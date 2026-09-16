Fondazione Telethon presenta la “Walk Of Life” di Roma per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche

ROMA ­– È stato presentato oggi al Municipio di Roma VII il programma della Walk of Life di Roma, evento di raccolta fondi promosso da Fondazione Telethon che tornerà il prossimo 27 settembre 2026 e animerà il suggestivo scenario del Parco degli Acquedotti . L’organizzazione della manifestazione sarà supportata dall’esperienza di Run Rome The Marathon in un appuntamento che unisce ancora una volta sport, solidarietà e partecipazione.

L’apertura del Villaggio di Fondazione Telethon inaugurerà l’evento sabato 26 settembre con una serie di attività, incontri e momenti di condivisione per famiglie, bambini, volontari e sostenitori. Il giorno della corsa competitiva e non competitiva di 9,9 km e della passeggiata di 3 km sarà invece domenica 27 settembre, due occasioni pensate per permettere a chiunque di partecipare e contribuire alla mission.

"Siamo onorati di ospitare nel nostro territorio un’iniziativa di così grande valore umano e sociale”, afferma Francesco Laddaga, Presidente del VII Municipio. “La Walk of Life unisce sport, partecipazione e solidarietà con una finalità fondamentale: sostenere concretamente la ricerca sulle malattie genetiche rare e offrire nuove speranze alle persone che ne sono affette e alle loro famiglie. Il Parco degli Acquedotti, luogo simbolo del Municipio VII, diventerà per questa occasione il punto di incontro di una comunità capace di camminare e correre insieme verso un traguardo che riguarda tutti: la cura".

"Il traguardo non è l'arrivo, è la cura". Questo è il messaggio che accompagnerà l’intero evento e con cui la Walk of Life vuole sottolineare come ogni passo compiuto durante la manifestazione possa concretizzarsi in un supporto per finanziare la ricerca e fornire nuove speranze a coloro che convivono con una malattia genetica rara e alle loro famiglie.

“Partecipare alla Walk of Life significa compiere un gesto concreto a sostegno della ricerca e delle persone con una malattia genetica rara e delle loro famiglie. Ogni partecipante e ogni donazione, grande o piccola, contribuiscono a dare continuità al lavoro dei ricercatori e a trasformare la solidarietà in nuove possibilità di cura. Il traguardo non è l’arrivo, ma il contributo che tutti possiamo dare, insieme, al percorso verso la cura”, dichiara Alessandro Betti, Direttore Raccolta Fondi di Fondazione Telethon ETS.

Lorenzo Benfenati Senior Manager Infront Italy, Race Director & Project Manager di Run Rome The Marathon: "Entrare nel vivo della Walk of Life insieme a Fondazione Telethon a pochi giorni dal via è per tutti noi motivo di grande orgoglio, ma soprattutto una responsabilità che sentiamo profonda. Quando abbiamo deciso di mettere la macchina organizzativa di Run Rome The Marathon a disposizione di questo evento, l'obiettivo non era solo supportare una manifestazione sportiva, ma amplificare al massimo un messaggio chiaro: "Il traguardo non è l'arrivo, è la cura". Chi corre o passeggia il 27 settembre non lo fa per battere un record personale, ma per spingere la ricerca verso una meta fondamentale. Vedere Roma rispondere con tanto entusiasmo e trasformare uno dei suoi parchi più iconici in una grande piattaforma di solidarietà dimostra quanto la nostra community sportiva sia viva e generosa. Invito davvero tutti — che si tratti di affrontare la 10 km o di fare una passeggiata di 3 km in famiglia — a venire al Villaggio sabato 26 e a correre domenica 27: insieme possiamo trasformare la passione per lo sport nel motore concreto per la ricerca sulle malattie genetiche rare”.

Le iscrizioni alla manifestazione sono già aperte e tutti possono scegliere di correre, camminare o semplicemente vivere una giornata all'insegna dell'inclusione e della ricerca scientifica.

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito