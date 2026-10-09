Gli azzurri della 4^ International Road Running Race U23, si corre domenica 18 ottobre

Per Asd Promorun si tratta di un fiore all’occhiello, essendo questa l’unica manifestazione europea sulla distanza di 10k su strada organizzata per atleti U23. Già dalla prima edizione, nel 2023, il tricolore è stato grande protagonista, grazie alla medaglia d’oro maschile e quella d’argento femminile.

Nel 2024 si è assistito alla crescita del numero di nazioni al via, un successo frutto dell’impegno di Promorun che lo ha perseguito lavorando alacremente anche partecipando con uno stand espositivo ai Campionati Europei di Atletica che si sono svolti a Roma in giugno, proprio per invitare le nazionali U23.

L’Italia U23 del 2025 non ha lasciato scampo a nessuna squadra imponendosi sia nella classifica individuale che quella a squadre per Nazioni.

Domenica 18 ottobre Trieste sarà ancora capitale internazionale del running e dovrà accogliere le nazionali U23 ed i relativi funzionari di Armenia, Danimarca, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Svizzera e, ovviamente, dell’Italia.

La squadra azzurra – donne

Un compito difficile per le donne che sono chiamate a confermare l’egemonia dell’Italia. Tra le atlete c’è anche Laura Ribigini (Atl. Arcs- CUS Perugia) che porta in dote il crono di 33’59” (Vinovo, 2025) e il sesto posto assoluto, qui, lo scorso anno.

Con lei Anna Bianca Richter (Acsi Futuratletica) al primato personale di 34’29” (Riccione, 2026), Sara Arrigoni (Calcestruzzi Corradini Excelsior), capace di 34’39” (Santarcangelo Di Romagna, 2025) e Chiara Munaretto (Futuratletica Piemonte), già azzurra di cross e di corsa in montagna, che si presenta con 35’22” (Prato, 2025).

La squadra azzurra - uomini

Anche per gli uomini sarà una prova impegnativa, dovendo difendere la pioggia di onorificenze accumulate nel corso delle diverse edizioni. Toccherà ad Amorin Gerbeti (Atl. Casone Noceto), recentemente al primato personale di 28’57” (Vicenza, 2026) e vincitore lo scorso anno davanti a Stefano Benzoni (Atl. Valle Brembana) che torna e potrebbe approfittare dell’occasione per migliorare il suo crono di 29’24” staccato proprio qui. In squadra anche Abrham Angino Carson Gotti Asado (Atl. Casone Noceto), azzurro di corsa in montagna, che porta in dote il recente crono di 29’28” (Oderzo, 2026) e l’azzurro di cross Luciano Carallo (Atl. Valle Brembana) che ha firmato il primato di 30’32” (Arezzo, 2024).

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Programma 4^ International Road Race Running Match u.23 10k

Sabato 17 ottobre

Ore 11:30 – Cerimonia di apertura e presentazione squadre International Road Race U23