La 16^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K cambia data, si correrà sabato 15 maggio 2027

Nuova la data della 16^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 08.10.2026, 15:34

0 min

Tutte le news
Tuttorunning

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS