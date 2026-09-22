Spartan Misano 2026: oltre 6mila partecipanti e 45 nazioni per un weekend di sport e community  

MISANO - Si chiude sulla Riviera Romagnola il weekend di Spartan Misano 2026 , che il 19 e 20 settembre ha accolto oltre 6.000 partecipanti provenienti da più di 45 nazioni, trasformando ancora una volta Misano in un grande punto di incontro internazionale per il mondo Spartan.

Due giornate che hanno riunito tutte le anime dell’evento: dalla competizione per il titolo della Spartan Italy National Series a migliaia di atleti alla conquista di Sprint, Super e Beast, fino alla Spartan Kids e alle attività dedicate alla community. Dopo la pioggia di venerdì, che ha reso il terreno di gara ancora più insidioso, il sole e un clima estivo hanno accompagnato l’intero weekend di gara.

Oltre la competizione: Misano riunisce la community Spartan

Sprint, Super e Beast hanno portato migliaia di persone sui percorsi della Riviera Romagnola, mentre la Spartan Kids ha reso protagonisti i più giovani e le loro famiglie, confermando la capacità di Spartan Misano di coinvolgere atleti con esperienze, età e obiettivi molto diversi.

Per molti partecipanti Misano ha rappresentato la prima esperienza Spartan, grazie a un percorso pianeggiante e veloce ma scandito dagli ostacoli più iconici del format – muri da scalare, monkey bars, prove di forza e trasporto di pesi – fino ai caratteristici passaggi in mare. Per altri è stata invece l’occasione di completare il proprio Trifecta, affrontando Sprint, Super e Beast nello stesso weekend.

Tra le novità più significative dell’edizione 2026, il debutto della Spartan Beast all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli, con circa 3,5 chilometri di percorso nelle aree del circuito: un incontro inedito tra endurance e motorsport che ha aggiunto un elemento distintivo alla tappa romagnola.

La Festival Area e le attività dedicate alla community hanno completato un weekend pensato per essere vissuto non soltanto sul percorso, ma anche da accompagnatori, famiglie e pubblico, rafforzando il legame tra Spartan e una destinazione che fa dell’accoglienza uno dei propri punti di forza.

Misano e Spartan guardano già al 2027

Un legame destinato a diventare ancora più significativo il prossimo anno. Nel 2027 Misano celebrerà infatti il decimo anniversario di Spartan sul territorio, con l’appuntamento già fissato per il 18 e 19 settembre: dieci anni di gare, ostacoli, atleti e storie vissute sulla Riviera Romagnola, pronti a diventare il punto di partenza per un nuovo capitolo.

«Per noi Spartan è un evento importantissimo e nel 2027 festeggeremo insieme il decimo anniversario a Misano. Settembre è ormai un mese fortemente legato allo sport: dall’Italian Bike Festival al MotoGP, fino alla Spartan Race che chiude la nostra stagione turistica. Per noi è fondamentale continuare ad accogliere le persone e soprattutto fare in modo che qui stiano bene: dal punto di vista del territorio è questa la nostra conquista. L’ospitalità di tutta la Riviera è il nostro biglietto da visita e vi aspettiamo il 18 e 19 settembre 2027 per celebrare insieme dieci anni di Spartan a Misano», ha dichiarato il Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni.

La conferma per il prossimo anno consolida una collaborazione che ha trasformato Spartan in uno degli appuntamenti sportivi che accompagnano Misano verso la conclusione della stagione turistica, portando sul territorio migliaia di atleti e accompagnatori italiani e internazionali.

Le iscrizioni per Spartan Misano 2027 sono già aperte con tariffe Early Bird sul sito it.spartan.com.

A Misano i titoli della Spartan Italy National Series 2026

Sul fronte agonistico, domenica la Spartan Super ha ospitato l’atto conclusivo della Spartan Italy National Series 2026, assegnando i titoli al termine di una stagione disputata su più tappe.

A laurearsi campioni sono stati la polacca Paulina Wolczek-Wojtyszyn e il francese Jeremie Gachet, in una finale combattuta fino agli ultimi metri. L’Italy National Team ha conquistato tre posti sul podio della Series: Claudia Bongiovanni e Marta Marraghini, rispettivamente seconda e terza, e Andrea Riva, secondo nella classifica maschile davanti allo slovacco Jan Vladar.

Un podio che, con Polonia, Francia, Italia e Slovacchia rappresentate nelle prime posizioni, conferma la dimensione internazionale del circuito italiano e la sua capacità di richiamare atleti da tutta Europa.

«Il livello della competizione in Italia è molto alto. Ho lavorato e mi sono allenata tanto per questo risultato: è stata una battaglia fino agli ultimi metri», ha commentato Paulina Wolczek-Wojtyszyn. «Corro in Italia da anni ed è la prima volta che vinco la National Series. Gareggiare qui contro avversari di altissimo livello è sempre molto motivante», ha aggiunto Jeremie Gachet.

Grande soddisfazione anche per l’Italy National Team, protagonista con tre atleti sul podio finale. «Misano è una tappa che amo, per il mare, l’ambiente e il calore della finale. Sono molto felice del secondo posto e di tutto il National Team, che si è fatto valere fino all’ultimo sforzo», ha commentato Andrea Riva.

«Ci tenevo a fare bene dopo una stagione non semplice e sono arrivata a Misano con l’obiettivo di mettere in pratica il lavoro fatto negli ultimi mesi dopo l’infortunio. Sono riuscita ad andare in progressione fino alla spiaggia, un tratto davvero provante, dove ho tenuto duro pensando solo ad arrivare a saltare il fuoco della finish line», ha raccontato Claudia Bongiovanni.

«La pressione si è fatta sentire, soprattutto nella seconda parte della gara, ma sono felicissima del finale e del risultato raggiunto. È stato un anno sorprendente e sono soprattutto felice di far parte di un Team che è diventato anche una famiglia. Nel 2027 spero di riuscire a fare ancora meglio», ha concluso Marta Marraghini.

Il 2026 continua a Gubbio, mentre prende forma il 2027

La stagione italiana prosegue a Gubbio il 7 e 8 novembre, con l’ultimo Trifecta Weekend dell’anno: un appuntamento immerso nella storia medievale della città umbra e una nuova occasione per riunire la community Spartan.

Intanto lo sguardo è già rivolto al 2027. Il nuovo calendario è in fase di definizione e si prepara a portare con sé diverse novità, insieme alla riconferma di alcune delle location che hanno caratterizzato la stagione italiana: Orte, Belluno e Misano torneranno infatti ad accogliere Spartan anche il prossimo anno, insieme a nuove destinazioni pronte a farsi strada.

Ulteriori informazioni su iscrizioni, dettagli degli eventi e biglietti saranno disponibili all'indirizzo: https://it.spartan.com/en e sui canali social instagram e facebook di Spartan Race Italy.