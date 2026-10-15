Nadia Battocletti e i top runner della 10^ Corsa dei Castelli di domenica 18 ottobre

TRIESTE – Cresce l’adrenalina per l’avvicinarsi della 10^ Corsa dei Castelli , manifestazione organizzata da ASD Promorun , con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia, al via domenica 18 ottobre su percorso omologato FIDAL 10 km, dedicata alla memoria dell’ Assessore Giorgio Rossi che ne è stato l’ideatore.

Sulle strade di Trieste, l’atmosfera si fa sempre più internazionale grazie alla concomitante manifestazione International Road Race Running Match u.23, giunta alla quarta edizione, con tante nazionali pronte a battersi per un posto in questo prestigioso albo d’oro.

E’ grande il successo dell’intero evento che negli anni è cresciuto in termini di numero di eventi, allargando il potenziale inclusivo che ha fatto crescere i numeri di partecipazione. Tracciata ed ormai consolidata anche la strada verso l’internazionalità, grazie alla International Road Race Running Match u.23, che, dalla scorsa edizione del 2025, gode della Label di World Athletics così come coinvolto il territorio, con tante ricadute positive sui temi di ambiente, solidarietà, scuola ed educazione, valori dello sport.

I top runner al via - donne

Tra le migliaia al via, intenzionati a trascorrere una domenica di sport, l’attenzione è per gli atleti professionisti ai quali è demandato il compito di regalare le emozioni di uno spettacolo sul piano tecnico.

L’albo d’oro della Corsa dei Castelli è straordinario, ma la stella che brilla di più è quella della campionessa azzurra Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre) che torna, dopo l’esperienza dello scorso anno che l’ha portata a siglare il nuovo primato femminile di gara di 32’52”, per lasciare la sua aura positiva sulle strade di Trieste.

Attesissima dai giovanissimi, che da lei traggono ispirazione per perseguire i propri sogni sportivi, ma anche dai meno giovani che sognano di condividere un po’ del percorso di gara con l’azzurra.

Quello di Nadia Battocletti è un curriculum impareggiabile, fatto di primati nazionali, di podi a raffica, una escalation che la vede sempre protagonista, dalle Olimpiadi ai Campionati Europei e Mondiali, una carriera che l’ha eletta come “StraordiNadia” e che qui alla Corsa dei Castelli la vede senza rivali.

A vedersela con Nadia dovranno pensarci l’ex azzurra Joyce Mattagliano (Atl. Brugnera PN Friulintagli), qui già vincitrice nel 2019 e seconda lo scorso anno, amica delle manifestazioni targate ASD Promorun dove ha collezionato successi anche nelle due edizioni della Friuli DOC RUN – Memorial Lorenzo Parelli. La Mattagliano ha recentemente migliorato il suo primato personale sulla distanza, fermando il cronometro a 32’30”, lo scorso marzo, a Vicenza, dopo un periodo di crescita costante.

I top runner al via - uomini

Nella gara maschile, il primato da battere è quello del sudafricano Maxime Chaumeton che lo scorso anno ha strappato l’ottimo crono di 27’50” e che vacilla grazie all’etiope Addisu Yiune, che arriva a Trieste carico di onori e con un primato personale di 27’28” (Laredo 2024) sulla distanza di 10 km su strada. Sue le vittorie sui 5000m alla Diamond League di Xiamen e Oslo 2026, campione del mondo U20 5000m nel 2022 e sesto ai recenti campionati del mondo 5km su strada a Copenaghen.

Dietro di lui il keniano Andrew Kiptoo, al debutto di questa manifestazione ma quest’anno già capace del crono di 27’45” a Langueux e recentemente quinto al prestigioso Giro al Sas di Trento.

Il tricolore sventola con Francesco Guerra (CS Carabinieri) che di questa distanza è uno specialista, come provano i titoli di Campione Nazionale 10000m 2025 e 2026, di 10km su strada nel 2025, l’Argento Campionati Europei U23 10000m nel 2023 ed il primato personale di 27’59” a Lille, nel 2024. Dopo la partecipazione ai Campionati Europei sulla distanza di 5000m, Guerra ha si è recentemente laureato vicecampione italiano 10 km su strada ed è consapevole della gara che dovrà affrontare avendo già vinto, nel 2022 la 1^ Int. Road Running Race U23.

Sulla carta, chiudono le fila i keniani Naason Cheruiyot Kipkorir, capace di 28’47” a Langueux nel 2024, e Kelvin Kariuki Gachaga, quest’anno al primato personale di 29’31” a Scicli e pochi giorni fa vincitore della Telese Half Marathon.

Riepilogo eventi di domenica 18 ottobre

Al via la «10^ Corsa dei Castelli», dedicata alla memoria dell’Assessore Giorgio Rossi, su percorso omologato FIDAL 10 km, la Non Competitiva Ten e la BCC Venezia Giulia Family Run 8 km, questi ultimi due eventi per tutti, a carattere non competitivo, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

Pochi minuti prima dello start della Corsa dei Castelli, la 4^ International Road Race Running Match u.23 10k, gara frutto della collaborazione FIDAL, inserita nel calendario della Federazione Mondiale di atletica leggera e che gode della Label Road Race di World Athletics alla quale hanno già aderito diverse nazionali.

Iscrizioni online

Le iscrizioni online sono chiuse.

Iscrizioni sul posto e ritiro kit gara

In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi e ritirare il kit gara in Piazza Unità d’Italia:

Giovedì 15 ottobre dalle ore 14:00 alle ore 19:00, solo manifestazioni non competitive;

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 19:00;

Solo per gli atleti non residenti nella provincia di Trieste, il ritiro di pettorale e kit gara potrà avvenire domenica 18 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 8:00 in Piazza Unità (no zona partenza).

Gli atleti possono usufruire del servizio navetta verso la partenza - Castello di Miramare dalla Stazione Centrale dei treni, lato Piazza della Libertà, dalle ore 7.30 alle ore 8:45.

Si consiglia di parcheggiare la propria autovettura nei pressi della stazione dei treni o delle zone limitrofe a Piazza Unità d’Italia (punto di arrivo).

Non sono previste navette di rientro alla partenza al termine della gara.

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Programma orario

Sabato 17 ottobre

Ore 11:30 – Cerimonia di apertura e presentazione squadre International Road Race U23

Domenica 18 ottobre

Ore 08:30 – Ritrovo al bus navetta in direzione della partenza

Ore 09:50 – Partenza 4^ International Road Race Running Match U23 gara di 10 km

in linea che attraversa i punti iconici della città di Trieste

Ore 11:30 – Cerimonia di premiazione 10^ Corsa dei Castelli

A seguire cerimonia di premiazione International Road Race U23

in Piazza Unità d’Italia.

Verranno premiate, nell’ordine: le prime 3 donne U23,

i primi 3 uomini U23, le prime 3 nazioni.

Ore 12:00 - Inizio premiazioni di categoria

Ph Credits: Daniele Mosna (Andrew Kiptoo)

Ph Credits Phototoday (Joyce ​​​​​Mattagliano)