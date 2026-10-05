Maggi e Nimbona trionfano a Grado. Il tricolore dei 10 km di corsa su strada è il loro primo titolo italiano assoluto

GRADO - La prima volta non si scorda mai. E Konjoneh Maggi ed Elvanie Nimbona porteranno sempre nel cuore Grado. I portacolori di Atletica Casone Noceto e Caivano Runners hanno festeggiato nella cittadina goriziana il loro primo tricolore assoluto. Sono loro i campioni italiani dei 10 km di corsa su strada, disputatasi grazie all’organizzazione della Keep Moving. Di 28’36’’ e 32’45’’ i tempi con cui i due atleti hanno completato il percorso, che si sviluppava lungo le strade dell’Isola del Sole su un circuito di 2,5 km da ripetere quattro volte. Mille i runner che hanno corso nella mattinata odierna, in un evento che assegnava anche i titoli U23 (promesse), U20 (juniores) e U18 (allievi).

ASSOLUTI. Maggi, lecchese, 23 anni, ha messo in Friuli Venezia Giulia la ciliegina sulla torta a un’annata di grande spessore. Aveva chiuso secondo i tricolori di cross e i 10.000 su pista, centrando anche la terza piazza nei 5000 metri, specialità in cui ha poi rappresentato l’Italia ai campionati Europei di Birmingham. Il lombardo ha preceduto il due volte campione in carica Francesco Guerra (Carabinieri), secondo in 28’42’’ e il compagno di squadra Luca Alfieri (Casone Noceto), terzo in 28'43’’. La gara riservati ai campionati di società ha visto la firma di Egide Ntakarutimana (Casone Noceto). Il burundese ha corso i 10 km in 27’44’’. Tra le donne il successo di Nimbona, atleta nata in Burundi e cittadina italiana da neppure un anno. Recentemente ha vestito la maglia azzurra ai campionati mondiali di corsa su strada nella mezza maratona. La portacolori della Caivano Runners si è tenuta alle spalle Federica Zanne (Esercito), argento in 33’21’’ e Lucia Arnoldo (Atletica Dolomiti Belluno), bronzo in 33’23’’ e soprattutto campionessa nazionale under 23 (era al debutto sulla distanza). Tra le friulane quinta tra le assolute Joyce Mattagliano (Atletica Brugnera Friulintagli, 33’53’’), che occupava la seconda piazza al passaggio dell’ultimo giro. La triestina ha ripetuto il risultato dei tricolori di Prato del 2025.

GIOVANILI. Detto di Arnoldo, tra le under 20 si è imposta l’azzurra di categoria Sofia Ferrari (Calcestruzzi Corrdadini Excelsior Rubiera), che con 33’50’’ ha anche firmato il quinto miglior tempo. Tra le under 18 trionfo di Yasmine Lazouzi (Atletica Mondovì), che ha completato i cinque chilometri previsti unicamente per le allieve in 17’03’’. Per lei si è trattato del quarto scudetto del 2026 dopo quelli conquistati nel cross, nei 2000 siepi e nei 3000. Tra gli under 23, trionfo di Amorin Gerbeti (Casone Noceto), primo in 29’06’’. Tra gli under 20 successo per Omar Fiki (Atletica Winner Foligno), capace di fermare il cronometro a 29’53’’ mentre tra gli under 18 ha messo la firma Rayan El Azzouzi (Cus Pro Patria Milano), che al primo anno di categoria ha corso la distanza in 31’37’’.

TESTIMONIAL. Sono stati ed erano presenti a Grado Stefano Baldini, vincitore della prima edizione dei campionati italiani di corsa su strada dei 10 km (nel 2010), ma soprattutto oro olimpico di maratona ad Atene 2004 e Anna Incerti, campionessa europea sui 42,195 km a Barcellona nel 2010.