Presentata la 10^ Corsa dei Castelli di domenica 18 ottobre, correrà l'azzurra Nadia Battocletti

Il decimo compleanno della Corsa dei Castelli è dedicato alla memoria di Giorgio Rossi, Assessore allo Sport del Comune di Trieste recentemente scomparso e che ha ideato l'evento e il tracciato di gara, affidando l’impegno di organizzarlo, sin dalla prima edizione, all’ex azzurro Michele Gamba, oggi direttore di gara degli eventi Promorun. Tra gli obiettivi dell’Assessore Rossi, quello di coinvolgere la popolazione, stimolare l’interesse per lo sport a tutte le età e a tutti i livelli, trasformare l’evento in un’occasione di vivere e raccontare la città, promuovere temi del sociale e vivere una grande festa.

Nella storia di questo evento brillano tantissimi nomi stellari, il faro più luminoso è quello della campionessa azzurra Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre) che lo scorso anno lo ha scelto per gareggiare per la prima volta in una manifestazione popolare, realizzando anche il nuovo primato femminile di gara.

Un sogno che si ripete, Nadia sarà nuovamente al via della Corsa dei Castelli, dove è attesa da migliaia tra ragazzi ed atleti master che possono coronare il sogno di condividere con lei il tracciato di gara.

Domenica 18 ottobre alla Corsa dei Castelli di Trieste vi saranno così forti emozioni, brividi e tanta adrenalina anche grazie alla 4^ International Road Race Running Match u.23, evento di stampo internazionale, targato Asd Promorun in coorganizzazione con il Comune di Trieste che, dalla scorsa edizione del 2025, gode della Label di World Athletics.

Sono intervenuti

Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste: “Decima edizione della Corsa dei Castelli nel commovente ricordo di Giorgio Rossi, un amico che insieme a Michele Gamba ha dato il via a questo evento. Trieste è una città ricchissima di manifestazioni, culturali e sportive, sono orgoglioso di essere il Sindaco di questa città, in bocca al lupo e grazie per il valore che create per questa città”

Elisa Lodi, Assessore allo Sport: “Questo evento ha un grande valore emotivo essendo legato alla memoria di Giorgio Rossi. E’ una Corsa dei Castelli che compie 10 anni, tante sfide portate avanti per elevare il livello, portando i runner di tutta Italia ma anche d’Europa a conoscere la città, trasformandola in un grande contesto internazionale ma allo stesso tempo con grande attenzione ai partecipanti non competitivi. La Corsa dei Castelli è anche un evento sociale, una vetrina per Trieste, per il contesto in cui si svolge. Come Assessore allo Sport sono fiera di questo evento, in linea con tanti investimenti e con l’importante investimento fatto sulla impiantistica sportiva della città., Ringrazio ASD Promorun per il lavoro prezioso per un evento che trasforma Trieste il capitale della corsa. In bocca al lupo, ci vediamo il 18 ottobre per festeggiare il decennale”

E’ intervenuto da remoto Fabio Scoccimarro, Assessore Regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile: “Buongiorno a tutti, mi spiace non essere con voi, tengo però a testimoniare la mia vicinanza alla 10^ Corsa dei Castelli inviando un saluto alla società organizzatrice Asd Promorun, agli atleti, agli amatori e ai volontari. L’evento è giunto alla decima edizione ed unisce la bellezza del territorio allo sport. La manifestazione ha sempre più vocazione internazionale ma allo stesso tempo offre la possibilità di partecipare anche a chi non ha velleità agonistiche, diventando un momento di crescita, di socialità e un’occasione per conoscere meglio la città. Faccio, dunque, i miei complimenti per l’iniziativa che dà grande importanza al tema dell’ambiente, attraverso campagne per il riciclo e la sostenibilità e l’uso di materiali a basso impatto. Buona gara a tutti”.

Non era presente ma ha voluto manifestare la sua vicinanza con un messaggio il Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport avv. Mario Anzil: “La Corsa dei Castelli arriva alla decima edizione con il merito di aver portato l’atletica internazionale sulle strade di Trieste e di aver coinvolto, accanto ai campioni, tanti appassionati che partecipano per il piacere di una giornata trascorsa insieme. La Regione sostiene questo appuntamento perché ritiene che ospitare gare di alto livello e avvicinare le persone allo sport siano due impegni da perseguire di pari passo, soprattutto quando vi prendono parte ragazzi e famiglie. Il compianto assessore Giorgio Rossi aveva colto proprio questa opportunità quando ideò l’evento. Ricordarlo nel decennale significa rendere omaggio alla sua felice intuizione e all’impegno con cui Michele Gamba, Promorun e i volontari hanno dato alla manifestazione il prestigio di cui oggi gode.”

Michele Gamba, Direttore tecnico di gara: “«StarordiNadia» Nadia Battocletti è un’atleta mondiale che abbiamo piacere di ospitare ancora una volta, alla 10^ Corsa dei Castelli, ma con un’accezione speciale, sarà un’atleta di tutti perché parteciperà alla gara popolare, aperta a tutti. Con lei arriva anche la collaborazione con Asics Europe, un segnale che la gara sta crescendo, come prova anche la presenza della Rai, che trasmetterà in differita, e la diretta streaming sui canali della Federazione Europea. Vi aspettiamo, invito tutti ad emozionarsi con noi per questa bellissima manifestazione.”

Silvia Gianardi, Presidente Asd Promorun: “La Corsa dei Castelli Int Road Race è un evento a carattere internazionale, capace di uscire dai confini italiani e di confrontarsi con le gare più blasonate del panormaia internazionale, portando in gara atleti che siamo abituati a vedere impegnati nelle manifestazioni di alta caratura. Trieste ospita così l’unica gara su strada U23 in Europa, un valore importantissimo confermato anche dalla copertura mediatica e che testimonia che stiamo lavorando nella direzione giusta. Ringrazio la Regione e il comune di Trieste e tutti i partner, vi aspettiamo numerosi.”

Nadia Battocletti

Un curriculum immenso, sempre ricco di nuovi onori e medaglie luccicanti, una carriera in cui a sorprendere sono la continuità e l’apparente scioltezza a cui Nadia ci ha abituati, quando sul finale accende i motori di riserva con uno sprint asfissiante, lasciando le avversarie senza speranze.

Solo nel 2026, «StraordiNadia» ha messo a segno le medaglie d’oro ai campionati mondiali indoor 3000m, ai campionati europei 5000 e 10000m, la vittoria alla Diamond League 5000m, i titoli di campionessa nazionale 1500 e 5000m, e, ancora, ha fatto segnare nuovi primati nazionali sulle distanze di 1500m e 3000m indoor, 1500m e 10 km su strada.

Sue anche la medaglia d'argento alle Olimpiadi Parigi 2024 nei 10000m, dove ha conquistato un validissimo e storico 4° posto nei 5000. Ancora medaglie importanti sono l'oro ai Campionati Europei nei 5000 e 10000m 2024 oltre al quinto posto ai Campionati Mondiali 5 km 2023 e la medaglia di bronzo e quella di argento ai Campionati Mondiali 5000m e 10000m, rispettivamente.

Nadia inoltre ha vinto ben sei medaglie d'oro ai Campionati Europei di corsa campestre, 2 titoli Assoluti (Senior) nel 2024 e 2025, 2 titoli Under 23 nel 2021 e 2022 e 2 titoli Juniores nel 2018 e 2019.

Il Castello di Miramare, sede di partenza della gara, dunque, saluterà nuovamente la campionessa azzurra, in gara sul veloce percorso che termina in Piazza Unità. Trieste sogna, chissà che non sia l’occasione per assistere ad un nuovo primato europeo di specialità, attualmente nelle gambe della slovena Klara Lukan che ha fermato il cronometro a 29’51” ad aprile a Laredo. Un crono che sulla carta è assolutamente alla portata di Nadia, visti il recente stato di forma ed il jackpot di medaglie collezionate nell’ultima stagione e il suo personal best di 30’08” staccato a Lille lo scorso aprile.

Il percorso, tra bellezza e velocità

Confermato il percorso che ha avuto l’esordio lo scorso anno e che incarna le bellezze della città pur essendo velocissimo, da personal best. Partenza sotto lo sguardo dell’elegante ed autorevole Castello di Miramare da dove gli atleti andranno verso il centro cittadino sfilando lungo il velocissimo Viale Miramare. Gli atleti andranno a caccia di passi elastici all’interno di Porto Vecchio – Porto Vivo per poi incontrare l’unica curva che li porterà dritti a Piazza Unità dove è posto l’arrivo. Dopo l’entrata in Porto Vecchio – Porto Vivo, i partecipanti della BCC Venezia Giulia Family Run si dirigeranno in Piazza Unità dove è posto il traguardo.

BCC Venezia Giulia Family Run

E’ ormai una tradizione degli eventi ASD Promorun trasformare lo sport in strumento di promozione dei valori della solidarietà e del rispetto dell’ambiente. A fare da collante è la BCC Venezia Giulia Family Run 8 km alla quale partecipano centinaia di giovani nei quali viene gettato il seme dell’importanza dello sport. A contribuire al successo di questo evento nell’evento, è scesa in campo, da questa edizione, BCC Venezia Giulia, sempre attenta ai progetti che nascono dal territorio con importanti ricadute sociali sul territorio stesso.

Storica, invece, la vicinanza di Fondazione CRTrieste che da diversi anni eroga un contributo che rende possibile la partecipazione di tutti i ragazzi in età scolare.

Una collaborazione preziosa che va a braccetto con importanti agevolazioni: anche per questa edizione, bambini e ragazzi fino a 18 anni partecipano gratuitamente, un ragazzo al di sotto dei 16 anni e due accompagnatori versano una sola quota di iscrizione che dà diritto a tre pettorali ed un pacco gara completo. Per accontentare chi voglia conservare un ricordo dell’evento o indossare la T-shirt tecnica commemorativa durante la manifestazione, è offerta a tutti la possibilità di aggiungere una piccola quota compensativa del costo del pacco gara che, in questo caso, può essere ritirato nella sua completezza. In continuità con la prima edizione, saranno premiate le cinque scuole più numerose.

International Road Race Running Match u.23 10k

Giunta alla quarta edizione, la International Road Race Running Match u.23 10k è l’unica manifestazione europea sulla distanza di 10k su strada organizzata perché le giovani leve U23 possano sfidarsi in un palcoscenico di alto livello. L’evento è nato sotto una buona stella come dimostra il tricolore italiano issato nel 2023, con un oro al maschile ed un argento per la squadra femminile.

Nel 2024 si è assistito alla crescita del numero di nazioni al via, un successo frutto dell’impegno di Promorun che lo ha perseguito lavorando alacremente anche partecipando con uno stand espositivo ai Campionati Europei di Atletica che si sono svolti a Roma in giugno, proprio per invitare le nazionali U23.

Nel 2025, grande è stata la festa per l’Italia che ha vinto tutto nella 3^ International Road Race Running Match u.23 sia nella classifica individuale che quella a squadre per Nazioni, uno squadrone quello azzurro che sulle strade di Trieste non ha avuto rivali.

Trieste si sveglierà, dunque, con il compito di recitare il ruolo di capitale internazionale del running, un impegno al quale si è preparata di anno in anno, in continuità con il crescendo del numero di nazionali partecipanti alla International Road Race Running Match u.23, ed al quale contribuisce la comunicazione da parte delle diverse nazioni partecipanti con i loro uffici stampa e tutti i loro mezzi comunicativi, pronti a raccontare l’aspetto tecnico dell’evento ma anche Trieste, la sua accoglienza e la sua bellezza.

Al via di questa quarta edizione, Armenia, Danimarca, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Svizzera e, ovviamente, la padrona di casa, l’Italia.

Riepilogo eventi di domenica 18 ottobre

Al via la «10^ Corsa dei Castelli», dedicata alla memoria dell’Assessore Giorgio Rossi, su percorso omologato FIDAL 10 km, la Non Competitiva Ten e la BCC Venezia Giulia Family Run 8 km, questi ultimi due eventi per tutti, a carattere non competitivo, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

Pochi minuti prima dello start della Corsa dei Castelli, la 4^ International Road Race Running Match u.23 10k, gara frutto della collaborazione FIDAL, inserita nel calendario della Federazione Mondiale di atletica leggera e che gode della Label Road Race di World Athletics alla quale hanno già aderito diverse nazionali.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla 10^ Corsa dei Castelli e Non Competitiva Ten sono aperte sul sito – CLICCA QUI. Cambio tariffa a slot.

Le iscrizioni alla BCC Venezia Giulia Family Run 8 km sono aperte sul sito, CLICCA QUI. Per i bambini/ragazzi fino ai 18 anni l’iscrizione è gratuita, la t-shirt tecnica è garantita in omaggio ai primi 500 iscritti, superata questa quota, sarà possibile acquistarla al costo di € 10.00. Due adulti che accompagnano un minore di 16 anni pagheranno una sola quota di iscrizione e avranno diritto a tre pettorali. Fino al raggiungimento del numero di 500 iscritti, l’atleta under 16 avrà diritto alla T-shirt tecnica dell’evento, i due adulti potranno acquistarla al costo di 10€ fino ad esaurimento scorte.

Le iscrizioni online verranno chiuse il giorno 13 ottobre 2026 alle ore 23:59. Sarà possibile iscriversi nei giorni gara con modalità da verificare sul sito in prossimità dell’evento.

Iscrizioni sul posto e ritiro kit gara

In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi e ritirare il kit gara in Piazza Unità d’Italia:

Giovedì 15 ottobre dalle ore 14:00 alle ore 19:00, solo manifestazioni non competitive;

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 19:00;

Domenica 18 ottobre solo per gli atleti non residenti nella provincia di Trieste dalle ore 7:00 alle ore 8:00 in Piazza Unità (no zona partenza).

Gli atleti possono usufruire del servizio navetta verso la partenza - Castello di Miramare dalla Stazione Centrale dei treni, lato parcheggio Saba Silos, dalle ore 7.30 alle ore 8:45.

Si consiglia di parcheggiare la propria autovettura nei pressi della stazione dei treni o delle zone limitrofe a Piazza Unità d’Italia (punto di arrivo).

Non sono previste navette di rientro alla partenza al termine della gara.

Gli altri interventi

Erika Dessabo, Coordinatore Regionale Sport e Salute FVG: “Domenica 18 ottobre la città di Trieste rinnoverà il suo ruolo di capitale internazionale del running ospitando la 10^ Corsa dei Castelli, manifestazione organizzata dall’ASD Promorun in sinergia con il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia. Sincero plauso agli organizzatori che hanno voluto interamente dedicare questo decennale traguardo alla memoria di Giorgio Rossi, compianto Assessore allo Sport che ha ideato l'evento con l'obiettivo di promuovere la cultura sportiva a tutti i livelli e valorizzare il nostro patrimonio. Il collaudato percorso coniuga un profilo tecnico velocissimo, ideale per il conseguimento di primati personali, a un contesto paesaggistico di rara bellezza: Castello di Miramare, Porto Vecchio – Porto Vivo e Piazza Unità sono le tappe iconiche che la Corsa dei Castelli vuole omaggiare con lo sport.

E il quadro agonistico sarà ancora più impreziosito con la straordinaria presenza della campionessa azzurra Nadia Battocletti, ormai diventata l’unica e indiscussa regina del podismo nazionale e internazionale.

L'evento riafferma inoltre la propria vocazione sociale e inclusiva grazie alla BCC Venezia Giulia Family Run di 8 km, volta a incentivare la pratica motoria tra i giovani e le famiglie. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile questa grande giornata di sport.”

Francesco Colella, Consigliere FIDAL Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: “Porto i saluti di Fidal Regione, ringrazio ASD Promorun e rinnovo il compiacimento per queta manifestazione che a livello internazionale è la più importante che abbiamo in Regione, Conosco bene l’evento che ho visto crescere sia nei numeri che nella qualità e che oggi ci porta ad avere Nadia Battocletti, atleta che non ha rivali. Grazie per averla portata qui a casa nostra a Trieste”.

Gianluca Suzzi, BCC Venezia Giulia: “Porto i saluti del mio Istituto che ha nella sua vocazione la vicinanza al territorio attraverso manifestazioni culturali e sportive. La Corsa dei Castelli ha il pregio di unire agonisti, famiglie e generazioni, un saluto e in bocca al lupo a tutti.”

Stefano Minin, Coop Alleanza: “Siamo vicini alla manifestazione con grande entusiasmo, abbiamo 2.5 milioni di soci, 50mila a Trieste e 150mial in tutta la Regione, siamo dunque radicati sul territorio e siamo vicini alle realtà, come gli eventi ASD Promorun, che si fondano su valori simili e creano ricadute sulla comunità. Tanti nostri soci sono sportivi, tanto che abbiamo promosso le iscrizioni alla manifestazione nelle nostre filiali”.