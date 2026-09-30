ROM-E Walk & Run 5k, domenica 4 ottobre a Villa Borghese si corre con Sport Senza Frontiere per sostienere il diritto allo sport

Manca pochissimo alla ROM-E Walk & Run 5K , corsa e passeggiata non competitiva, al via questa domenica 4 ottobre all’interno di Villa Borghese. Un appuntamento aperto a tutti, per vivere insieme una mattinata di sport e divertimento e, allo stesso tempo, contribuire concretamente ai progetti di Sport Senza Frontiere ETS , organizzazione che promuove l’inclusione sociale attraverso lo sport.

Percorso e come iscriversi

L'evento prevede la distanza complessiva di 5 km su un circuito di circa 2,5 km all’interno di Villa Borghese. La partecipazione è aperta ad adulti e bambini. E' possibile iscriversi attraverso la piattaforma ENDU, (quota di iscrizione 8€).

Corri e sostieni Sport Senza Frontiere

La ROM-E Walk & Run 5K contribuirà alla raccolta fondi di Sport Senza Frontiere attraverso due modalità:

- il ricavato della corsa sarà devoluto a Sport Senza Frontiere;

- durante l’iscrizione sulla piattaforma ENDU sarà possibile aggiungere una donazione volontaria a sostegno dell’associazione.



Partecipare significa quindi non soltanto vivere una giornata di sport insieme, ma aiutare bambini e ragazzi che rischiano di essere esclusi dalla pratica sportiva per ragioni economiche o sociali. Sport Senza Frontiere ETS è un’organizzazione del Terzo Settore che dal 2011 promuove l’inclusione sociale e il benessere di bambini e ragazzi che vivono in condizioni di fragilità. Attraverso lo sport, l’educazione e il supporto psicologico e sociale, l’associazione offre percorsi gratuiti di crescita e sviluppo personale, lavorando insieme a famiglie, scuole, istituzioni, società sportive e aziende. L’obiettivo è garantire a ogni bambino il diritto di crescere sano, attivo e con pari opportunità, facendo dello sport uno strumento di inclusione, relazione e futuro.

Il progetto Back to Sport

La ROM-E Walk & Run 5K sosterrà Back to Sport 2026. Settembre è il momento delle ripartenze: anche per i beneficiari del programma di Sport Senza Frontiere è tempo di tornare ai corsi sportivi annuali, accompagnati e sostenuti dal team dell’associazione – educatori, tutor, psicologi e coordinatori – in un lavoro di squadra che va ben oltre il campo da gioco. Il rientro non è solo sportivo: richiede un’attenzione profonda a ogni aspetto della vita di un minore e della sua famiglia. Con la collaborazione degli enti segnalatori, della rete sportiva e di quella medico-sanitaria, Sport Senza Frontiere costruisce un percorso che unisce salute, educazione, inclusione e crescita.

Cosa significa concretamente #BacktoSport?

- Reinserimento sportivo dei minori

- Acquisto di Attrezzature e divise

- “Educativa domiciliare” – psicologi ed educatori lavorano insieme alle famiglie per un percorso condiviso.

- Salute e visite mediche – dai certificati ai controlli specialistici, per garantire sempre sicurezza.

- Trasporto – accompagniamo i bambini e le bambine agli allenamenti e alle visite, quando necessario.

Sport Senza Frontiere a ROM-E

Nel giorno della corsa Sport Senza Frontiere sarà presente a Villa Borghese con un proprio stand, dove sarà possibile conoscere più da vicino le attività, i progetti e le iniziative dell’associazione. Corri. Cammina. Fai la differenza. 5 km possono essere solo una corsa. Oppure possono diventare un’opportunità.



Partecipa alla ROM-E Walk & Run 5K, iscriviti subito sostieni insieme a noi Sport Senza Frontiere e il progetto Back to Sport. Info e iscrizioni su www.rom-e.it/