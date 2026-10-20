Hellas Verona FC e Eurospin Verona Run Marathon corrono per Hellas Verona Foundation

VERONA - Hellas Verona FC e Eurospin Verona Run Marathon sono felici di annunciare il rinnovo della collaborazione che renderà ancora più grande e preziosa la 25ª edizione della maratona scaligera in programma domenica 15 novembre 2026. In programma la maratona da 42,195km, la mezza maratona da 21,097km e la Family Run da circa 7km.

Con 15mila partecipanti la Eurospin Verona Run Marathon si conferma uno degli appuntamenti podistici più importanti del panorama nazionale e internazionale, capace di coinvolgere ogni anno migliaia di runner e appassionati provenienti da Verona, dall’Italia e dall’estero.

Organizzata da GAAC 2007 Verona Marathon ASD insieme all'Official Advisor Infront Italy, con il patrocinio di Regione Veneto e del Comune di Verona e della collaborazione di Città Sane, del Comune di San Martino Buon Albergo, la manifestazione attraverserà alcuni dei luoghi più iconici della città, regalando ai partecipanti un’esperienza unica tra sport, storia e bellezza.

Si corre in Arena

Correre a Verona significa vivere la città chilometro dopo chilometro: un percorso immerso nel patrimonio artistico e architettonico scaligero, tra monumenti, piazze e scorci che raccontano una storia millenaria. Un’autentica galleria a cielo aperto, in questa edizione i partecipanti alla distanza di maratona e della mezza maratona avranno il piacere di poter entrare e attraversare l'Anfiteatro Arena nel corso dell'ultimo chilometro di gara prima di andare a tagliare il traguardo sul Liston in Piazza Bra.

A favore di Hellas Verona Foundation

Dopo la positiva collaborazione avviata in occasione della Romeo&Giulietta Half Marathon, Hellas Verona FC e Eurospin Verona Run Marathon rafforzano ulteriormente il proprio legame attraverso un’iniziativa dedicata alla grande famiglia gialloblù.

Nasce così Hellas Verona Championship, la speciale sezione riservata ai tifosi del Club, che permetterà di partecipare alla Maratona, alla Half Marathon o alla Family Run usufruendo di tariffe agevolate e benefit esclusivi.

La corsa non sarà soltanto una sfida sportiva, partecipare all’Hellas Verona Championship significa infatti correre anche per una buona causa. Una parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluta all’Hellas Verona Foundation, trasformando la passione per lo sport in un gesto concreto di solidarietà e vicinanza al territorio.

In modo particolare I fondi raccolti saranno destinati alla ristrutturazione dello spazio abitativo “Casa Insieme a Voi”, realizzato in collaborazione con Caritas. La struttura sarà dedicata all’accoglienza di giovani donne in situazioni di fragilità, offrendo loro un ambiente sicuro in cui intraprendere un percorso verso l’autonomia.

Sarà un weekend all’insegna dello sport e della condivisione, capace di unire migliaia di persone nel cuore di Verona. Una corsa da vivere insieme, con i colori gialloblù nel cuore, per celebrare la città, la passione e il senso di appartenenza.

Come aderire al Verona Hellas Championship

Hellas Verona FC, per tutti coloro che vorranno partecipare ha istituito le seguenti tariffe. Per aderire sarà sufficiente aderire alla promozione aggiuntiva nel form di iscrizione sulla piattaforma online di Endu

Maratona 42k: Promozione Valida sino al 31 ottobre: tariffa di € 99 con una parte delle iscrizioni verranno devoluta ad Hellas Verona Foundation. Da 1 a 11 novembre, data chiusura iscrizioni, la tariffa sarà di euro 109,00.

Half Marathon 21k: Promozione Valida sino al 31 ottobre: tariffa di € 55 con una parte delle iscrizioni verranno devoluta ad Hellas Verona Foundation. Da 1 a 11 novembre, data chiusura iscrizioni, la tariffa sarà di euro 60,00.

Oltre al pacco gara già presente istituito dalla Eurospin Verona Run Marathon, Hellas Verona FC ha istituito altri benefit, quali una T-shirt Joma in omaggio e 2 biglietti offerti da Hellas Verona Foundation in occasione di una partita casalinga di Hellas Verona - valevole per Serie B 2026-2027. Il settore della Stadio Bentegodi dedicato a tale iniziativa verrà comunicato agli aventi diritto direttamente via mail.

Family Run: Promozione Valida sino al 11 novembre: tariffa adulti di € 20 e tariffa Ridotta (dai 6 ai 17 anni) di € 15. Una parte delle iscrizioni verranno devoluta ad Hellas Verona Foundation.

Anche in questo caso oltre al pacco gara già presente istituito dalla Eurospin Verona Run Marathon, Hellas Verona FC ha istituito altri benefit, quali una T-shirt in omaggio e 2 biglietti offerto da Hellas Verona Foundation in occasione di una partita casalinga Hellas Verona valevole per il Campionato di Serie B 2026-2027. Il settore dello Stadio Bentegodi dedicato a tale iniziativa verrà comunicato agli aventi diritto direttamente via mail.

Palinsesto gare

Al via domenica 15 novembre la 25^ Eurospin Verona Run Marathon 42K da Piazza Bra - Corso di Porta Nuova alle ore 9.00 e la Eurospin Verona Run Marathon 21k alle ore 8.00, certificate Fidal. Confermata anche la Eurospin Verona Family Run, ore 11.15, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico, di circa 7 km tutta nel centro storico, che permetterà a tutti, famiglie, bambini, adulti di ogni età, di essere protagonisti in una Verona vestita a festa.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 di mercoledì 11 novembre. Sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 13 e sabato 14 Novembre presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia), salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento pettorali. Non si effettuano iscrizioni nella giornata di domenica 15 novembre.