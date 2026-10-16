10° Val Bregaglia Trail, si corre al fiano dei campioni d'Italia, oltre confine

Domenica 18 ottobre 2026 il trail nato per unire Italia e Svizzera ospiterà i Campionati Italiani Assoluti, Juniores e Master di staffette di corsa in montagna FIDAL, una delle competizioni più antiche e identitarie del movimento nazionale, che a Chiavenna incoronerà i nuovi campioni italiani.

Ma sarà anche una giornata in cui professionisti e appassionati condivideranno lo stesso terreno di gara, perché accanto alla sfida tricolore rimane il Val Bregaglia Trail individuale di 25 chilometri lo spettacolare tracciato aperto a chi vuole percorrere per intero il viaggio da Promontogno a Chiavenna: stessi sentieri, stessi cambi di ritmo, lo stesso traguardo dei grandi interpreti della corsa in montagna italiana. Correre con i campioni, questa volta, non è soltanto un modo di dire, ma diventa il filo conduttore di tutto il weekend dedicato alla migliore tradizione del mountain running e di uno dei punti di forza di Chiavenna e dell’intera Valchiavenna.

Un Campionato Italiano in linea e la staffetta ritrova la sua storia

C’è un elemento che rende particolarmente interessante l’edizione 2026. La staffetta non si correrà su un circuito da ripetere, ma tornerà a essere una gara che si muove attraverso il territorio. È un richiamo alla storia della specialità. Come ricorda Paolo Germanetto, coordinatore del settore corsa in montagna, trail e ultradistanze della Nazionale italiana, negli anni Ottanta e Novanta il Campionato Italiano a staffetta veniva spesso disputato proprio su percorsi lineari.

«Portare la staffetta in un contesto come quello del Val Bregaglia Trail significa recuperare alcuni elementi storici del Campionato Italiano: quello di un percorso lineare e non a circuito, come accadeva spesso negli anni Ottanta e Novanta. È anche un tuffo nella storia e mette dirigenti e tecnici nella condizione di scegliere la frazione più adatta alle caratteristiche di ciascun atleta».

Una scelta che restituisce alla staffetta anche una delle sue componenti più affascinanti, ovvero la strategia.

Per le categorie Promesse, Assoluta e Master A, B e C maschili, il Campionato Italiano si articolerà su tre frazioni: Promontogno - San Barnaba di Villa di Chiavenna, 9,66 km con 299 metri D+ e 447 D-; San Barnaba - Palazzo Vertemate Franchi, 8,90 km con 458 D+ e 640 D-; Palazzo Vertemate Franchi - Chiavenna, 5,92 km con 230 D+ e 331 D-.

Per tutte le categorie femminili, gli Junior e i Master D maschili, la sfida si disputerà invece su due frazioni, con partenza da San Barnaba di Villa di Chiavenna: 8,90 km fino a Palazzo Vertemate Franchi e quindi 5,92 km fino al traguardo nel centro di Chiavenna.

Salita, discesa, tratti veloci e terreno tecnico. Non tre copie della stessa prova, dunque, ma frazioni differenti sulle quali società e tecnici dovranno costruire la propria formazione.