di corsa varia e coinvolgente, valorizzando al massimo gli spazi dell’Autodromo e del Parco di Monza. Si parte dai 5 km, con un giro del tracciato, e dai 10 km, che aggiungono il passaggio sull’anello di alta velocità, fino alla Mezza Maratona e ai 30 km, che combinano Autodromo e Parco, alternando ritmi e ambienti diversi. A rendere l’esperienza ancora più unica sono la partenza e l’arrivo sulla griglia delle auto e il paddock, cuore del villaggio e dell’animazione del weekend. Vogliamo che ogni distanza permetta di vivere l’Autodromo Monza da una prospettiva completamente nuova: quella del runner.»

Con ChangeTheGame per uno sport più sicuro

Anche FollowYourPassion aderisce a ChangeToRun, il progetto nato nel solco dell'impegno di Fondazione Salomon e dell'associazione ChangeTheGame per uno sport sempre più inclusivo: un'applicazione sviluppata per proteggere da ogni forma di violenza tutte le donne che praticano la corsa nelle aree metropolitane. Semplice e facile da usare, sarà disponibile gratuitamente nei prossimi mesi su tutte le principali piattaforme ed è stata disegnata per garantire la libertà delle runner. Al centro del progetto una community attiva e solidale, chiamata a contribuire attraverso segnalazioni di pericoli e situazioni che possono compromettere la sicurezza lungo i percorsi urbani.

Monza Half Marathon è una tappa importante di avvicinamento all'iniziativa: l'app ChangeToRun verrà infatti lanciata in occasione della Powerade Milano Half Marathon del 22 novembre, quando decine di migliaia di runner attraverseranno le strade di Milano. FollowYourPassion mette così a disposizione del progetto la propria community, tra le più ampie del panorama running italiano, per amplificarne la portata e sensibilizzare il pubblico sul tema.

La rilevanza dell'iniziativa trova conferma anche negli esiti di un sondaggio rivolto da ChangeToRun alle runner che, durante le più importanti maratone italiane, hanno risposto nel corso dell'anno al questionario elaborato dalla Sapienza Università di Roma: dall'indagine emerge che il 58,7% delle intervistate riferisce di aver subìto molestie durante la corsa outdoor, mentre il 70% ha dichiarato di aver modificato le proprie abitudini per sentirsi più sicura.

Attraverso la raccolta di dati e il coinvolgimento della community, ChangeToRun punta a favorire una maggiore consapevolezza sul tema della sicurezza negli spazi pubblici e a supportare il dialogo con istituzioni e amministrazioni locali.

I partner

Un ruolo centrale nella crescita dell’evento è ricoperto anche dai partner che condividono con FollowYourPassion valori legati allo sport, alla partecipazione, al benessere e alla costruzione di esperienze dedicate alla community.

Running Series

Monza Half Marathon rappresenta la seconda tappa delle Running Series 2026 di FollowYourPassion, il percorso che unisce tre differenti esperienze di corsa in tre città simbolo.

Dopo Bergamo21, disputata a febbraio, il circuito approda il 4 ottobre nel Tempio della Velocità per proseguire il 22 novembre con la Powerade Milano Half Marathon. Chi completa tutte e tre le tappe conquista la medaglia speciale Running Series 2026. Per i runner che partecipano alla distanza della mezza maratona in tutti e tre gli eventi è prevista anche una t-shirt celebrativa dedicata.

Tre città, tre esperienze differenti e un unico percorso che accompagna la community FollowYourPassion lungo l’intera stagione.

Monza tappa della RefereeRUN dell'Associazione Italiana Arbitri

La Monza Half Marathon entra nel calendario della XII edizione della RefereeRUN, il Campionato Italiano di corsa su strada riservato agli associati dell’Associazione Italiana Arbitri. Dopo l’apertura della stagione a Gubbio il 13 settembre, Monza sarà protagonista il 4 ottobre con gli arbitri AIA impegnati sulle diverse distanze previste dall’evento, sia nelle prove competitive sia in quelle non competitive. La RefereeRUN unisce attività sportiva, preparazione atletica e spirito associativo, affiancando anche un’importante dimensione solidale grazie alla partnership con Sport Senza Frontiere, a sostegno di progetti di inclusione sociale attraverso lo sport.

Raffles x FollowYourPassion, il design corre con lo sport

Non un semplice progetto formativo, ma un vero e proprio statement creativo che rompe gli schemi e riscrive le regole dell’activewear contemporaneo. Una capsule collection esclusiva di t-shirt disegnate dagli studenti del corso di Fashion Design di Raffles Milano, iconica scuola di moda e design con sedi in tutto il mondo. Giovani designer che, con visione e sensibilità, hanno trasformato l’identità dei luoghi simbolo delle gare FollowYourPassion in capi iconici, capaci di unire performance e bellezza.

Ogni t-shirt è pensata come una narrazione visiva, un’interpretazione grafica e tecnica dell’anima di una destinazione italiana. Linee pulite, ricerca cromatica, tessuti funzionali ed estetica essenziale si fondono per dare vita a una collezione che parla di viaggi, movimento e stile e un’esplosione di colori.

Lo sport non è solo performance: è anche espressione, identità, estetica. E la moda gioca un ruolo chiave non tanto per un esercizio di stile (anche se le foto al traguardo hanno sempre la loro importanza), quanto per la qualità e l’innovazione dei materiali tecnici, capaci di influenzare – e migliorare – anche una semplice sessione di allenamento. Un progetto che celebra la bellezza del movimento, la potenza della visione e la forza della collaborazione. Perché la moda può incontrare la corsa e la corsa, oggi più che mai, può diventare moda.