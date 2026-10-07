Spartan arriva a Milano: il 6 marzo 2027 debutta Spartan Milano City

MILANO, ITALIA - Spartan arriva a Milano. Il 6 marzo 2027 il capoluogo lombardo inaugurerà una nuova era per Spartan in Italia con Spartan Milano City , una nuova destinazione che aprirà ufficialmente la stagione 2027 con una giornata interamente dedicata a sport, ostacoli e community.

Una città internazionale, dinamica e profondamente legata al mondo dello sport diventa così il nuovo punto di partenza della stagione italiana di Spartan Race. Un appuntamento pensato per riunire atleti, famiglie, appassionati e nuovi partecipanti attraverso tre format – Sprint, Super e Kids – e un Village che accompagnerà le gare con attività e intrattenimento per l’intera giornata.

Milano City nasce con l’obiettivo di portare l’esperienza Spartan a un pubblico ancora più ampio, combinando il carattere competitivo dell’obstacle racing con quella dimensione di partecipazione e condivisione che negli anni ha reso la community uno degli elementi distintivi degli eventi Spartan.

Una nuova sfida nel cuore di una città internazionale

Con Spartan Milano City, Milano si prepara ad accogliere una community che ogni anno riunisce partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero, in un contesto naturalmente votato ai grandi eventi e alla partecipazione internazionale.

La Sprint, con 5 km e 20 ostacoli, offrirà una sfida accessibile anche a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo Spartan; la Super, con 10 km e 25 ostacoli, sarà dedicata a chi cerca una prova più lunga e impegnativa. Spazio anche ai più giovani con la Spartan Kids, per una giornata capace di coinvolgere atleti di ogni età e intere famiglie.

Muri da scalare, monkey bars, prove di forza e trasporto di pesi porteranno anche a Milano gli elementi più riconoscibili dell’esperienza Spartan, in un percorso che unirà corsa e ostacoli all’interno di una location completamente nuova.

Intorno alle gare, lo Spartan Village sarà il punto d’incontro della giornata, con attività, challenge e intrattenimento pensati per coinvolgere non soltanto chi sarà sulla linea di partenza, ma anche accompagnatori, famiglie e pubblico.

Una nuova location per Spartan Milano City

La Spartan Milano City si svolgerà all’Idroscalo di Milano, uno dei luoghi simbolo dello sport e delle attività outdoor del capoluogo lombardo. Gli ampi spazi verdi, la varietà del terreno e la presenza del bacino offriranno un contesto particolarmente adatto al format Spartan, con un percorso che combinerà tratti di corsa, ostacoli e prove tecniche.

La nuova location contribuirà a dare a Milano City una propria identità all’interno del calendario Spartan, combinando le caratteristiche del territorio con gli ostacoli e le sfide che contraddistinguono il format.

Da Gubbio a Milano: Spartan guarda già al 2027

Prima di aprire il 2027, però, resta ancora un ultimo appuntamento con la stagione 2026. L’8 e 9 novembre Spartan sarà a Gubbio per l’ultimo Trifecta Weekend dell’anno in Italia, con Sprint, Super e Beast immerse nello scenario medievale della città umbra.

Poi lo sguardo si sposterà definitivamente sul 2027, con Milano City pronta ad aprire la nuova stagione il 6 marzo.

Milano sarà il primo tassello di un calendario che vedrà anche il ritorno di alcune delle destinazioni ormai consolidate nel panorama Spartan italiano: Orte (24-25 Aprile 2027), Belluno (26-27 Giugno 2027) e Misano (18-19 Settembre 2027) sono già confermate per il 2027, mentre nuove destinazioni e ulteriori novità sono pronte ad aggiungersi al calendario nei prossimi mesi.

Anche la Spartan Italy National Series 2027 prenderà forma nelle prossime settimane: tappe e dettagli della nuova Series saranno svelati prossimamente, aprendo una nuova stagione di sfide per gli atleti Elite e Age Group.

Milano rappresenta così non soltanto una nuova destinazione, ma il punto di partenza di una nuova stagione per Spartan in Italia, che dalla community alle competizioni di più alto livello si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel 2027.

Iscrizioni

Le iscrizioni per Spartan Milano City 2027 apriranno oggi, mercoledì 7 settembre, su it.spartan.com.

Ulteriori informazioni su iscrizioni, dettagli degli eventi e biglietti saranno disponibili all'indirizzo: https://it.spartan.com e sui canali social instagram e facebook di Spartan Race Italy.