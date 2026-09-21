Matteo Muraro e Diletta Moressa vincono il 5° CMP Venice Lido Beach Trail

VENEZIA - La lunga e dorata spiaggia del Lido di Venezia ha fatto ancora una volta da eccezionale cornice alla quinta edizione del CMP Venice Lido Beach Trail, lo spettacolare trail in riva al mare di 5 e11 chilometri, targato Venicemarathon , che questa mattina ha visto al via oltre 2.000 partecipanti nelle diverse distanze, di cui oltre il 10% rappresentato da stranieri.

Si innalza il livello tecnico della manifestazione con i due nuovi record del percorso, fatti registrare da Matteo Muraro, il mezzofondista montebellunese portacolori dell’Atletica San Biagio che ha corso in 37’58”, limando di quasi 2 minuti il precedente record di 39’24”, e da Diletta Moressa che con il tempo di 40’57” ha abbassato di oltre 30 secondi il suo precedente personale e si è aggiudicata la sesta piazza assoluta, a soli 3 minuti di ritardo da Muraro.

Completano il podio maschile, tutti sotto i 40’, Andrea Mainas dell’Athletic Club Firex Belluno (38’46”) e Andrea De Stales dei Venezia Runners Murano (39’26”) e quello femminile Dominika Makaruk Di Loreto della Run Spinea (47’46”) e Sonia Stefani di Vicenza Marathon (47’50”).

“Ho fatto tutta la gara in solitaria, sono partito tranquillo ma sulla diga ho iniziato a spingere e a correre ad un ritmo di 3’15”, che ho cercato di mantenere fino al traguardo, anche se sulla spiaggia è stato più difficoltoso correre. E’ stata una bellissima gara e una bellissima manifestazione” – queste le parole di Matteo Muraro che quest’anno è arrivato secondo al CMP Venice Night Trail dello scorso 28 marzo.

Come sempre molto raggiante la beniamina di casa, la veneziana portacolori del GS Garfagnana Diletta Moressa: “E’ stato bellissimo vincere su questo percorso che è per me di casa, così come quello della Venicemarathon. Adoro correre questa gara tra sabbia, mare e diga e sono anche contenta di essere andata così forte. Ci rivediamo il 25 ottobre alla VM10K”.

Nella distanza più corta, la non competitiva di 5 chilometri che si è svolta sempre tra sabbia e pineta, i più veloci al traguardo sono stati Matteo Valentinuzzi (24 anni) di Udine e la triatleta portacolori di Venicemarathon Jessica Scattolin (51 anni), applaudita sul traguardo dalle figlie Azzurra (8 anni) e Iris (6 anni) che poco prima avevano corso la Alì Family Run.



Prima dello start ufficiale e come da indicazione del Coni, è stato osservato un minuto di silenzio in onore del grande calciatore Sandro Mazzola e la partenza, allestita sulla battigia dell’elegante stabilimento balneare Blue Moon, è stata salutata da diverse autorità del territorio tra cui l’assessore del Comune di Venezia delegato del sindaco per le isole della laguna e per il settore della pesca Alessandro Scarpa Marta, l’assessore comunale al bilancio Michele Zuin, il presidente di Venezia Spiagge Pierluigi Padovan e dal suo consigliere Luca Voltolina, dal Consigliere della Municipalità del Lido di Venezia e Pellestrina Massimo Longo e dagli organizzatori, nelle persone del suo presidente Piero Rosa Salva, del vicepresidente Claudio Borghello, del coordinatore generale Lorenzo Cortesi e dai consiglieri Mara Carraro, Ivano Sacchetto, Adriano Pellizzon e Roberto Soggiu.

Famiglie e bambini sono stati i protagonisti della divertentissima Alì Family Run che si è svolta interamente sulla battigia. Il più veloce è stato il 23enne Edoardo Maurizio, volto noto agli organizzatori perché più volte vincitore anche di alcune tappe mestrine della Alì Family Run. In campo femminile, bissa la vittoria dello scorso anno la nuotatrice di origini tanzaniane Ashleen Mandrick (13 anni), che da qualche anno vive a Venezia assieme alla famiaglia per inseguire i suoi sogni sportivi nel nuoto in acqua libere con la società veneziana. Hanno corso la Alì Family Run anche la presidente della Municipalità di Lido-Pellestrina Marina Faraguna e la consigliera di Venezia Spiagge Antonella Stefani.

“Archiviamo una quinta edizione di grande successo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, cresciuta progressivamente in questi anni e che davanti a sé intravede un futuro più che promettente. Studieremo per i prossimi anni qualche accorgimento tecnico, allungando magari di qualche chilometro il tracciato per esaudire richieste pervenute da parte di runners più esigenti, ma comunque senza stravolgere l’attuale format che è vincente. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Venezia e Venezia Spiagge, nostri partner organizzativi, la Capitaneria di Porto, i volontari del Nucleo Protezione Civile Lido di Venezia, la Croce Verde, tutti gli sponsor che ogni anno ci supportano e i numerosissimi volontari, che rappresentano la nostra più grande risorsa” - così il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva.

Il colorato villaggio è stato vivacizzato dagli stand di CMP, Alì, Centro Commerciale Porte di Mestre, Dole e 1/6H Sport, dalla grande area massaggi gestita da TAO Scuola Nazionale di Massaggio e dalle auto di

Audi MotorClass. Hanno contribuito, invece, rifocillare i runners acqua San Benedetto, birra Bavaria, ProAction, biscotti Palmisano e gli snacks I Bibanesi. Il party è stato vivacizzato dalla voce degli speaker Miki Barone e Daniele Bincoletto, dalla buona musica di Radio Piterpan e Radio Bellla Monella, amplificata da Gac Power & Events.

In molti atleti, con famiglie e accompagnatori al seguito, hanno proseguito la giornata in spiaggia, nel confortevole stabilimento Blue Moon.

Il 5^ CMP Venice Lido Beach Trail è stato organizzato da Venicemarathon in collaborazione con il Comune di Venezia e Venezia Spiagge.