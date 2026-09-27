Bis di Yeman Crippa al 79° Giro al Sas nella sua Trento

Il campione trentino ha centrato una vittoria senza rivali, con il crono finale di 28’09”, sfiorando di pochi secondi il suo stesso primato di gara di 27’59” fissato l'anno scorso.

Se nei primi quattro giri in sei atleti hanno pensato di poter stare al passo del campione in carica e primatista di gara, si è poi assistito ad una progressiva rinuncia da parte degli avversari, sempre più sfilacciati, con Yeman sempre concentrato, a caccia del bis di vittoria, incitato dall’ovazione straordinaria del suo pubblico. Un tifo caldo che per l’atleta trentino è stato linfa, una carica che lo ha portato a chiudere in velocità e scioltezza, coronando un bis nella gara di casa e che lo iscrive nell'albo d'oro tra nomi grandissimi, come quello del plurititolato e medaglia d’oro ai mondiali del 1987 e agli europei del 1990 nei 3000 siepi Francesco Panetta.

Piazza d’onore per il keniano Brian Kipmwetich che, al debutto in una manifestazione europea, fuori dai confini di casa propria, resiste con coraggio chiudendo la sua prova in un valido 28’24”. Solo terzo l’etiope Telahun Haile Bekele che rientrava alle competizioni dopo un lungo infortunio, qui secondo nel 2017 e vincitore nel 2019, che si arrende a due giri dal traguardo e tira il fiato fermando il cronometro in 28’34”, regalando comunque il grande spettacolo di un avversario temibile.

“Sono soddisfattissimo di come ho gestito la gara” – il commento a caldo di Yeman Crippa vincitore in aprile anche della Maratona di Parigi – “Quest’anno ho voluto giocarmela da subito, tirando il gruppo sin dal primo giro perché volevo scrivere una nuova storia, un nuovo primato. Queste emozioni sono energia per continuare ad allenarmi al massimo per la maratona di New York che è il mio grande obiettivo della stagione. Prima di volare verso la Grande Mela resterò qui a Trento per qualche settimana per godermi questo successo, stare con la mia famiglia e recuperare dagli ultimi impegni. Quest'anno sono stato tanto fuori casa, da giugno in altura con la preparazione a St. Moritz e poi in Kenya, poi i Campionati Europei di Birmingham e settimana scorsa i Campionati Mondiali di mezza maratona a Copenaghen”, ha concluso.

Questo il commento del Presidente onorario BTS Trento Running Festival Gianni Demadonna: “Siamo assolutamente soddisfatti di questa 79^ edizione del Giro al Sas, credo sia stata, come sempre, una grande festa per la Città di Trento con tantissimo pubblico sul percorso ed in Piazza Duomo. Yeman Crippa è andato molto forte e ha provato anche ad attaccare il suo stesso record del percorso dello scorso anno di 27’59”. Questa mattina Yeman si era anche allenato senza risparmiarsi, in vista del suo grande obiettivo stagionale, la maratona di New York, per la quale ha necessità di mettere tanti chilometri nelle gambe. Yeman ha comunque voluto tirare la gara fin dall’inizio, uscendo subito e non stando mai coperto, questo dimostra il suo grande cuore per la città di Trento. Da questo momento pensiamo già al 2027 quando festeggeremo la 80^ edizione dove cercheremo di allestire una gara stellare”.

Le gare di categoria del CSI e il Giro al Sas KIDS

Le buone tradizioni si rinnovano di anno in anno, così, nel pomeriggio, a scaldare l’atmosfera sono state circa 500 le partecipazioni alle gare di categoria CSI di bambini, ragazzi e atleti master che si sono battuti tra il tifo della folla. La città di Trento ha risposto con grande entusiasmo, schierandosi in ali lungo le vie del centro e incitando i concorrenti.

Alla riscossa i bambini del Giro al Sas KIDS, emozioni che hanno preparato gli animi per il 79° Giro al Sas, quando sono scesi in campo i grandi campioni tra cui l’idolo locale Yeman Crippa cresciuto nelle valli trentine. La storia di Yeman racconta di un successo costruito anno dopo anno, goccia dopo goccia di sudore, di qualche fallimento che Yeman, da vero campione, ha saputo trasformare in strumenti di crescita.

Una vera scalata, anche nella classifica del Giro al Sas, dalla settima posizione del 2015, quando era giovanissimo, alla terza nel 2018 e 2022 per proseguire con la piazza d’onore del 2023 e 2024 e la vittoria con primato dello scorso anno, confermata, oggi, davanti ad un pubblico che ha potuto godersi una competizione stellare.

I trofei del Giro al sas

A premiare Yeman Crippa per il Memorial Cosimo Caliandro, in onore del forte mezzofondista pugliese del GS Fiamme Gialle, Campione Europeo 3000m indoor nel 2007 di Birmingham tragicamente e prematuramente scomparso per un incidente, assegnato al primo italiano classificato, è stato l’ex martellista azzurro Nicola Vizzoni, medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Sydney 2000 e agli Europei di Barcellona 2010. Vanta 28 titoli nazionali, oggi responsabile tecnico del settore lanci nella federazione italiana di atletica leggera.

Al prestigio dello scrivere il proprio nome nell’albo d’oro, si aggiungono il Memorial Fabio Giacomelli, alpinista trentino travolto da una valanga alla base della parete Est del Cerro Torre, assegnato al più veloce al traguardo volante del 5° km

Classifica 79° Giro al Sas

1° Yemaneberhan Crippa (GS Fiamme Oro Padova) 28’09”

2° Brian Kipmwetich 28’24”

3° Telahun Haile Bekele 28’34”

4° Cornelius Kibet 29’06”

4° Andrew Kiptoo 29’16”

6° Ahmed Ouhda (CS Esercito) 29’43”

7° Mustafà Belghiti (ASD Sicilia Running Team) 29’46”

8° Thomas D’Este (Assindustria Sport), 29’53”

9° Ademe Cuneo (Cosenza K42) 30’05”

10° Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona) 30’09”

11° Samuel Medolago (Atl. Valle Brembana) 30’12”

12° Nadir Cavagna (GS Fiamme Azzurre) 30’39”

13° Francesco Da Vià (GP Parco Alpi Apuane) 30’53”

14° Ayoub Taissir (Lagarina Crus Team) 31’07”

15° Yassine Rachik (GS Fiamme Oro Padova) 31’45”

16° Riccardo Tamassia (Trevisatletica) 31’55”