L'elmo dei centurioni è la medaglia della Run Rome The Marathon 2027

Decine di migliaia di persone che arriveranno da oltre 160 Nazioni, ad oggi la 10^ maratona al mondo per numero di partecipanti, la 5^ in Europa, la più grande di sempre in Italia.

Ma è Roma è di più dei semplici numeri, delle statistiche, dei tempi letti sul cronometro dei maratoneti: Roma è Caput Mundi, a Roma si corre per entrare nella storia, per sentirsi gladiatori romani, per correre tra il Colosseo e i Fori Romani, sul Lungotevere, davanti alla Piramide Cestia, in piazza del Popolo, in piazza di Spagna e marcare la vittoria al Circo Massimo dove ci sarà la finish-line.

Alla fine dei mitici 42,195km Roma non incorona i più veloci, ma chi ha il coraggio di entrare nell’arena, Roma è per quelli che rispondono alla chiamata quando la strada si fa più dura e che continuano ad avanzare quando ogni passo diventa una battaglia e trovano sempre la forza per andare avanti, passo dopo passo, chilometro dopo chilometro.

Alla Run Rome The Marathon dopo il traguardo c'è un simbolo che racconta la storia della Città Eterna che si unisce alla forza che ogni maratoneta ha scoperto di avere. Fino in fondo, dal primo all'ultimo metro.

Il 14 marzo 2027 la medaglia della maratona di Roma è l'elmo usato dai centurioni romani duemila anni fa. Da sognare, conquistare e conservare per sempre.

Una città unica al mondo, una medaglia che la racconta e la rievoca, un maratoneta che sulle strade capitoline diventa, semplicemente, eterno. Semplicemente, Roma.