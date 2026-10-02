10mila al via della Monza Half Marathon di domenica 4 ottobre  

MONZA – Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Domenica 4 ottobre l’ Autodromo Nazionale Monza tornerà a trasformarsi nel palcoscenico della Monza Half Marathon , pronta ad accogliere 10mila atleti per una giornata di sport che porterà il running dentro uno dei luoghi simbolo della velocità italiana. Organizzata da MG Sport , la manifestazione è uno degli appuntamenti di punta del calendario FollowYourPassion e si presenta all’edizione 2026 con numeri da record: iscrizioni chiuse per sold out, +25% di partecipanti rispetto al 2025 e una forte presenza internazionale, con quasi un atleta su tre proveniente dall’estero.

Palinsesto gare

La Monza Half Marathon propone un percorso capace di mettere insieme alcuni degli scenari più iconici del territorio. Si parte dallo stesso semaforo di partenza degli eventi automobilistici, sul rettilineo dell’Autodromo, per poi affrontare un giro completo tra cordoli e chicane e immergersi nel verde del Parco di Monza. A rendere ancora più ampia la proposta è il programma di gare, pensato per coinvolgere runner con livelli e obiettivi diversi, su quattro distanze.

Domenica 4 ottobre, a partire dalle 9.00, prenderanno il via le prove competitive sui 30 km, 21 km e 10 km, seguite dalle distanze non competitive di 10 km e 5 km.

Numeri e curiosità

Le iscrizioni alla Monza Half Marathon hanno raggiunto il sold out, con un nuovo record di 10mila partecipanti, in crescita del 25% rispetto agli 8mila iscritti del 2025. Il 32% degli atleti arriva dall’estero, con 86 nazioni rappresentate. Tra i partecipanti, il 42% sono donne, mentre il 43% ha meno di 40 anni.

Tra i protagonisti più longevi della giornata ci saranno Ambrogio Villa, 82 anni, e Marilena Cenedella, 77 anni: saranno loro, rispettivamente, il partecipante e la partecipante più anziani al via.

La Monza Half Marathon sarà inoltre una delle tappe della XII edizione della RefereeRUN, il Campionato Italiano di corsa su strada riservato agli associati dell’Associazione Italiana Arbitri. All’interno della manifestazione trova spazio anche la partnership con Sport Senza Frontiere ETS, a sostegno di progetti di inclusione sociale attraverso lo sport.

Non solo sport

Monza Half Marathon rappresenta un appuntamento che va oltre la dimensione agonistica. L’evento permette a migliaia di persone provenienti dall’Italia e dall’estero di scoprire in modo originale un patrimonio unico, mettendo in relazione Autodromo Nazionale Monza, Parco di Monza e città.

La manifestazione si inserisce così in una visione nella quale i grandi eventi sportivi diventano strumenti di promozione territoriale, generando movimento turistico e occasioni di partecipazione e contribuendo a raccontare Monza attraverso uno dei linguaggi più universali: lo sport.

Nel weekend di gara sarà presente lo stand di ChangeTheGame per sensibilizzare sul tema della sicurezza durante la corsa, soprattutto per le donne, al cui servizio sarà attivata la app ChangeToRun, lanciata in occasione della Powerade Milano Half Marathon del 22 novembre.

I top runner – 30 km

Battaglia preannunciata tra Matteo Bernardini (ASD Daunia Running), settimo nel 2023, Mohammed «Momo» El Kasmi (Brescia 25Cento Athletics), nono nel 2024 e 12esimo lo scorso anno, e Danilo Peri (F.O. Running Team), qui 14esimo nel 2025. Attenzione anche a Nicolò Petrin (Venicemarathon SSD ARL) che porta in dote il crono di 1h08?53” dalla mezza di Padova del 2024.

Al femminile, Sara Ceccolini (Cesena Triathlon Asd), pochi giorni fa sul podio italiano della Trento Half Marathon, dovrà vedersela con Claudia Gelsomino (Atl. Casone Noceto), atleta master dal palmarès strabiliante fatto di primati di categoria, maglie azzurre, medaglie d’oro, onorificenze che la hanno iscritta tra le F50 e F55 più medagliate d’Italia.

A disturbare questo tête-à-tête ci penseranno Elisa Viora (Torino Road Runners ASD) e Lucia Cozzi (GS Fulgor Prato Sesia).

I top runner – 21 km

Nella mezza maschile schierato un poker d’assi, con Luca Cantoni (Atl Valli Bergamasche Leffe), più volte protagonista di eventi FollowYourPassion, come provano il quarto e quinto posto alla Bergamo21 10 k nel 2025 e 2024. Sulla carta, il vincitore è proprio Cantoni grazie al primato di specialità di 1h06’39” fatto segnare lo scorso anno a Milano,

Dietro di lui, spalla a spalla, Luca Rossetto (CUS Bergamo Asd), qui secondo nel 2025 e capace di 1h09’15” recentemente a Vittuone, seguito da Federico Casati (ASD DK runners), più volte in luce in eventi FollowYourPassion e con il crono di 1h09’35” conquistato a Milano nel 2024. Ad un soffio Andrea Azzola (GS A. Marinelli Comenduno), quinto alla Bergamo21 del 2025 e autore del crono di 1h09’39” lo scorso anno a Verona.

Per le donne Giulia Sommi (SG SQUAD) guida con il crono di 1h15’22”, Giulia è un’amica degli eventi FollowYourPassion dove ha all’attivo diverse vittorie. Attenzione all’atleta russa Evgenia Hermann che a Berlino lo scorso anno ha firmato il crono di 1h20’51” e dovrà guardarsi le spalle da Sara Sandrini (Venus Triathlon Acad SSRARL) e l’azzurra di marcia Vittoria Di Dato (N. Atl. Varese), rispettivamente 1h21’44” a Lodi 2023 e 1h22’11” quest’anno a Verbania.

I top runner – 10 km

Gara sui 10 km che vede il sempreverde Salvatore Gambino (DK Runners), habitué di questi eventi e con il crono di 29’27” da Forlì 2021. Con lui il compagno di squadra Stefano Mandile, qui sesto lo scorso anno e capace di 31’48” nel 2025. Attenzione a Filippo Ba (G. Alpinistico Vertovese) che porta in dote il crono di 31’18” da Torino, nel 2017.

Tra le donne da segnalare la presenza di Roberta Vignati (Atl. Brescia 1950) che scende in campo con 35’52” da Lugano 2021, della maltese Lisa Bezzina, abituata a gareggiare in Italia dove ha conquistato diversi onori e che può contare sul primato di 36’24” da Valencia 2024, e della tedesca Natalie Rauh che porta in dote il crono di 36’38”.

Running Series

Monza Half Marathon rappresenta la seconda tappa delle Running Series 2026 di FollowYourPassion, il percorso che unisce tre differenti esperienze di corsa in tre città simbolo.

Dopo Bergamo21, disputata a febbraio, il circuito approda il 4 ottobre nel Tempio della Velocità per proseguire il 22 novembre con la Powerade Milano Half Marathon.

Chi completa tutte e tre le tappe conquista la medaglia speciale Running Series 2026. Per i runner che partecipano alla distanza della mezza maratona in tutti e tre gli eventi è prevista anche una t-shirt celebrativa dedicata.

Tre città, tre esperienze differenti e un unico percorso che accompagna la community FollowYourPassion lungo l’intera stagione.

Programma orario 2026

SABATO 3 OTTOBRE 2026

Dalle ore 10.00 alle ore 18.30 ritiro pettorali e pacchi gara presso la segreteria situata all’interno del Paddock 1 dell’Autodromo di Monza, per tutte le distanze e gare. Per entrare nell’autodromo accedere da Viale di Vedano.

DOMENICA 4 OTTOBRE 2026

Dalle ore 06.15 alle ore 8.00 ritiro pettorali e pacchi gara presso la segreteria situata all’interno del Paddock 1 dell’Autodromo di Monza, per tutte le distanze e gare. Per entrare nell’autodromo accedere da Viale di Vedano. Sarà possibile il ritiro la domenica mattina solo per i residenti fuori provincia di Monza-Brianza

Ore 9:00 partenza gare Competitive e in coda partenza delle distanze non Competitive

A seguire: termine gara e ristoro finale

Ore 11.00 premiazioni assoluti 10 km e 21 km presso l’Expo Village

Ore 12:30 (orario indicativo): premiazioni di categoria 21 km e assoluti 30 km presso l’Expo Village

Chiusura manifestazione al termine delle premiazioni