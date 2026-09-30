Maratona di Bologna 2027 e Teatro Comunale insieme per “The Running Symphony”

La collaborazione nasce in un momento particolarmente significativo per la città. Il Teatro Comunale riaprirà infatti la sua sede storica al pubblico il 14 febbraio, dopo un importante intervento di restauro, tornando a essere protagonista della vita culturale nel cuore di Bologna poche settimane prima della Marathon.

A raccontare l’incontro tra questi due mondi sarà il concept “The Running Symphony”: una grande sinfonia in movimento composta dai passi, dai respiri e dalle emozioni di migliaia di runner. Come in un’orchestra, ogni partecipante avrà il proprio ritmo, la propria storia e il proprio obiettivo. Dalla somma di queste esperienze individuali nascerà una grande opera collettiva, capace di attraversare le strade di Bologna e coinvolgere atleti, pubblico, volontari e tutta la città.

Il legame tra corsa e musica è profondo e immediato. Il ritmo accompagna ogni allenamento, scandisce il passo durante la gara e aiuta ciascun atleta a trovare la propria armonia. Allo stesso modo, una maratona vive dell’equilibrio tra energie diverse: la concentrazione prima della partenza, il movimento lungo il percorso, il sostegno del pubblico e l’emozione del traguardo.

The Running Symphony vuole trasformare tutto questo in un unico racconto, valorizzando anche l’identità di Bologna come Città Creativa UNESCO della Musica.

La Termal Bologna Marathon 2027 sarà così molto più di una competizione sportiva: sarà un incontro tra movimento e cultura, tra il ritmo individuale di ogni runner e la voce collettiva di Bologna. La collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna porterà la musica nell’esperienza della Marathon, creando un dialogo tra sport, cultura e città.

Migliaia di runner. Migliaia di passi. Un’unica grande sinfonia: The Running Symphony.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito, quote agevolate fino al 20 ottobre 2026:

Maratona 42K a €65.00, 30 Km dei Portici a €45.00 e Run Tune Up 21K a €35.00.

Saranno inoltre previste quote dedicate ai gruppi sportivi affiliati FIDAL con almeno 10 partecipanti iscritti.

Le iscrizioni saranno aperte sul sito fino al 21 febbraio 2027 o al raggiungimento del tetto massimo di partecipanti, fissato in 3.600 per la maratona, 1.600 per la 30 km e 4.400 partecipanti.

Tutte le informazioni complete relative a regolamento, requisiti di partecipazione, quote, rimborsi e servizi sono disponibili su www.bolognamarathon.run