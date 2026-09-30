Presentata The Loop Milano, la staffetta che ha a cuore il team building aziendale

MILANO – Sport, connessioni, energia, entusiasmo e spirito di squadra : sono gli ingredienti alla base della staffetta corporate The Loop Milano , che torna domenica 25 ottobre al Parco CityLife di Milano.

Un evento in cui la corsa diventa metafora del lavoro di squadra: ognuno affronta la propria sfida, ma il traguardo appartiene a tutti. Obiettivi, fatica, determinazione e divertimento si condividono lungo il percorso, proprio come in azienda, dove è il contributo di ciascuno a portare più lontano l’intero team.

Giunta alla terza edizione, The Loop Milano, manifestazione ideata e organizzata da MG Sport con il patrocinio di Confcommercio – Imprese per l’Italia (Milano-Lodi-Monza e Brianza), è stata presentata oggi, martedì 29 settembre, presso la Sala Turismo dello storico Palazzo Castiglioni, sede della Confcommercio di Milano.

Il format di gara

Domenica 25 ottobre, con partenza alle ore 9.00 dal Parco CityLife di Milano, squadre maschili, femminili e miste composte da quattro atleti appartenenti alla stessa azienda – i The Loopers – si sfideranno su una distanza complessiva di 20 km.

La formula è semplice: 5 km per ogni atleta, 20 km per la squadra. Ogni Looper percorrerà due giri da 2,5 km, anche non consecutivi, per un totale di otto giri completati dal team.

Partenza, arrivo e zona cambio coincidono: il cuore della gara, dove i compagni possono sostenersi a ogni passaggio, darsi il cambio e vivere insieme ogni momento della sfida, fino al traguardo finale.

È qui che il passaggio del testimone – The Hop – diventa il simbolo stesso di The Loop: il momento in cui la corsa individuale lascia spazio alla squadra. La gara diventa così un’esperienza che unisce aziende, professionisti e atleti, creando occasioni di incontro, condivisione e networking, dove i Loopers corrono non solo per sé, ma per qualcosa di più grande: il proprio team.

La partecipazione, a carattere non competitivo, è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni alla data dell’evento e alle aziende di ogni dimensione, dalle grandi multinazionali alle realtà più piccole. Un’occasione per coinvolgere i propri dipendenti in una giornata di sport, energia e divertimento, rafforzare lo spirito di squadra e creare nuove connessioni, dentro e fuori dal contesto professionale.

Com’è andata nel 2025

L’edizione 2025 ha confermato il carattere inclusivo e coinvolgente di The Loop, portando al via 70 squadre unite da un unico obiettivo: tagliare il traguardo insieme. A conquistare la Staffetta Mista è stata MCR X Sport Senza Frontiere, mentre ZEGNA 3 si è imposta nella categoria Femminile e SLAVE’S RUNNERS in quella Maschile.

Tra le aziende più rappresentate, Ermenegildo Zegna ha schierato il maggior numero di team al via, a testimonianza del valore di The Loop come esperienza capace di creare coinvolgimento, senso di appartenenza e coesione tra colleghi, trasformando lo sport in un potente strumento di team building ed employer branding.

Sport e solidarietà

Rinnovata la collaborazione con il partner solidale «Sport Senza Frontiere ETS», Associazione nata a Roma, che ha a cuore l’inclusione sociale di bambini e adolescenti fragili a rischio di emarginazione sociale attraverso la pratica sportiva.

La mission di Sport Senza Frontiere è garantire il diritto allo sport, rendendolo accessibile a chi ne ha più bisogno e portandolo dove ancora non c’è, per diffonderne principi e valori.

Partecipare a The Loop significa contribuire concretamente a questa missione: le aziende sostengono “Back to Sport” Milano, il programma di Sport Senza Frontiere dedicato al reinserimento di bambini e adolescenti nei corsi sportivi dopo la pausa estiva.

Programma di domenica 25 ottobre

Dalle 7:00 alle 8:30: Apertura villaggio e segreteria per il ritiro pettorali e pacco gara

Ore 9:00: partenza The Loop

Ore 11:30: termine gara e premiazioni

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte solo sul sito fino a venerdì 23 ottobre 2026. Costo iscrizione € 200,00 oltre diritti di segreteria e transazione.

Per avere informazioni su eventuali pacchetti disponibili e/o servizi aggiuntivi si può contattare l’indirizzo email: info@thelooprelay.com.